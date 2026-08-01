Nakon dronova i routera, SAD ograničava i uvoz stranih robota i invertera

Nacionalna sigurnosna tijela SAD-a utvrdila su da strani roboti predstavljaju rizik za infrastrukturu, zbog čega je FCC uveo zabranu izdavanja novih odobrenja za njihov uvoz i prodaju

Američka Savezna komisija za komunikacije (FCC) uvrstila je dvije nove kategorije uređaja na svoj Popis opreme i usluga koje predstavljaju rizik za nacionalnu sigurnost SAD-a. nakon što su ranije na sličan način ograničili certificiranje novih modela dronova, pa potom i mrežnih usmjerivača (routera) za domaće tržište, ovog puta na meti su im se našli napredni robotski uređaji te mrežni energetski pretvarači (inverteri) proizvedeni u inozemstvu.

"Neprihvatljiv rizik"

Ovoga puta pod ograničenje uvoza, dakle, ulaze mobilni roboti poput humanoidnih i četveronožnih modela. Odluka je donesena nakon procjene međuagencijskog tijela izvršne vlasti koje je okupila Bijela kuća, a u kojem sudjeluju stručnjaci za nacionalnu sigurnost. Utvrđeno je da navedeni proizvodi, bez obzira na zemlju podrijetla, predstavljaju neprihvatljiv rizik za nacionalnu i gospodarsku sigurnost SAD-a te sigurnost američkih građana.

Nacionalne sigurnosne agencije u svojim su obrazloženjima navele da spomenuti uređaji stvaraju ranjivosti u lancu opskrbe koje mogu poremetiti američko gospodarstvo i uzrokovati sigurnosne kibernetičke rizike za kritičnu infrastrukturu. Mrežna povezanost energetskih pretvarača, kažu, omogućuje potencijalne napade u kojima bi strane tvrtke ili državni akteri mogli isključiti pretvarače sa mreže, prikupljati i izvoziti podatke, ostvarivati udaljeni pristup i nadzor ili izvoditi kibernetičke napade. Kod naprednih robotskih sustava, pak, mrežne mogućnosti stvaraju prostore za napade kojima se može upravljati radom uređaja, prikupljati podatke o građanima ili daljinski preuzimati nadzor nad robotima.

Samo za nove modele

Nove restrikcije ne odnose se na uređaje koje su korisnici ranije nabavili niti utječu na kupnju i upotrebu od strane savezne vlade. Prodavači i dalje mogu prodavati, uvoziti i plasirati modele koji su ranije prošli FCC-ov postupak odobrenja opreme. Pravila se primjenjuju isključivo na nove modele uređaja kojima se od sada uskraćuje FCC-ovo odobrenje potrebno za uvoz, marketing ili prodaju na američkom tržištu.

Iznimke će moći biti odobrene, ali samo kroz sustav uvjetnih odobrenja koje izdaju nadležna ministarstva, ako se utvrdi da određeni uređaj ili klasa uređaja ne predstavlja sigurnosnu prijetnju.