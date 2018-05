Dell obnovio komercijalni portfelj osobnih računala

Dell je obnovio komercijalni portfelj osobnih računala, radnih stanica i profesionalnih monitora. Novi modeli dolaze unutar postojećih serija – Latitude, Precision, OptiPlex i P-Series.

Kako se u službenom priopćenju za medije navodi nove mobilne radne stranice iz serije Precision su prošle su kroz redizajn pa su sada manje i lakše te sada omogućavaju i veća radna opterećenja koja do sada nisu bila moguća, te se odlikuju i inovativnim dizajnom.

Precision 7730 i Precision 7530 dolaze u konfiguraciji s najnovijim Intelovim Core i Xeon procesorima te s profesionalnim grafičkim karticama – AMD Radeon WX i Nvidia Quadro te radnom memorijom brzine 3.200 MHz i kapaciteta do 128 GB. Dell ističe i kako je njihova radna stanica Precision 7350 ujedno i prva na svijetu koja nosi oznaku „Ready for VR“.

Zahvaljujući povećem broju PCIe utora, radne stanice iz Precision serije mogu se opremiti i SSD-ovima do kapaciteta 6 TB, dok Precision 7730 donosi i podršku za umjetnu inteligenciju i razvoj strojnog učenja.

Kad su mobilne, 2-u-1 radne stanice u pitanju Dell je pripremio i Precision 5530 model koji vam osigurava visoke performanse dok ste na terenu, u pokretu. Odlikuje se novom generacijom InfinityEdge 4K Ultra HD zaslona osjetljivog na dodir, preciznim Premium Penom (4.096 točaka), MagLev tipkovnicom i ultra-tankim GORE toplinskim izolacijskim sustavom.

Ovisno o potrebama korisnika Precision 5530 može se opremiti profesionalnim grafičkim karticama iz Nvidijine Quadro serije (do P2000), s do 32 GB DDR4 RAM-a (2.666 MHz) te s do 4 TB podatkovnog prostora (SSD). Nešto slabiji model, Precision 3530 uz osmu generaciju Intelovih Core i Xeon procesora te DDR4 memorijom brzine 2.666 Mhz može se opremiti i sa Nvidijnom profesionalnom grafikom Quadro P600. Još jedna vrlo bitna karakteristika novih mobilnih radnih stanica je i njihova mala težina – svega 1,77 kilograma.

Prijenosna računala iz serije Latitude, točnije modele Latitude 5491 i Latitude 5591 Dell je dodatno smanjio u odnosu na prethodne tri generacije. Novi modeli su za do 30% manji u odnosu na prijašnje, ali i znatno snažniji. Uz osmu generaciju Intelovih Core i5/Core i7 vPro procesora, 32 GB DDR4 RAM-a (2.666 MHz) te Nvidijinu grafiku, ovogodišnji modeli imaju i dodatne Thunderbolt 3 portove te bateriju koja je kadra osigurati i do 19 sati neprekidnog rada.

Novi Latitude prijenosnici dio su Dellovog programa Legacy of Good što znači kako su prilikom izrade njihovih kućišta korištena i reciklirana ugljična vlakna.

Povodom 25 godina OptiPlex serije desktop računala Dell je također obnovio svoju ponudu uvođenjem nove obitelji – OptiPlex All-In-Ones koja se osim po vrhunskim performansama odlikuje i po elegantnom dizajnu. OptiPlex AIO računala temelje se na Core vPro procesorima osme generacije, mogu se opremiti s do 32 GB RAM-a i dodatnom, Optane memorijom.

OptiPlex 7760 AIO dolazi sa 27-inčnim InfinityEdge zaslonom 4K ili FHD rezolucije, podrškom za HDR, novom generacijom diskretne grafike i četverostrukim mikrofonom s Waves Maxx tehnologijom koja osigurava kristalni čist zvuk na udaljenosti do 4 metra.

Za ljubitelje manjih zaslon tu su OptiPlex 7460 AIO i OptiPlex 5260 AIO računala koja imaju 23,8-inčne, odnosno 21,5-inčne InfinityEdge zaslon FHD rezolucije. Za korisnike koji vole svoja računala složiti prema vlastitom odabiru komponenti, ali i dalje žele posjedovati neki dio Dellove opreme tu su profesionalni monitori iz serije P-Series sa IPS panelima, a koji se odlikuju tankim profilima, manjom bazom te poboljšanim upravljanjem kabelima koji smanjuju nered na stolu te ostavljaju više slobodnog prostora. Za korisnike kojima je u radu potrebno više monitora Dell je pripremio i posebni stalak (MDS19) koji omogućava montažu dva monitora.

Detaljne specifikacije gore navedenih osobnih računala, radnih stanica i profesionalnih monitora možete pronaći na službenim internetskim stranicama proizvođača. Dell Latitude 5491 i 5591, te OptiPlex 5260, 7460 i 7760 AIO računala, OptiPlex 3060, 5060, 7060 i XE3 računala te Dell Precision radne stanice Precision 3530, 5530, 7530 i 7730 bit će dostupni putem dell.com stranice od 22. svibnja 2018. godine.