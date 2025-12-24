Italija kaznila Apple s 98,6 milijuna eura zbog otežavanja rada programerima

Talijanski regulator kaznio je Apple zbog politike "App Tracking Transparency" koja je, pod krinkom zaštite privatnosti, neopravdano otežala poslovanje razvojnim programerima i ograničila tržište

Talijansko tijelo za tržišno natjecanje (AGCM) izreklo je Appleu novčanu kaznu u iznosu od 98,6 milijuna (točnije 98.635.416,67) eura. Ta je odluka rezultat složene istrage provedene u koordinaciji s Europskom komisijom i drugim nacionalnim tijelima, kojom je utvrđeno je da je Apple prekršio članak 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) na tržištu distribucije aplikacija za korisnike iOS-a.

Regulator je zaključio da Apple na navedenom tržištu drži "superdominantnu" poziciju putem svoje platforme App Store. Sporna im je bila politika App Tracking Transparency (ATT), uvedena u travnju 2021. godine, koja propisuje pravila privatnosti za vanjske developere aplikacija. Iako se Apple pozivao na zaštitu podataka, istraga je pokazala da su ta pravila restriktivna s aspekta prava o tržišnom natjecanju.

Dvostruko traženje privole

Ključni problem koji je regulator identificirao jest obveza developera u tome da koriste Appleov ATT upit za dobivanje privole korisnika za prikupljanje podataka u svrhe oglašavanja. Međutim, utvrđeno je da taj specifični upit ne ispunjava sve zahtjeve zakonodavstva o privatnosti, što programere prisiljava na traženje dvostruke privole za istu svrhu. Takva praksa, pak, izravno šteti poslovnim modelima koji se oslanjaju na prodaju oglasnog prostora.

Ovakvi uvjeti ATT politike nametnuti su jednostrano i ocijenjeni su kao nerazmjerni u odnosu na deklarirane ciljeve zaštite podataka. Budući da su korisnički podaci ključni za personalizirano online oglašavanje, dvostruko traženje privole značajno ograničava prikupljanje i korištenje tih informacija. To ne utječe negativno samo na programere, već i na oglašivače te platforme za posredovanje u oglašavanju.

Narušavanje tržišne ravnoteže

Talijanske vlasti smatraju da je Apple mogao osigurati istu razinu zaštite privatnosti bez uvođenja kompliciranih procedura koje guše konkurenciju. Umjesto dvostrukog procesa, tvrtka je trebala omogućiti programerima prikupljanje privole za profiliranje u jednom koraku. Postojeća pravila stavljaju vanjske partnere u nepovoljan položaj u odnosu na Appleov ekosustav, smatraju regulatori.

Ova presuda, kaže AGCM, šalje jasnu poruku o granicama moći velikih tehnoloških platformi. Talijansko tijelo za tržišno natjecanje ovom je kaznom potvrdilo da zaštita privatnosti ne smije služiti kao paravan za antikonkurentsko ponašanje kojim se narušava ravnoteža na tržištu digitalnih usluga i aplikacija.