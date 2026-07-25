Trump najavljuje "osvetu" EU-u zbog kazne Googleu

Američki predsjednik pokrenuo je istragu protiv Europske unije zbog kazne Googleu od 890 milijuna eura te optužio Bruxelles za nepravedno tretiranje američkih tehnoloških tvrtki

Sandro Vrbanus subota, 25. srpnja 2026. u 14:11
📷 The White House / X
The White House / X

Čim je Europska komisija objavila da je Google kršio ovdašnje tržišne regulative (točnije Akta o digitalnim tržištima) i kaznila ga zbog toga s 890 milijuna eura, stigla je i reakcija "preko bare". Američki predsjednik Donald Trump stao je u zaštitu tehnološke kompanije iz svoje zemlje te najavio pokretanje službene istrage o trgovačkim praksama Europske unije.

"Kasica prasica" za EU

Usput je optužio Europsku komisiju za nepravedno kažnjavanje američkih tehnoloških divova poput Googlea i Applea. Ova odluka dodatno je zaoštrila odnose između Washingtona i Bruxellesa u pogledu regulacije digitalnog sektora.

U svojoj službenoj objavi Trump je poručio kako Sjedinjene Američke Države više neće služiti kao "kasica-prasica" za Europsku uniju niti će dopustiti, kako navodi, "pljačku američkih kompanija i poreznih obveznika". Naglasio je da će Europska unija "platiti visoku cijenu za svoje postupke" koje je nazvao nezakonitima i neetičnima, istaknuvši da je europske dužnosnike na to već više puta upozoravao. Pokretanju istrage prethodilo je i pismo 25 američkih zastupnika koji su od predsjednika zatražili reakciju uoči izricanja kazne.

Sva je prilika, dakle, da će Trump odlučiti "kazniti" Europsku uniju ponovnim uvođenjem viših carina, koje će u konačnici platiti – onima koji znaju išta o ekonomiji to je sasvim jasno – američki potrošači koji će kupovati europske usluge i proizvode.

Reagirajući na najavu istrage, Europska komisija objavila je kako je spremna stupiti u dijalog s američkom stranom kako bi se smirile nastale napetosti. Iz Komisije su putem glasnogovornice poručili da je Washington ostavio otvorena vrata za razgovore te da će Bruxelles prihvatiti poziv na dijalog, ali uz čvrsto očuvanje vlastite regulatorne autonomije. Europska strana time nastoji obraniti primjenu Akta o digitalnim tržištima i Akta o digitalnim uslugama.

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