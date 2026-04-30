Meta pod istragom EU-a zbog nedovoljne zaštite maloljetnika na Instagramu i Facebooku

Europska komisija upozorava da Meta nije provela učinkovite mjere provjere dobi, čime je omogućila djeci mlađoj od 13 godina pristup platformama i izložila ih neprikladnim sadržajima i rizicima

Europska komisija donijela je preliminarni zaključak prema kojemu platforme Instagram i Facebook, u vlasništvu kompanije Meta, krše odredbe Akta o digitalnim uslugama. Prema nalazima istrage, Meta nije poduzela savjesne korake u identificiranju i ublažavanju rizika povezanih s pristupom maloljetnika mlađih od 13 godina. Iako interni uvjeti korištenja propisuju minimalnu dobnu granicu, Komisija smatra da su postojeći mehanizmi kontrole neučinkoviti i da ne sprječavaju djecu u otvaranju korisničkih računa.

Proizvoljna procjena rizika

Istraga je pokazala da djeca mogu lako zaobići dobna ograničenja jednostavnim unosom lažnog datuma rođenja, jer Meta ne provodi provjeru točnosti tih podataka. Sustav prijave maloljetnih korisnika ocijenjen je kao izrazito složen i nefunkcionalan, zahtijevajući čak sedam koraka za pristup obrascu koji nije unaprijed ispunjen podacima. Čak i u slučajevima kad se prijavi korisnik mlađi od propisane dobi, često izostaje adekvatno praćenje, što maloljetnicima omogućuje daljnje nesmetano korištenje usluge.

Komisija naglašava da je Metina procjena rizika nepotpuna i u suprotnosti s dokazima s terena. Dok znanstvena istraživanja i podaci iz Europske unije pokazuju da 10-12% djece mlađe od 13 godina koristi ove platforme, Meta je zanemarila te činjenice, kao i dokaze o povećanoj osjetljivosti mlađe djece na potencijalne štetne učinke društvenih mreža. Takav pristup rezultirao je izlaganjem najmlađih korisnika iskustvima koja nisu primjerena njihovoj dobi, čime je ugrožena njihova privatnost i sigurnost.

U ovoj fazi postupka od kompanije Meta se zahtijeva korjenita promjena metodologije procjene rizika te jačanje mjera za otkrivanje i uklanjanje maloljetnika s platformi. Među preporučenim rješenjima spominju se tehnologije za provjeru dobi koje moraju biti točne, robusne i nediskriminirajuće, uz mogućnost korištenja buduće EU aplikacije za provjeru dobi.

Moguće sankcije

Meta sada ima priliku odgovoriti na ove nalaze i predložiti mjere za ispravljanje povreda. Ukoliko se preliminarna stajališta Komisije potvrde, regulatorno tijelo može donijeti odluku o neusklađenosti. Takva odluka sa sobom nosi ozbiljne financijske posljedice, uključujući novčane kazne koje mogu iznositi do 6% ukupnog godišnjeg prometa kompanije na svjetskoj razini. Također, mogu se uvesti i periodične kazne kako bi se osiguralo usklađivanje s propisima.

Cijeli ovaj postupak dio je šire istrage pokrenute u svibnju 2024. godine, koja osim dobnih granica ispituje i druge aspekte zaštite korisnika. Pod povećalom su dizajn sučelja koji može poticati ponašanja koja stvaraju ovisnost, kao i utjecaj platformi na fizičku i mentalnu dobrobit svih dobnih skupina. Istraga se nastavlja, a konačni ishod ovisit će o budućim potezima kompanije i rezultatima savjetovanja s Europskim odborom za digitalne usluge.