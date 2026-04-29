Službena opomena Hrvatskoj od EU: uskladite se s Aktom o digitalnim uslugama

Europska komisija traži od Hrvatske da se uskladi s Aktom o digitalnim uslugama, ovlasti nacionalno tijelo za njegovu provedbu te u zakone uvede potrebne kaznene odredbe

Sandro Vrbanus srijeda, 29. travnja 2026. u 18:54

U svojem Travanjskom paketu o povredama Europska komisija istaknula je i našu zemlju kao prekršitelja pravila u domeni digitalne ekonomije. Komisija je, naime, odlučila uputiti dodatnu službenu opomenu Hrvatskoj zbog neusklađenosti s Aktom o digitalnim uslugama.

Koordinator je imenovan…

Komisija u Paketu piše da je već izrazila zabrinutost u službenoj opomeni upućenoj Hrvatskoj u srpnju 2024. godine. Svemu tome je povod što se smatra da Hrvatska ne poštuje Uredbu o jedinstvenom tržištu digitalnih usluga. U skladu s Aktom o digitalnim uslugama države članice moraju imenovati koordinatore za digitalne usluge, nacionalna tijela odgovorna za provedbu Uredbe u okviru svoje nadležnosti.

Operativni koordinator za digitalne usluge dužan je u potpunosti provoditi odredbe Akta o digitalnim uslugama na državnom području svoje države članice, omogućavati korisnicima da iskoriste njegova pravila i stvoriti pravnu sigurnost za sudionike na tržištu. U slučaju naše zemlje Koordinatorom za digitalne usluge imenovana je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM).

…no nema sve ovlasti

Nakon prve službene opomene Hrvatska je 18. travnja 2025. donijela zakonodavstvo o provedbi Akta o digitalnim uslugama. Međutim, Komisija smatra da Hrvatska još uvijek nije dala ovlasti svojem koordinatoru za digitalne usluge i da je nepravilno provela ovlasti za sankcioniranje predviđene Aktom o digitalnim uslugama.

Konkretno, u hrvatskom zakonodavstvu ne poštuje se uvijek granica od 6% za najvišu novčanu kaznu, kao niti granica od 5% prosječnog dnevnog svjetskog prihoda ili dohotka za najviše periodične penale za internetske platforme. Isto tako, ne osigurava se da su sve sankcije učinkovite, razmjerne i odvraćajuće. Dodatno, ne dopušta se izricanje novčanih kazni pojedincima zbog pružanja netočnih ili nepotpunih informacija ili zbog izostanka suradnje u inspekcijama, kako je propisano Uredbom.

Hrvatska sada ima dva mjeseca da odgovori i ukloni nedostatke na koje je ukazala Komisija. Ako ne dobije zadovoljavajući odgovor, Komisija joj može uputiti obrazloženo mišljenje.

