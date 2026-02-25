Potvrđena nova carinska pravila za male pakete – plaćat ćemo 3 eura po vrsti proizvoda

Europska unija ukinut će "zastarjela izuzeća za male pakete" i uvesti carinjenje baš svih paketa koji stižu iz trećih zemalja izravno krajnjim potrošačima. Naknada će se privremeno naplaćivati paušalno

Vijeće je EU je službeno odobrilo nova pravila o carinama za artikle sadržane u malim paketima koji ulaze u EU, uglavnom putem e-trgovine. Nova pravila odgovor su na činjenicu da takvi paketi trenutačno ulaze u EU bez carine, što dovodi do nepoštenog tržišnog natjecanja za prodavatelje iz EU-a. Prema podacima Europske komisije količina malih paketa koji ulaze u EU svake se godine od 2022. udvostručuje. Na tržište EU-a 2024. ušlo je 4,6 milijardi takvih paketa, a 91% malih pošiljaka dolazi iz Kine – a sve je dosad stizalo bez carine.

Paušalnih 3 eura - po različitim artiklima

Novim se dogovorom ukida oslobođenje od carina na temelju praga (de minimis) za pakete koji ulaze u EU, čija je vrijednost manja od 150 eura. Carine će se stoga početi primjenjivati na svu robu koja ulazi u EU nakon što centar EU-a za carinske podatke, o kojem se raspravlja u okviru šire temeljne reforme carinskog okvira, postane operativan. To se trenutačno očekuje 2028.

Države članice EU-a postigle su dogovor da se dotad uvede privremena paušalna carina u iznosu od tri eura na artikle sadržane u malim paketima čija je vrijednost manja od 150 eura i koji se šalju izravno potrošačima unutar Unije. Od 1. srpnja 2026. carina će se tako naplaćivati na svaku različitu kategoriju artikala sadržanih u paketu, označenu njihovim tarifnim podbrojevima (a ne po paketu, kako se razmatralo ranije).

Primjerice, ako paket sadržava jednu bluzu izrađenu od svile i dvije bluze izrađene od vune, zbog različitih tarifnih podbrojeva paket sadržava dva različita artikla te bi stoga trebalo platiti carinu u iznosu od šest eura. Naručite li više proizvoda istog tarifnog broja u jednom paketu, naknada će iznositi tri eura.

Tl;dr Privremena paušalna carina u iznosu od tri eura naplaćuje se za svaku kategoriju artikala sadržanih u malom paketu koji ulazi u EU od 1. srpnja 2026. do 1. srpnja 2028. i može se prema potrebi produljiti. Nakon što novi centar EU-a za carinske podatke postane operativan, ta privremena carina zamijenit će se uobičajenim carinskim tarifama.

Novi sustav, poručuju iz Vijeća, imat će pozitivan učinak i na proračun EU-a i na nacionalne javne financije jer carine čine tradicionalna vlastita sredstva Unije, a države članice zadržavaju dio tih iznosa na ime troškova ubiranja. Mjera se razlikuje od predložene takozvane "naknade za obradu", o kojoj se trenutačno raspravlja u kontekstu šireg paketa carinskih reformi.