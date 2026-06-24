Od kolovoza u EU obvezno označavanje deepfakeova i botova

Europska komisija objavila je dobrovoljni Kodeks kako bi pomogla pružateljima i korisnicima generativne umjetne inteligencije da se pripreme za obveze koje stupaju na snagu u kolovozu

Europska komisija službeno je objavila konačni Kodeks prakse o označavanju i etiketiranju sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom. Riječ je o dobrovoljnom dokumentu koji donosi praktične korake s ciljem da se pružateljima i korisnicima sustava generativne umjetne inteligencije pomogne u ispunjavanju obveza transparentnosti. Spomenute obveze proizlaze iz europskog Zakona o umjetnoj inteligenciji (AI Act), a počet će se službeno primjenjivati od 2. kolovoza.

Od tog datuma, AI Act će zahtijevati strogo i jasno označavanje sadržaja u određenim situacijama. To se prvenstveno odnosi na takozvane deepfake sadržaje te na tekstove generirane ili manipulirane umjetnom inteligencijom koji se objavljuju radi informiranja javnosti o temama od javnog interesa. Također, korisnici će morati biti jasno obaviješteni kada stupaju u interakciju s automatiziranim sustavima poput chatbotova. Glavna svrha ovih pravila jest omogućiti građanima lakše prepoznavanje izmijenjenog sadržaja te smanjiti rizik od prijevara, obmana i manipulacija.

Smjernice za tvorce i korisnike

Sam dokument podijeljen je u dva ključna dijela, od kojih se prvi odnosi na pružatelje, tj. kreatore generativnih AI sustava. U tom se odjeljku detaljno utvrđuju obveze programera i kreatora tehnologije da osiguraju strojno čitljive oznake na svim audio zapisima, fotografijama, videozapisima ili tekstovima koji su stvoreni ili modificirani umjetnom inteligencijom. Na taj se način omogućuje da takav sadržaj u svakom trenutku bude tehnički prepoznatljiv kao umjetno generiran.

Drugi dio Kodeksa izravno se bavi osobama i organizacijama koje koriste ove sustave. Oni su obvezni jasno označiti deepfake uratke i tekstove o javnom interesu, no samo u slučajevima kad ti materijali nisu prošli ljudsku provjeru ili uredničku kontrolu.

Predložen set ikona

Kao potporu u provođenju ovih pravila, Europska unija je razvila i stavila na raspolaganje besplatan set ikona koje kreatori i izdavači mogu koristiti za vizualno označavanje umjetnog sadržaja. Cilj je pomoći pojedincima da odmah i nedvosmisleno uoče da je materijal izmijenjen, čime se podupire javno povjerenje i suzbija širenje dezinformacija. Upotreba ikona nije obvezna, no označavanje AI generiranog i modificiranog sadržaja bit će nužno od kolovoza.

Osnovna ikona "AI" koristi se kad je umjetna inteligencija bila uključena u stvaranje uvjerljivo lažnog sadržaja (slika, audiozapis, videozapis) ili objavljenog teksta. Ikona "AI generated" primjerena je za situacije kad umjetna inteligencija u potpunosti generira cjelokupni uvjerljivi lažni sadržaj ili tekst bez elemenata koje je stvorio čovjek ili ljudske uredničke kontrole. Naposlijetku, oznaka "AI modified" namijenjena je za situacije kad je već postojao sadržaj koji je izradio čovjek, no djelomično je izmijenjen tako da ga je umjetna inteligencija pretvorila u uvjerljiv lažni sadržaj ili tekst o pitanjima od javnog interesa.

Iznimke od pravila

Akt o umjetnoj inteligenciji ipak ne zahtijeva da se apsolutno svaki generirani sadržaj mora etiketirati, već predviđa jasna ograničenja i iznimke. Primjerice, transparentnost kod deepfake sadržaja bit će ograničena ako je riječ o očito umjetničkim, kreativnim, satiričnim ili fikcionalnim djelima. U tim situacijama oznake moraju biti izvedene na prikladan način koji neće ometati prikazivanje, niti umanjiti uživanje u samom autorskom radu.

Dodatno, obveza razotkrivanja AI podrijetla uopće se neće primjenjivati u slučajevima kada je objava deepfakea ili tekstova o javnom interesu zakonski autorizirana u svrhe otkrivanja, sprječavanja, istrage ili progona kaznenih djela. Naposljetku, obveza označavanja ne obuhvaća tekstove koji su, unatoč tome što ih je generirao AI, prošli cjelovitu proceduru ljudske revizije ili uredničke kontrole te za koje fizička ili pravna osoba snosi jasnu uredničku odgovornost.