Putnici u SAD morat će za ulazak u zemlju dati na uvid pet godina povijesti svojih društvenih mreža

Državljani 42 zemlje, uključujući i Hrvatsku, morat će dostaviti podatke o svojim računima na društvenim mrežama, elektroničkoj pošti i telefonskim brojevima iz posljednjih pet godina za legalan ulazak u SAD

Sandro Vrbanus četvrtak, 11. prosinca 2025. u 12:12
"Dobro došli u zemlju slobodnih, predajte nam sve što ste radili na Internetu ovoga desetljeća"

Hrvatska je od kraja 2021. godine dio američkoga Programa izuzeća od viza, što znači da naši državljani od tada mogu poslovno ili turistički putovati u SAD samo uz ispunjavanje online obrasca, odnosno prijaviti se u američki elektronički sustav za autorizaciju putnika (ESTA) i platiti 40 američkih dolara (do rujna ove godine cijena je bila 21 USD). No, osim veće cijene, ESTA će po novome uključivati i jednu "zanimljivu" obvezu: dostavu povijesti svojih društvenih mreža iz posljednjih pet godina.

Pazite što objavljujete

Rezultat je to izvršne uredbe predsjednika Donalda Trumpa iz siječnja ove godine o "zaštiti SAD-a od stranih terorista i ostalih prijetnji nacionalnoj i javnoj sigurnosti". Prijava u sustav ESTA time će sadržavati nova obvezna polja, u koja će putnici morati upisati podatke o svojim društvenim mrežama, koje su koristili tijekom posljednjih pet godina – kako bi ih službenici za imigraciju mogli "pronjuškati".

Obveza je tek ovoga tjedna upisana u Federalni registar i time prvi put ušla u službene dokumente, ali u proširenom obliku. Uz povijest društvenih mreža, otvorena je mogućnost da se od turista i poslovnih putnika traže i nove kategorije podataka. To uključuje adrese e-pošte korištene u posljednjih deset godina i telefonske brojeve korištene u posljednjih pet godina, ali i IP adrese, metapodatke iz predanih fotografija – dakle, sve elektroničke tragove koji bi pri ulazu mogli kompromitirati putnika na bilo koji način. Uz osobne podatke, traže se i imena članova uže obitelji, kao i njihovi osobni podaci te brojevi telefona korištene unatrag pet godina.

Glasnogovornica Ministarstva domovinske sigurnosti izjavila je da prijedlog (još uvijek) nije konačan i da zasad nije točno jasno na koji način će prijavitelji biti dužni dostavljati podatke o društvenim mrežama. Među dodatnim predloženim podacima koji će se prikupljati prilikom ulaska u SAD spominje se i mogućnost traženja biometrijskih podataka poput prepoznavanja lica, otisaka prstiju, DNA ili skeniranja zjenica. Prijedlozi su trenutačno otvoreni za komentare u javnoj raspravi tijekom 60 dana, pa će se nakon toga znati više detalja.



