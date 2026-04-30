Meta pod istragom EU-a zbog nedovoljne zaštite maloljetnika na Instagramu i Facebooku

Europska komisija upozorava da Meta nije provela učinkovite mjere provjere dobi, čime je omogućila djeci mlađoj od 13 godina pristup platformama i izložila ih neprikladnim sadržajima i rizicima

Sandro Vrbanus četvrtak, 30. travnja 2026. u 07:17

Europska komisija donijela je preliminarni zaključak prema kojemu platforme Instagram i Facebook, u vlasništvu kompanije Meta, krše odredbe Akta o digitalnim uslugama. Prema nalazima istrage, Meta nije poduzela savjesne korake u identificiranju i ublažavanju rizika povezanih s pristupom maloljetnika mlađih od 13 godina. Iako interni uvjeti korištenja propisuju minimalnu dobnu granicu, Komisija smatra da su postojeći mehanizmi kontrole neučinkoviti i da ne sprječavaju djecu u otvaranju korisničkih računa.

Proizvoljna procjena rizika

Istraga je pokazala da djeca mogu lako zaobići dobna ograničenja jednostavnim unosom lažnog datuma rođenja, jer Meta ne provodi provjeru točnosti tih podataka. Sustav prijave maloljetnih korisnika ocijenjen je kao izrazito složen i nefunkcionalan, zahtijevajući čak sedam koraka za pristup obrascu koji nije unaprijed ispunjen podacima. Čak i u slučajevima kad se prijavi korisnik mlađi od propisane dobi, često izostaje adekvatno praćenje, što maloljetnicima omogućuje daljnje nesmetano korištenje usluge.

Komisija naglašava da je Metina procjena rizika nepotpuna i u suprotnosti s dokazima s terena. Dok znanstvena istraživanja i podaci iz Europske unije pokazuju da 10-12% djece mlađe od 13 godina koristi ove platforme, Meta je zanemarila te činjenice, kao i dokaze o povećanoj osjetljivosti mlađe djece na potencijalne štetne učinke društvenih mreža. Takav pristup rezultirao je izlaganjem najmlađih korisnika iskustvima koja nisu primjerena njihovoj dobi, čime je ugrožena njihova privatnost i sigurnost.

U ovoj fazi postupka od kompanije Meta se zahtijeva korjenita promjena metodologije procjene rizika te jačanje mjera za otkrivanje i uklanjanje maloljetnika s platformi. Među preporučenim rješenjima spominju se tehnologije za provjeru dobi koje moraju biti točne, robusne i nediskriminirajuće, uz mogućnost korištenja buduće EU aplikacije za provjeru dobi.

Moguće sankcije

Meta sada ima priliku odgovoriti na ove nalaze i predložiti mjere za ispravljanje povreda. Ukoliko se preliminarna stajališta Komisije potvrde, regulatorno tijelo može donijeti odluku o neusklađenosti. Takva odluka sa sobom nosi ozbiljne financijske posljedice, uključujući novčane kazne koje mogu iznositi do 6% ukupnog godišnjeg prometa kompanije na svjetskoj razini. Također, mogu se uvesti i periodične kazne kako bi se osiguralo usklađivanje s propisima.

Cijeli ovaj postupak dio je šire istrage pokrenute u svibnju 2024. godine, koja osim dobnih granica ispituje i druge aspekte zaštite korisnika. Pod povećalom su dizajn sučelja koji može poticati ponašanja koja stvaraju ovisnost, kao i utjecaj platformi na fizičku i mentalnu dobrobit svih dobnih skupina. Istraga se nastavlja, a konačni ishod ovisit će o budućim potezima kompanije i rezultatima savjetovanja s Europskim odborom za digitalne usluge.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi