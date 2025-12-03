Raspberry Pi poskupljuje zbog rasta cijena memorije

Usprkos povećanju cijena, direktor Raspberry Pija napominje kako će se cijene Raspberry Pija vratiti u normalu kada se snize i cijene memorije

Raspberry Pi povećava cijene svojih računala zbog globalnog rasta troškova DRAM-a. Povećanja su već stupila na snagu i zahvaćaju modele Raspberry Pi 4 i Raspberry Pi 5, čije će cijene porasti za 5 do 25 dolara, ovisno o modelu i količini RAM-a. Osim toga, poskupljuje i Compute Module 5 sa 16 GB memorije i to za 20 dolara.

„Trenutni pritisak na cijene memorije, uzrokovan konkurencijom s infrastrukturom za umjetnu inteligenciju, bolan je, ali u konačnici privremen. I dalje ostajemo posvećeni snižavanju troškova računalstva i veselimo se povratku nižim cijenama čim se situacija smiri“, priopćio je direktor Raspberry Pija, Eben Upton.

Foto: Raspberry Pi

No, Raspberry Pi svakako nije iznimka kod ovog poskupljenja. Zbog ograničene ponude i velike potražnje, trgovine ponovno podižu cijene RAM-a iznad preporučene razine, slično kao u razdoblju kad su cijene grafičkih kartica divljale.