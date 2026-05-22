Trump u zadnji trenutak otkazao potpisivanje izvršne naredbe o AI-ju, pod pritiskom industrije

Nakon intenzivnog lobiranja tehnoloških lidera, Bijela kuća je otkazala potpisivanje dokumenta koji je trebao uvesti vladinu provjeru naprednih modela umjetne inteligencije prije plasiranja na tržište

Američki predsjednik Donald Trump iznenada je odgodio potpisivanje dugo očekivane izvršne uredbe o umjetnoj inteligenciji. Dogodilo se to ovoga četvrtka, samo nekoliko sati nakon što je Bijela kuća poslala pozivnice direktorima vodećih tehnoloških tvrtki za svečanu ceremoniju u Ovalnom uredu.

Intenzivno lobiranje

Odluka o povlačenju uslijedila je, kažu upućeni, nakon intenzivnog lobiranja ključnih ljudi industrije, uključujući Elona Muska, Marka Zuckerberga i investitora Davida Sacksa. Oni su uspješno apelirali na dužnosnike Nacionalnog ekonomskog vijeća i ured potpredsjednika kako bi spriječili donošenje novih mjera.

Tehnološki lideri tvrde da bi predloženi sustav provjere, iako zamišljen kao dobrovoljan, u praksi funkcionirao kao restriktivan mehanizam koji bi mogao usporiti tehnološki razvoj. Trumpu je predočeno da bi dugotrajni vladini procesi evaluacije i analize ažuriranja modela ugušili inovacije te izravno ugrozili prednost koju SAD trenutačno imaju u globalnoj utrci s Kinom. Sam predsjednik potvrdio je ove sumnje novinarima, izjavivši da mu se "nije svidjelo ono što vidi u nacrtu uredbe" te da ne želi stvarati blokade tehnologiji koja donosi golemu korist i pokreće rekorde na burzama.

Pobjeda deregulacije, zasad

Predsjednikova izvršna naredba trebala je biti značajan zaokret u dosadašnjem liberalnom pristupu Trumpove administracije prema umjetnoj inteligenciji. Predviđala je, navodno, uvođenje okvira za sigurnosnu procjenu najmoćnijih AI modela. Plan je predviđao da tehnološke kompanije dobrovoljno ustupe svoje najnaprednije sustave saveznim agencijama na uvid i to 90 dana prije njihova javnog puštanja u rad. U tom razdoblju državna tijela trebala su testirati modele na opasne sposobnosti, identificirati ranjivosti i pripremiti kibernetičku obranu prije nego što ih strani suparnici ili hakeri uspiju iskoristiti.

No, čak i unutar administracije postojale su duboke podjele oko duljine testnog razdoblja, pa se u danima prije najavljenog potpisivanja raspravljalo i o kompromisnom roku od samo dva tjedna. Dokument je predviđao i da bi sigurnosna agencija NSA donosila procjene o tome koji modeli zahtijevaju državni nadzor.

Potreba za donošenjem ovakve uredbe nametnula se vlastima SAD-a nakon pojave nove generacije naprednih modela orijentiranih na kibernetičku sigurnost, poput Anthropicovog Mythosa. Takvi su sustavi pokazali iznimnu sposobnost brzog otkrivanja i iskorištavanja sigurnosnih propusta u računalnim sustavima, što su u Trumpovoj administraciji htjeli donekle obuzdati. Ipak, za sada su prevladali glasovi industrije koja je obilato donirala Trumpovu kampanju, a koja se protivi pretjeranoj regulaciji umjetne inteligencije.