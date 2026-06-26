Pitali smo Hrvatsku poštu kako će naplaćivati novu carinu i hoće li to usporiti dostavu?

Za nekoliko se dana uvodi nova paušalna carina u visini od 3 eura za svaku vrstu robe koja se nađe u malom paketu prispjelome izvan EU izravno do naručitelja. U Hrvatskoj pošti kažu da su spremni

Sandro Vrbanus petak, 26. lipnja 2026. u 11:55

Kao što već vjerojatno znate ako naručujete robu s Interneta – od 1. srpnja ukida se oslobođenje od carine za pošiljke vrijednosti do 150 eura, koje stižu iz zemalja izvan Europske unije. Za takve se pošiljke, koje su dosad prolazile mimo carine, uvodi se fiksna carinska pristojba od 3 eura za svaku stavku pošiljke, onako kako su navedene u carinskoj deklaraciji. Propis se odnosi samo na pakete koji iz trećih zemalja (primjerice Kine, SAD-a ili UK) stižu izravno do primatelja, ne i za one koje su već ocarinjene i čekaju isporuku u kakvom logističkom centru na europskom tlu.

S nastupanjem ove promjene, teret obračuna i naplate nove paušalne carine pada na dostavne tvrtke, koje će morati naplaćivati tu carinu izravno od primatelja paketa. Stoga smo se obratili Hrvatskoj pošti i pitali kako su se pripremili za nove obveze te očekuju li dodatna kašnjenja u isporukama zbog toga. U nastavku donosimo sve što smo doznali…

Kolika je količina paketa vrijednosti do 150 eura koji stižu u Hrvatsku iz trećih zemalja i prolaze kroz sustav Hrvatske pošte?

Kad su u pitanju paketi iz trećih zemalja, većina prometa odnosi se na azijske zemlje iz kojih nam mjesečno u prosjeku stiže više od 100.000 paketa.

Kako se Hrvatska pošta priprema za dodatan posao obračuna i naplate novih carina?

Za naplatu novih carina koristit će se postojeći i već uhodan sustav naplate PDV-a koji se inače primjenjuje za pošiljke koje stižu iz trećih zemalja u Europsku uniju.

Hoće li taj postupak dodatno usporiti isporuku paketa?

Ne očekujemo usporavanje ili kašnjenja jer će se postojeći sustav naplate PDV-a samo proširiti na naplatu novih carina. Općenito govoreći, u zadnjih nekoliko godina događa se značajna promjena u logističkim tokovima. Kad su u pitanju pošiljke naručene u azijskim e-trgovinama, trenutno je veći udio pošiljaka iz skladišta s područja Europske unije u odnosu na izravni poštanski tok iz zemalja Azije. To za korisnike znači bržu dostavu jer je skraćen logistički lanac i zasad očekujemo da će se taj trend nastaviti.

Hoće li biti moguće carinu platiti karticama?

Carina će se moći platiti poštaru prilikom uručenja na adresi. Trenutno smo u završnoj fazi implementacije kartičnog plaćanja na dostavi i već sad se većini poštara može platiti iznos karticom.

Kolike dodatne troškove procjenjujete da će nove procedure donijeti? Hoće li se oni pokriti iz naplate "naknade za rukovanje" koja je u najavi?

Dodatni troškovi bit će samo za pošiljke u IOSS postupku jer se carinska pristojba od 3 EUR za svaku stavku pošiljke koja se uvozi naplaćuje od primatelja pošiljke. Do sad za takve pošiljke nije bilo troškova zastupanja od strane Hrvatske pošte pri izradi carinskih deklaracija H7 jer PDV za IOSS pošiljke prodavatelj naplaćuje izravno od kupca u trenutku kupnje na internetu.

Najavljeno uvođenje nove naknade za rukovanje je carinski trošak, odnosno vezan je uz Carinsku upravu RH i nema veze s Hrvatskom poštom.

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunska snaga zvuka.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

125mm Carbon Fibre woofer, 25mm Carbon Fibre tweeter, 32Hz–28kHz, 89dB, 6Ω, 175W, 2-way, 1000×185×280 mm

2.156 € 2.800 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL Bar 1300 MK2

11.1.4 kanalni sustav, 2470 W maksimalne snage, True Dolby Atmos, DTS:X, MultiBeam 3.0, odvojivi bežični surround zvučnici, 8" dual-driver bežični subwoofer, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, PureVoice 2.0

1.119 € 1.689 € Akcija

Flagship Symbol X serije.

Akcija

MAGNAT SYMBOL X160

Zvučnici za profesionalne i poluprofesionalne PA sustave, za unutarnju / vanjsku upotrebu, otporan na prskanje po standardima IPX5.

239 € 289 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi