Od sljedećeg tjedna carina za pakete izvan EU – 3 eura po naručenoj stavki

Od 1. srpnja 2026. ukida se oslobođenje od carine za pošiljke vrijednosti do 150 eura, koje stižu iz zemalja izvan Europske unije i uvodi se fiksna carinska pristojba od 3 eura za svaku stavku pošiljke

Sandro Vrbanus srijeda, 24. lipnja 2026. u 10:05
📷 Bug/AI
Bug/AI

Kupnja robe preko Interneta iz zemalja izvan Europske unije od sljedećeg će tjedna podlijegati obveznom carinskom nadzoru i postupku carinjenja pri uvozu u EU, čak i kad je riječ o pošiljkama vrijednosti manje od 150 eura, koje su dosad prolazile bez carinjenja. U skladu s novim europskim pravilima, od 1. srpnja 2026. u svim državama članicama EU primjenjuju se nova pravila za male pošiljke kupljene na daljinu u trećim zemljama (dakle Kini, SAD-u, UK…).

Nova pravila

Za pošiljke vrijednosti do 150 eura uvodi se fiksna carina od 3 eura za svaku stavku pošiljke. To znači da se carinska pristojba obračunava po svakoj pojedinoj stavci navedenoj u carinskoj deklaraciji, a ne po paketu.

Stavka može biti jedna ili više vrsta robe u pošiljci s istim razvrstavanjem u carinsku tarifu, istim opisom i, ako je to predviđeno u skladu sa zahtjevima u pogledu podataka koji se primjenjuju na relevantnu carinsku deklaraciju ili na podatke koji se dostavljaju ili stavljaju na raspolaganje carinskim tijelima, istim podrijetlom, pojašnjavaju iz Carinske uprave.

Uvođenjem fiksne carine ne mijenja se način obračuna i naplate PDV-a, što će se i dalje vršiti putem sustava IOSS (Import One Stop Shop) pa će biti obračunat prilikom narudžbe ili pak u sklopu obračuna prema carinskoj deklaraciji, kada se PDV plaća dostavljaču prilikom preuzimanja paketa.

Naplata fiksne carine za pošiljke vrijednosti do 150 eura vrši se na temelju uvozne carinske deklaracije (odnosno broja stavki u njoj) pri puštanju u slobodni promet i neovisno od toga na koji način se naplaćuje PDV. Uvoznu carinsku pristojbu plaća deklarant (tj. dostavna služba) i potom je zaračunava kupcu.

No, to nije sve

Dana 1. srpnja mijenjaju se i pravila vezana uz povrat robe naručene iz trećih zemalja. Carinski propisi EU više ne predviđaju mogućnost poništavanja carinskih deklaracija kad se roba, nabavljena putem e-trgovine, vraća u treću zemlju. To znači da od 1.7.2026. kupac može vratiti robu dobavljaču ali neće moći ostvariti povrat plaćenih uvoznih davanja.

Ubrzo nakon što se uvede obračun carine od 3 eura za svaku stavku u malom paketu, onima koji naručuju preko Interneta bit će uveden dodatni namet. On se zove "naknada za rukovanje", a bit će uveden najkasnije do 1.11.2026. Naplata naknade za rukovanje provodit će se također za svaku pojedinu stavku istaknutu na deklaraciji, a plaćat će se također dostavljaču za njegov trud. Trenutačno nije donesena odluka o visini te naknade.

Izuzeće za darove

Nekomercijalne pošiljke između fizičkih osoba (tj. darovi) vode se drugačijim pravilima. Pošiljke vrijednosti do 45 eura koje fizička osoba iz treće zemlje šalje besplatno fizičkoj osobi u EU oslobođene su carine i PDV-a. Međutim, ove pošiljke moraju biti povremene naravi i isključivo za osobnu uporabu primatelja te ih pošiljatelj mora poslati besplatno. Za određene proizvode (duhan, alkohol, parfemi) unutar ovih pošiljaka vrijede količinska ograničenja.

Ovaj sustav carinjenja trebao bi biti na snazi do 2028. godine, kad se za e-trgovinu planira uvesti EU Customs Data Hub, tj. Centar EU-a za carinske podatke kao središnja digitalna IT infrastruktura. Ona će tada zamijeniti 27 nacionalnih sustava i objediniti (nadamo se i pojednostaviti i pojeftiniti) obračune carina, nakon čega bi paušalna carina trebala biti zamijenjena postotnom.

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