Asus predstavio AiO računalo kojeg pogoni Snapdragon X

Asus ističe da je VM441QA namijenjen korisnicima koji žele minimalističko i energetski učinkovito računalo za svakodnevni rad, multimediju i AI funkcije

Asus je predstavio VM441QA, all-in-one računalo koje među prvima na tržištu donosi Qualcommov Snapdragon X procesor u desktop AiO formatu.

Naime, ovo računalo ima 23,8-inčni Full HD zaslon osjetljiv na dodir s premazom koji smanjuje refleksije. Kao što je već i napomenuto, pogoni ga osmojezgreni Snapdragon X procesor, uparen s Adreno X1-45 grafikom i Hexagon NPU-om od 45 TOPS-a za AI zadatke.

Tu je i podrška za Copilot+ funkcionalnosti unutar Windowsa 11, kao i 16 GB LPDDR5X RAM-a i do 1 TB SSD pohrane.

Nadalje, računalo dolazi s podrškom za Wi-Fi 6E, HDMI 2.1b izlazom, USB-C priključkom, ugrađenom 5-megapikselnom kamerom s fizičkim poklopcem za privatnost koja će poslužiti za video pozive te Dolby Atmos zvučnicima.

Iako je Asus VM441QA trenutačno službeno predstavljen za indijsko tržište, postoje naznake da bi mogao stići i na druga tržišta. Asus je uređaj ranije prikazao tijekom CES-a 2026 kao dio globalne Copilot+ PC ponude, a model već ima službene stranice na više regionalnih Asus web stranica, što upućuje na mogućnost da stigne i na tržišta izvan Indije.

U Indiji model s 512 GB SSD-a stoji oko 1.070 dolara, dok verzija s 1 TB SSD-a košta približno 1.175 dolara.