Još imate "papirnatu" osobnu s trajnim rokom važenja? Sve one istječu u kolovozu

MUP je podsjetio građane koji imaju stare papirnate i plastificirane osobne iskaznice da one vrijede samo do 3. kolovoza, iako su možda izdane "trajno". Svima će biti upućena obavijest o isteku

Iz Ministarstva unutarnjih poslova stiže obavijest za rijetke građane koji možda još uvijek koriste osobne iskaznice izdane im odavno, s trajnim rokom važenja. Te iskaznice vrlo ćete rijetko sresti danas, no one su i dalje važeće. Iako su trebale biti doživotne, sve takve iskaznice prestat će važiti ovoga ljeta.

Ne zadovoljavaju sigurnosne standarde

Događa se to zbog primjene Uredbe Vijeća (EU) 2025/1208, koju takve osobne iskaznice više ne zadovoljavaju u pogledu minimalnih sigurnosnih standarda protiv krivotvorenja. Dakle, osobnim iskaznicama izdanim prije 1. siječnja 2003. godine s trajnim rokom važenja, važenje ističe 3. kolovoza 2026. godine. Građani koji su u posjedu navedenih osobnih iskaznica, obvezni su podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice.

Kad ste zadnji put uživo vidjeli ovakvu osobnu? AKD

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, trenutačno ukupno 13.277 osoba ima izdane "trajne" osobne iskaznice kojima rok važenja istječe 3. kolovoza 2026. godine. Kako se uglavnom radi o građanima starije životne dobi, bolesnim, slabije pokretnim ili nepokretnim osobama, koje ne koriste ili vrlo rijetko koriste Internet, svakoj osobi bit će upućena obavijest na kućnu adresu o isteku osobne iskaznice i potrebi podnošenja zahtjeva za izdavanje nove.

Također, u slučajevima kada osoba neće moći osobno pristupiti u policijsku upravu ili postaju radi podnošenja zahtjeva, MUP će im izići u susret te organizirati izlazak službenih osoba na kućnu adresu kako bi se zahtjev podnio tamo. Članovi obitelji ili osobe koje brinu o njima trebaju dogovoriti termin dolaska službene osobe radi zaprimanja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice i njezina preuzimanja, zaključuju iz MUP-a.