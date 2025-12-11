Putnici u SAD morat će za ulazak u zemlju dati na uvid pet godina povijesti svojih društvenih mreža

Državljani 42 zemlje, uključujući i Hrvatsku, morat će dostaviti podatke o svojim računima na društvenim mrežama, elektroničkoj pošti i telefonskim brojevima iz posljednjih pet godina za legalan ulazak u SAD

Hrvatska je od kraja 2021. godine dio američkoga Programa izuzeća od viza, što znači da naši državljani od tada mogu poslovno ili turistički putovati u SAD samo uz ispunjavanje online obrasca, odnosno prijaviti se u američki elektronički sustav za autorizaciju putnika (ESTA) i platiti 40 američkih dolara (do rujna ove godine cijena je bila 21 USD). No, osim veće cijene, ESTA će po novome uključivati i jednu "zanimljivu" obvezu: dostavu povijesti svojih društvenih mreža iz posljednjih pet godina.

Pazite što objavljujete

Rezultat je to izvršne uredbe predsjednika Donalda Trumpa iz siječnja ove godine o "zaštiti SAD-a od stranih terorista i ostalih prijetnji nacionalnoj i javnoj sigurnosti". Prijava u sustav ESTA time će sadržavati nova obvezna polja, u koja će putnici morati upisati podatke o svojim društvenim mrežama, koje su koristili tijekom posljednjih pet godina – kako bi ih službenici za imigraciju mogli "pronjuškati".

Obveza je tek ovoga tjedna upisana u Federalni registar i time prvi put ušla u službene dokumente, ali u proširenom obliku. Uz povijest društvenih mreža, otvorena je mogućnost da se od turista i poslovnih putnika traže i nove kategorije podataka. To uključuje adrese e-pošte korištene u posljednjih deset godina i telefonske brojeve korištene u posljednjih pet godina, ali i IP adrese, metapodatke iz predanih fotografija – dakle, sve elektroničke tragove koji bi pri ulazu mogli kompromitirati putnika na bilo koji način. Uz osobne podatke, traže se i imena članova uže obitelji, kao i njihovi osobni podaci te brojevi telefona korištene unatrag pet godina.

Glasnogovornica Ministarstva domovinske sigurnosti izjavila je da prijedlog (još uvijek) nije konačan i da zasad nije točno jasno na koji način će prijavitelji biti dužni dostavljati podatke o društvenim mrežama. Među dodatnim predloženim podacima koji će se prikupljati prilikom ulaska u SAD spominje se i mogućnost traženja biometrijskih podataka poput prepoznavanja lica, otisaka prstiju, DNA ili skeniranja zjenica. Prijedlozi su trenutačno otvoreni za komentare u javnoj raspravi tijekom 60 dana, pa će se nakon toga znati više detalja.