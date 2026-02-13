Još imate "papirnatu" osobnu s trajnim rokom važenja? Sve one istječu u kolovozu

MUP je podsjetio građane koji imaju stare papirnate i plastificirane osobne iskaznice da one vrijede samo do 3. kolovoza, iako su možda izdane "trajno". Svima će biti upućena obavijest o isteku

Sandro Vrbanus petak, 13. veljače 2026. u 17:18

Iz Ministarstva unutarnjih poslova stiže obavijest za rijetke građane koji možda još uvijek koriste osobne iskaznice izdane im odavno, s trajnim rokom važenja. Te iskaznice vrlo ćete rijetko sresti danas, no one su i dalje važeće. Iako su trebale biti doživotne, sve takve iskaznice prestat će važiti ovoga ljeta.

Ne zadovoljavaju sigurnosne standarde

Događa se to zbog primjene Uredbe Vijeća (EU) 2025/1208, koju takve osobne iskaznice više ne zadovoljavaju u pogledu minimalnih sigurnosnih standarda protiv krivotvorenja. Dakle, osobnim iskaznicama izdanim prije 1. siječnja 2003. godine s trajnim rokom važenja, važenje ističe 3. kolovoza 2026. godine. Građani koji su u posjedu navedenih osobnih iskaznica, obvezni su podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice.

Kad ste zadnji put uživo vidjeli ovakvu osobnu? 📷 AKD
Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, trenutačno ukupno 13.277 osoba ima izdane "trajne" osobne iskaznice kojima rok važenja istječe 3. kolovoza 2026. godine. Kako se uglavnom radi o građanima starije životne dobi, bolesnim, slabije pokretnim ili nepokretnim osobama, koje ne koriste ili vrlo rijetko koriste Internet, svakoj osobi bit će upućena obavijest na kućnu adresu o isteku osobne iskaznice i potrebi podnošenja zahtjeva za izdavanje nove.

Također, u slučajevima kada osoba neće moći osobno pristupiti u policijsku upravu ili postaju radi podnošenja zahtjeva, MUP će im izići u susret te organizirati izlazak službenih osoba na kućnu adresu kako bi se zahtjev podnio tamo. Članovi obitelji ili osobe koje brinu o njima trebaju dogovoriti termin dolaska službene osobe radi zaprimanja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice i njezina preuzimanja, zaključuju iz MUP-a.

