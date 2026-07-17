SAD na korak do ukidanja pomicanja sata i trajnog prelaska na ljetno računanje vremena

Zastupnički dom američkog Kongresa, potaknut gospodarskim i sigurnosnim razlozima, premoćnom je većinom podržao zakon o trajnom ljetnom računanju vremena, no mogao bi "zapeti" u Senatu

Zastupnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država premoćnom je većinom, s 308 glasova za i 117 protiv, izglasao nacrt zakona kojim bi ljetno računanje vremena u toj zemlji postalo trajno. Ova odluka ima za cilj okončanje prakse pomicanja satova dvaput godišnje, koja se u većem dijelu SAD-a provodi još od 1960-ih godina, uz izuzetak nekoliko saveznih država. Zakon je nakon glasanja upućen na razmatranje Senatu.

U slučaju konačnog stupanja zakona na snagu, satovi se u studenom ove godine više ne bi vraćali na zimsko vrijeme. Ipak, savezne države zadržale bi mogućnost izuzeća iz ovog sustava ako trenutačno ne prakticiraju pomicanje sata ili ako izglasaju trajno usvajanje standardnog (zimskog) vremena prije nego što se zakon službeno izmijeni. Unatoč širokoj dvostranačkoj potpori u Kongresu za ukidanje pomicanja kazaljki satova dvaput godišnje, među zakonodavcima i dalje postoji neslaganje oko konačnog rješenja.

Ljetno ili ipak zimsko?

Zagovornici trajnog ljetnog računanja vremena ističu da pomicanje satova remeti san, povećava broj ozljeda na radnom mjestu te pridonosi većem broju prometnih nesreća. Predsjednik Donald Trump više je puta pozvao na prekid ove prakse i snažno podržava predloženu mjeru. Iz Bijele kuće je priopćeno kako bi se ovim potezom eliminirali gubitak vremena, komplikacije i troškovi povezani s promjenom sata, čime bi Amerikanci godišnje uštedjeli stotine milijuna dolara.

Predsjednik Odbora za energetiku i trgovinu Zastupničkog doma, Brett Guthrie, izjavio je da je ovo premoćno glasanje odgovor na zahtjeve milijuna građana te na dokaze da cjelogodišnje ljetno vrijeme potiče gospodarstvo i poboljšava javnu sigurnost kroz više dnevnog svjetla u večernjim satima.

Na redu je Senat

S druge strane, kritičari upozoravaju da bi trajno ljetno vrijeme značilo da sunce zimi izlazi sat vremena kasnije. To bi rezultiralo time da djeca putuju u školu, a radnici u ranoj smjeni, poput građevinara i poljoprivrednika, odlaze na posao po mraku. Na vrhuncu zime, na pojedinim lokacijama sunce ne bi izlazilo do gotovo 9 sati ili čak i kasnije, što je potaknulo senatora Toma Cottona iz Arkansasa na izražavanje zabrinutosti u pogledu sigurnosti djece i radnika – pa se pridružio skepticima koji bi možda radije zadržali trajno zimsko računanje vremena.

Zdravstveni stručnjaci također pozivaju na oprez, naglašavajući da bi trajno ljetno vrijeme zimi uskratilo ključno jutarnje svjetlo potrebno za usklađivanje unutarnjeg biološkog sata. Prema njihovim tvrdnjama, poremećaj cirkadijalnog ritma može dovesti do lošije kvalitete sna, smanjene produktivnosti i moždanih funkcija te većih stopa kardiovaskularnih bolesti, pretilosti, moždanih udara, karcinoma, depresije i samoubojstava.

Sada je na redu, dakle, Senat, u kojem – zbog specifične političke situacije i nadolazećih izbora krajem godine – pitanja poput ovog mogu pasti u drugi plan. Neizvjesno je stoga kada će, odnosno hoće li uopće, ovaj zakon biti na dnevnom redu gornjeg doma Kongresa.