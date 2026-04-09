Nema više pečatiranja putovnica, od 10. travnja samo digitalna evidencija ulazaka i izlazaka iz EU

Europska unija u potpunosti uvodi digitalni EES sustav, pa će se prelasci na vanjskim granicama schengenskog prostora evidentirati isključivo digitalno

Sandro Vrbanus četvrtak, 9. travnja 2026. u 12:01

Europska unija od 10. travnja 2026. godine započinje s potpunom primjenom sustava ulaska/izlaska, poznatijeg kao EES (Entry/Exit System). Ovim potezom završava razdoblje postupnog uvođenja sustava te se prelazi na isključivo digitalno evidentiranje prelazaka vanjskih granica schengenskog prostora. Ključna promjena za putnike je prestanak fizičkog pečatiranja putnih isprava državljana trećih zemalja.

Svi podaci o ulascima i izlascima od navedenog će se datuma bilježiti elektronski unutar EES sustava. Tehnologija će automatski registrirati datum i mjesto prelaska granice, kao i trajanje dopuštenog boravka. Sustav je opremljen integriranim automatiziranim kalkulatorom koji precizno računa preostale dane boravka, a bilježit će se i eventualna odbijanja ulaska u schengenski prostor.

Primarni ciljevi uvođenja ovakvog automatiziranog rješenja su preciznije praćenje zakonitosti boravka stranaca te značajno povećanje razine sigurnosti na vanjskim granicama Europske unije. Digitalni dosjei omogućuju bržu razmjenu informacija i smanjuju mogućnost pogrešaka koje su bile prisutne prilikom ručnog provjeravanja pečata u putovnicama, kažu iz MUP-a.

Hrvatska spremna za potpunu primjenu

Republika Hrvatska istaknula se kao jedna od vodećih članica u implementaciji ovog zahtjevnog projekta. Tijekom procesa uvođenja, Hrvatska je dobila službene pohvale za pravodobno i učinkovito djelovanje usklađeno s pravnom stečevinom Unije. Operativna spremnost hrvatske granične policije potvrđena je brojkama koje ukazuju na uspješnu tranziciju prema novom modelu nadzora.

U razdoblju od početka primjene sustava, 12. listopada 2025. godine, pa sve do 1. travnja 2026. godine, u EES sustavu je na području Hrvatske kreirano i verificirano više od 3.750.000 dosjea državljana trećih zemalja. Ovi podaci svjedoče o visokom intenzitetu rada i tehničkoj opremljenosti graničnih prijelaza uoči potpunog prelaska na novi režim.

Ministarstvo unutarnjih poslova pozvalo je sve putnike da se pravovremeno informiraju o novim pravilima putem službenih stranica EES sustava. Kako bi se osigurala maksimalna brzina i učinkovitost granične kontrole, putnicima se savjetuje da posjeduju svu potrebnu dokumentaciju te da strogo slijede upute policijskih službenika na samim prijelazima.

