Kompaktni superračunalni sustav iz Gigabytea donosi AI performanse podatkovnog centra

Gigabyte je predstavio novi energetski učinkoviti AI superračunalni sustav pod nazivom AI Top Atom koji je od sada službeno dostupan i na tržištu. Riječ je o stolnom računalu koje donosi performanse na razini podatkovnog centra, a kojeg pogoni Nvidijin Grace Blackwell GB10 Superchip, dizajniran za lokalni razvoj umjetne inteligencije.

Kako navodi proizvođač, sustav nudi do 1 Petaflop AI performansi, 128 GB objedinjene sistemske memorije i do 4 TB SSD-a, što omogućuje obradu modela s do 200 milijardi parametara lokalno. Dva povezana sustava mogu zajedno obrađivati modele s više od 400 milijardi parametara.

Osim toga, AI Top Atom koristi Nvidijin softverski paket za AI, koji sadrži sve potrebne alate i programe za rad s naprednim AI modelima. Uz to, tu je i Gigabyteov AI Top Utility softver koji korisnicima omogućuje jednostavno upravljanje modelima, njihovo podešavanje te implementaciju.

Iz Gigabytea navode da je sustav namijenjen AI istraživačima, programerima i obrazovnim institucijama. Više informacija dostupno je na ovoj poveznici.