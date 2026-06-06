OpenAI će dobrovoljno sudjelovati u Trumpovim provjerama AI modela

Prvotno je bilo predviđeno da tvrtke svoje AI modele dostavljaju 90 dana prije lansiranja na tržište, no nakon kritika rok je skraćen na 30 dana

Voditelj OpenAI-a za odnose s državama, George Osborne, izjavio je da će tvrtka dobrovoljno poštovati novu izvršnu uredbu američkog predsjednika Donalda Trumpa koja se odnosi na nadzor razvoja umjetne inteligencije.

Nova uredba, koju je Trump potpisao ovoga tjedna, od tvrtki koje razvijaju umjetnu inteligenciju traži da američkoj vladi omoguće pristup svojim najnovijim AI modelima 30 dana prije njihova javnog predstavljanja. Iako se radi o dobrovoljnom zahtjevu, a ne zakonskoj obvezi, OpenAI je odlučio sudjelovati u tom procesu.

OpenAI će tako svoje nadolazeće AI modele uključiti u proces testiranja čiji je cilj procijeniti njihove napredne kibernetičke sposobnosti i utvrditi dosežu li prag za klasifikaciju kao takozvani "frontier modeli", odnosno najnapredniji AI sustavi koji bi mogli zahtijevati dodatni nadzor.

Govoreći na konferenciji SXSW London u Londonu, Osborne je rekao da OpenAI već neko vrijeme proaktivno predlaže načine na koje bi vlade mogle pratiti pitanja sigurnosti i zaštite povezana s umjetnom inteligencijom, ne samo u SAD-u nego i na globalnoj razini.