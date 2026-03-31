Po novome za američku vizu treba otkriti sve račune na društvenim mrežama i učiniti ih dostupnim

Od 30. ožujka uvedeno je pravilo prema kojem američke vlasti zahtijevaju da podnositelji viza otkriju račune na društvenim mrežama unatrag pet godina i otvore profile, za Hrvatsku to još ne vrijedi

Sjedinjene Američke Države od 30. ožujka uvele su značajne promjene u postupku izdavanja viza, proširujući krug podnositelja koji podliježu obveznoj provjeri aktivnosti na društvenim mrežama. Prema novim pravilima, kandidati moraju otkriti sve svoje račune na društvenim platformama korištene u posljednjih pet godina te ih postaviti na opciju "javno", kako bi ih imigracijski službenici mogli temeljito provjeriti.

Stroži protokoli provjere

Cilj ove mjere je, kažu, "jačanje nacionalne sigurnosti kroz dubinsku analizu online ponašanja", čime se nastoji potvrditi stvarni identitet i namjere osoba koje ulaze u zemlju. Time se dosadašnja praksa, koja je od 2019. godine primarno obuhvaćala studente i specifične radne kategorije poput H-1B viza, sada značajno širi.

Na popisu su se našle i kategorije poput viza za vjerske djelatnike (R), zaručničkih viza (K), specijaliziranih pripravnika (H-3), kao i osoblja diplomatskih predstavnika (A-3 i G-5). Vlasti ističu kako je ovaj korak nužan za utvrđivanje usklađenosti podnesenih zahtjeva sa stvarnim stajalištima i aktivnostima kandidata za vizu. Provjera računa obuhvaća detaljan pregled objava i komentara, pri čemu se posebno analizira sadržaj koji bi mogao ukazivati na ekstremizam, govor mržnje ili bilo kakve podatke koji su u suprotnosti s informacijama navedenima u službenom zahtjevu.

Podnositelji zahtjeva suočavaju se s rigoroznim posljedicama u slučaju nepridržavanja pravila. Svako prikrivanje računa ili brisanje sadržaja neposredno prije intervjua može se okarakterizirati kao davanje lažnog iskaza, što u pravilu rezultira trenutačnim odbijanjem vize. Pravila nalažu da čak i neaktivni ili rijetko korišteni profili moraju biti prijavljeni u sustav prilikom podnošenja zahtjeva za vizu.

Iako je mjera primarno usmjerena na prevenciju sigurnosnih rizika, ona nameće visoku razinu transparentnosti privatnog života kandidata i mnogima će sigurno biti ne samo neugodna, nego možda i diskvalificirajuća ili demotivirajuća kad je riječ o traženju američke vize.

Razlika za ESTA putnike

Važno je naglasiti kako se ova pravila State Departmenta o javnim profilima odnose isključivo na podnositelje viza, dok su putnici unutar Programa izuzeća od viza izuzeti i od ove obveze. To uključuje putnike iz Hrvatske, koji za posjet u trajanju do 90 dana mogu zatražiti samo dokument ESTA (Electronic System for Travel Authorisation) digitalnim putem.

Iako je Agencija za carinu i zaštitu granica krajem prošle godine predložila uvođenje obveznog navođenja korisničkih imena s društvenih mreža i za ESTA korisnike, taj prijedlog još uvijek nije stupio na snagu. Javna rasprava o uvođenju sličnih mjera za ESTA sustav zaključena je u veljači, no pravilo je i dalje u fazi revizije bez potvrđenog datuma implementacije.

Za sada, davanje podataka s društvenih mreža pri ispunjavanju ESTA obrasca ostaje opcionalno. Ipak, analitičari sugeriraju kako bi se, s obzirom na trendove u viznoj politici, slični zahtjevi mogli očekivati i za ovu kategoriju korisnika. Želite li u SAD, dakle, oprezno s onim što dijelite na Fejsu i Instagramu…