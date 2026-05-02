Apple povećao početnu cijenu Mac Minija

Appleov Mac Mini više se neće moći kupiti u inačici od 256 GB interne memorije. Sada će početni model predstavljati Mac Mini s 512 GB memorije, ali i 200 dolara većom cijenom

Matej Markovinović subota, 2. svibnja 2026. u 19:17
📷 Foto: Unsplash
Apple je iz svoje ponude uklonio najpovoljniju verziju Mac Minija s 256 GB čime je početna cijena tog kompaktnog stolnog računala porasla na 799 dolara. Ukidanje tog modela dolazi samo dan nakon što je izvršni direktor Applea, Tim Cook, tijekom konferencijskog poziva o poslovnim rezultatima izjavio da će nestašica čipova u nadolazećim mjesecima utjecati na Macove.

„Ako gledamo unaprijed prema lipnju, većina naših ograničenja u opskrbi odnosit će se na nekoliko Mac modela. Očekujemo da će Mac Mini i Mac Studio trebati nekoliko mjeseci kako bi se uskladila ponuda i potražnja”, napomenuo je Cook.

Također je istaknuo i veću potražnju za stolnim Macovima od očekivane, djelomično potaknutu interesom za korištenje uređaja s AI alatima poput OpenClawa. Spomenuo je također i globalnu nestašicu memorije koja je također utjecala na odluku o ukidanju najjeftinije inačice Mac Minija.

No, iako je cijena porasla, treba imati na umu da kupci umjesto 256 GB dobivaju 512 GB memorije. Istu stvar je Apple napravio i s ovogodišnjim MacBook Airom i MacBookom Pro, koji dolaze s većom početnom cijenom, ali i više memorije.

 



