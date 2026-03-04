Ministarstvo uvelo potpunu zabranu korištenja mobitela u svim osnovnim školama

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je novi Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, a glavna izmjena odnosi se na zabranu upotrebe mobitela u osnovnim školama

Službeno će u svim hrvatskim osnovnim školama, kako je ranije najavljivano, učenicima biti zabranjeno korištenje mobitela. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je danas značajne izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, a ključna promjena u tom se dokumentu odnosi na potpunu zabranu upotrebe mobilnih telefona i ostalih informatičkih uređaja u svim prostorijama osnovnih škola, što uključuje i vrijeme izvan same nastave, poput odmora.

Strože sankcije

Prema novim odredbama, u svim prostorima u osnovnim školama upotreba digitalnih uređaja smatrat će se neprihvatljivim ponašanjem, što znači da će učenici smjeti nositi mobilne telefone u školu, ali će ih tamo morati držati ili u torbama ili u ormarićima, ovisno o tome na koji način je organiziran rad pojedine škole propisan njezinim kućnim redom.

U srednjim školama pravila ostaju nešto blaža zbog praktičnih razloga primjene, pa je zabrana i dalje primarno fokusirana na trajanje odgojno-obrazovnog rada. Ipak, Ministarstvo je ostavilo otvorenu mogućnost srednjoškolskim ustanovama da svojim internim aktima i kućnim redom dodatno postrože pravila te samostalno uvedu zabranu korištenja uređaja i tijekom slobodnog vremena unutar škole.

Osim digitalne detoksikacije, nove izmjene donose i strožu kategorizaciju neprihvatljivih ponašanja. Fizički obračuni, odnosno tučnjave, kao i sva ponašanja koja mogu ozbiljno ugroziti sigurnost učenika ili zaposlenika, od sada se klasificiraju kao "teško neprihvatljiva ponašanja". Ovakvom prekvalifikacijom iz lakših u teže kategorije nastoji se osigurati viša razina sigurnosti u školskom okruženju i omogućiti odlučnije pedagoško djelovanje prema počiniteljima.