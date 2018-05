Acer predstavio novu seriju igraćih desktopa - Predator Orion 5000

Acer je 23. svibnja održao redovitu, godišnju konferenciju Next@Acer na kojoj je predstavio nove uređaje koji će na tržište stići tijekom ove, 2018. godine. Između ostaloga, Acer je predstavio i novu seriju igraćih desktopa – Predator Orion 5000.

Radi se o desktop računalima koje je Acer namijenio igračima te koje je stoga i opremio s najnovijim Intelovim i Nvidijinim tehnologijama. Ovisno o debljini džepa, korisnici će moći odabrati između četiri Intelova Core procesora iz osme, Coffee Lake generacije – Core i5-8400, Core i5-8600K, Core i7-8700 i Core i7-8700K.

Predator Orion 5000 podržava do 64 GB DDR4 memorije (2.666 MHz) te do 32 GB Intelove Optane memorije. Što se grafičke ponude tiče, budući kupci moći će ugraditi do dvije Nvidijine grafičke kartice – GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1080 i GeForce GTX 1080 Ti.

Kako za novije igraće naslove treba podosta prostora za instalaciju, Acer je osigurao podršku za do 512-gigabajtne SSD-ove te podršku za mehaničke diskove kapaciteta do 3 TB. Žičnu (E2400 GbE) i bežičnu (802.11 ac + Bluetooth 4.2) mrežu potpisuje Killer. Za dobar zvuk pobrinut će se audio sustav Creative Sound BlasterX.

Kako je Predator Orion 5000 prvenstveno zamišljen za igrače, kućište je uz agresivan dizajn s dosta oštrih linija dobio i u zadnje vrijeme nezaobilazno RGB osvjetljenje. Srećom, u Aceru su znali kada treba povući kočnicu pa nisu pretjerali s ugradnjom prevelikog broja „svjetlećih objekata“ – s prednje strane svijetli di koja dizajnerski izlomljena linija, Power tipka i dva ventilatora. Sa stražnje strane je samo jedan svijetleći ventilator.

Prema najavi, korisnici će na lagan način moći kasnije nadograđivati svoje početne konfiguracije. U Aceru su vodili računa da se grafičkim karticama, procesorima, podatkovnom prostoru, procesoru i memoriji može što lakše pristupiti. S svake bočne strane Acer je dodao i po jednu ručicu za odlaganje slušalica kada nisu u upotrebi. Ručice se mogu preklopiti prema unutra.

Acer Predator Orion 5000 u prodaju stiže tijekom idućeg mjeseca po početnoj cijeni od oko 1.700 eura.