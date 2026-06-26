Pitali smo Hrvatsku poštu kako će naplaćivati novu carinu i hoće li to usporiti dostavu?

Za nekoliko se dana uvodi nova paušalna carina u visini od 3 eura za svaku vrstu robe koja se nađe u malom paketu prispjelome izvan EU izravno do naručitelja. U Hrvatskoj pošti kažu da su spremni

Kao što već vjerojatno znate ako naručujete robu s Interneta – od 1. srpnja ukida se oslobođenje od carine za pošiljke vrijednosti do 150 eura, koje stižu iz zemalja izvan Europske unije. Za takve se pošiljke, koje su dosad prolazile mimo carine, uvodi se fiksna carinska pristojba od 3 eura za svaku stavku pošiljke, onako kako su navedene u carinskoj deklaraciji. Propis se odnosi samo na pakete koji iz trećih zemalja (primjerice Kine, SAD-a ili UK) stižu izravno do primatelja, ne i za one koje su već ocarinjene i čekaju isporuku u kakvom logističkom centru na europskom tlu.

S nastupanjem ove promjene, teret obračuna i naplate nove paušalne carine pada na dostavne tvrtke, koje će morati naplaćivati tu carinu izravno od primatelja paketa. Stoga smo se obratili Hrvatskoj pošti i pitali kako su se pripremili za nove obveze te očekuju li dodatna kašnjenja u isporukama zbog toga. U nastavku donosimo sve što smo doznali…

Kolika je količina paketa vrijednosti do 150 eura koji stižu u Hrvatsku iz trećih zemalja i prolaze kroz sustav Hrvatske pošte?

Kad su u pitanju paketi iz trećih zemalja, većina prometa odnosi se na azijske zemlje iz kojih nam mjesečno u prosjeku stiže više od 100.000 paketa.

Kako se Hrvatska pošta priprema za dodatan posao obračuna i naplate novih carina?

Za naplatu novih carina koristit će se postojeći i već uhodan sustav naplate PDV-a koji se inače primjenjuje za pošiljke koje stižu iz trećih zemalja u Europsku uniju.

Hoće li taj postupak dodatno usporiti isporuku paketa?

Ne očekujemo usporavanje ili kašnjenja jer će se postojeći sustav naplate PDV-a samo proširiti na naplatu novih carina. Općenito govoreći, u zadnjih nekoliko godina događa se značajna promjena u logističkim tokovima. Kad su u pitanju pošiljke naručene u azijskim e-trgovinama, trenutno je veći udio pošiljaka iz skladišta s područja Europske unije u odnosu na izravni poštanski tok iz zemalja Azije. To za korisnike znači bržu dostavu jer je skraćen logistički lanac i zasad očekujemo da će se taj trend nastaviti.

Hoće li biti moguće carinu platiti karticama?

Carina će se moći platiti poštaru prilikom uručenja na adresi. Trenutno smo u završnoj fazi implementacije kartičnog plaćanja na dostavi i već sad se većini poštara može platiti iznos karticom.

Kolike dodatne troškove procjenjujete da će nove procedure donijeti? Hoće li se oni pokriti iz naplate "naknade za rukovanje" koja je u najavi?

Dodatni troškovi bit će samo za pošiljke u IOSS postupku jer se carinska pristojba od 3 EUR za svaku stavku pošiljke koja se uvozi naplaćuje od primatelja pošiljke. Do sad za takve pošiljke nije bilo troškova zastupanja od strane Hrvatske pošte pri izradi carinskih deklaracija H7 jer PDV za IOSS pošiljke prodavatelj naplaćuje izravno od kupca u trenutku kupnje na internetu.

Najavljeno uvođenje nove naknade za rukovanje je carinski trošak, odnosno vezan je uz Carinsku upravu RH i nema veze s Hrvatskom poštom.