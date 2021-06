Supermicro 2U AMD 7413 1S - Jedan, ali vrijedan

Treća generacija AMD-ovih procesora EPYC, razvijana pod kodnim imenom Milan, lansirana je u travnju. Do nas je sada stigao prvi poslužitelj s novim procesorom, temeljen na platformi koji potpisuje Supermicro

Procesori EPYC Milan, odnosno EPYC-i 3. generacije, sa sobom ne donose skok u broju dostupnih jezgri, ali mogu se pohvaliti s arhitekturom Zen 3 zbog kojeg u mnogočemu predstavljaju napredak u odnosu na svoje prethodnike. Zen 3 u odnosu na Zen 2 u prosjeku donosi 19% viši IPC.

Unaprijeđena arhitektura

Arhitektura Zen 3 predstavlja golem iskorak u odnosu na Zen 2 jer su svi elementi CCD-a (Core Chiplet Die) modificirani u odnosu na prije, s posebnim naglaskom na mikroarhitekturu pojedine jezgre. Kada je riječ o takozvanom front-endu CPU jezgre, dijelu koji se bavi s preuzimanjem, dekodiranjem i optimiziranjem slijeda instrukcija, AMD-ovi inženjeri optimizirali su sklop za predviđanje grananja tako da su smanjene latencije kod krivih predviđanja te da kod većine predviđanja ne dolazi do stvaranja takozvanog mjehurića u front-endu jezgre. Odnosno, ne događa se da procesor zbog krivog grananja mora odbaciti već dekodirane instrukcije.

Unaprijeđeno je preuzimanje podataka u instrukcijski L1 cache, kao i njegova iskorištenost te prebacivanje između punjenja operacijskog stoga s instrukcijama iz instrukcijskog cachea odnosno već opovima (dekodiranim instrukcijama) iz Op-cachea.

Kad govorimo o izvršavanju instrukcija, glavni cilj bilo je smanjivanje latencija te proširenje struktura kako bi se izvukla veća paralelizacija pri izvršavanju instrukcija. Broj istovremenih operacija u dijelu procesora za cjelobrojne izračune (INT) povećan je sa 7 na 10, a u dijelu za operacije s pomičnim zarezom (FPU) s 4 na 6. FMAC, Fuse Multiply Accumulate, je ubrzan za jedan ciklus, te su smanjene latencije za izvršavanje određenih FPU i INT operacija.

Naravno, ovakvo uvećanje izvršnog bloka moralo je popratiti i odgovarajuće unaprjeđenje sklopa za učitavanje i spremanje podataka (Load / Store). Primarna nadogradnja je povećan broj operacija koje moguće izvršiti u jednakom ciklusu. Zen 3 jezgra tako u svakom ciklusu može obaviti tri Load operacije i dvije Store operacije, dočim je Zen 2 jezgra mogla samo dvije Load i jednu Store. No, postoje i brojne druge manje nadogradnje te optimizacije ovog dijela procesora.

U konačnici ne smijemo zaboraviti niti preslagivanje na razini CCX-a, iako time topologijski zapravo izlazimo iz same jezgre procesora. Zen 2 CCD imao je dva CCX-a s po četiri jezgre i 16 MB dijeljenog L3 cachea. Pojedina jezgra je samim time mogla pristupiti maksimalno 16 MB L3 cachea, a ako bi bili potrebni podaci iz susjednog CCX-a, za dohvat podataka trebalo bi 3-4 puta više vremena. Zen 3 pak ima CCX od osam jezgri koje sada imaju zajednički 32-megabajtni L3 cache. Penali za međusobno komunikaciju jezgara unutar istog CCD-a (pa time i istog CCX-a u slučaju Zen 3) više ne postoje, a svaka pojedina jezgra može pristupiti većoj količini cachea ako je to potrebno. To je posebno bitno za aplikacije koje jako iskorištavaju samo jednu jezgru procesora.

Optimizacije memorije

U kontekstu memorije Milan donosi sinkroni takt Infinity Fabrica, sučelja koje povezuje sve elemente SoC-a i memorijskog kontrolera, što dodatno smanjuje interne latencije i poboljšava performanse u svim opterećenjima koja se oslanjaju na propusnost memorije. Zanimljive su i optimizacije u pogledu broja aktivnih memorijski utora. EPYC ima 8-kanalni memorijski kontroler s podrškom do dva utora po kanalu, no kupovina 8 memorijskih modula po serveru nije nešto što odgovara svim kupcima. AMD je zato u novu seriju procesora ubacio modove za optimiziranje rada s četiri i šest memorijskih modula. S potonjim modom AMD zapravo izravno cilja na dosadašnje korisnike Xeon Platinum platforme koja ima upravo ovakvu konfiguraciju memorije. U pogledu sigurnosti tu je, uz već postojeće tehnologije, podrška za Shadow Stack i SEV-SNP, odnosno, Secure Nested Paging.

Nova gâma sastoji se od ukupno 15 procesora s TDP-om od 155 do 180 W i od 8 do 64 jezgre. Tu treba naglasiti da svi procesori nude jednake mogućnosti pogledu broja kanala PCIe 4.0 kontrolera, broja memorijskih kanala i maksimalnog kapaciteta memorije, podrške za različite instrukcije i različite sigurnosne tehnologije. AMD ih je podijelio u tri grupe – Core Performance (visoki vršni taktovi, više cachea po svakoj jezgri), Core Density (što viši broj jezgara po socketu) te Balanced & Optimized (svi ostali procesori s tim da je naglasak na izravno pariranje Intelovim modelima).

Primamljiva isplativost

Supermicrov poslužitelj koji je stigao do naše redakcije temeljen je na procesoru iz posljednje skupine, iako je moguće odabrati i nekoliko drugih modela, uključujući i onaj s 64 jezgre (pogledajte priloženu tablicu). Riječ je o EPYC-u 7413 koji u sklopu TDP od 180 W nudi 24 jezgre s osnovnim taktom od 2,65 i vršnim taktom od 3,6 GHz. On je ugrađen u Supermicrovu ploču H12SSL-i koja nudi jedan procesorski utor. Riječ je ploči ATX formata, odnosno, u kontekstu poslužitelje, manjoj ploči koja ostavlja dosta slobodnog prostora u 2U kućištu u kojeg je ugrađena. S obzirom na format, raspored konektora i utora prilično je konvencionalan. Na raspolaganju je osam DIMM utora koji su popunjeni sa 16-gigabajtnim Samsungovim DDR4 ECC 3200 modulima, a tu je pet PCIe 4.0 x16 i dva PCIe 4.0 x8 utora pune propusnosti. Iako bi se ovakva ponuda PCIe utora u teoriji mogla dobro iskoristiti za ugradnju GPU akceleratora, 2U kućište SuperChassis 826BE1C-R920LPB u koje je ploča ugrađena nema mogućnost horizontalne ugradnje kartica pune visine.

Jedan od kraćih utora u našoj je konfiguraciji već popunjen s 8-portnim RAID SAS kontrolerom AOC-S3108L-H8iR koji je spojen na prednji SAS backplane u kojem se nalazi 12 3,5-inčih ladica za diskove. Ladice nisu tvornički kompatibilne s 2,5-inčnim uređajima već je adaptere potrebno kupiti odvojeno. Kontroler ima 2 GB cachea i podržava RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 i 60. Ploča nudi i vlastite konektore i to dva zlatna SATADOM konektora, šest standardnih zakrenuti SATA konektora i tri NVMe konektora, dva horizontalna iza PCIe utora i jeda vertikalni tik do donjih memorijskih utora.

Što se tiče ponude stražnjih konektora, tu imamo neizbježni VGA i COM port, četiri USB-a 3.2 Gen1 i tri RJ-45 konektora – jedan za IPMI, dok su druga dva 1-gigabitna Broadcomova (Broadcom 5720L). Jače verzije ove ploče umjesto 1-gigabitnih kontrolera imaju 10-gigabitne, no s obzirom na odličnu ponudu PCIe utora, ako vam treba bolje mrežno sučelje, nadogradnja s odgovarajućom mrežnom karticom bolji je izbor. Tik do konektora nalaze se i redundantna hot-swap napajanja koja pogone ovaj poslužitelj. Riječ je o paru 920-vatnih napajanja s 80PLUS Platinum certifikatom efikasnosti. Za hlađenje poslužitelja brinu se tri centralno postavljena 80-milimetarska hot-swap ventilatora. Kvar na jednom od ventilatora (ili pregrijavanje sustava) moguće je ustanoviti preko malenog LED panela s lijeve strane maske poslužitelja, a tu se također nalaze i dvije LED-ice za indikaciju rada ugrađenih mrežnih sučelja, LED-ica za aktivnost diskova i UID LED-ica. Kućište poslužitelja dubine je 647 milimetara što ga čini kompatibilnim s plićim rackovima.

Tehničke karakteristike - Supermicro 2U EPYC 7413 1S Proizvođač Supermicro Izvedba Rack 2U Procesori i čipset 1× AMD EPYC 7413, 2,65 - 3,6 GHz, 24 C / 48 T, 128 MB L3 Mogućnosti procesora AVX2, SHA, SME, SEV, SEV-ES, SEV-SNP, GMET, Shadow Stack, IBC Ugrađena memorija/maksimalna memorija 8 × 16 GB DDR4 3200 ECC / 2 TB Integrirana mrežna sučelja 2 × 1 Gb/s Proširenja 5 × PCIe 4.0 x16 half-height, 3 × PCIe 4.0 x8 half-height Dodatna sučelja 4 x USB 3.2 Gen1, IPMI, COM, VGA Diskovni kontroler Supermicro AOC-S3108L-H8iR Ugrađeno/ukupno mjesta za interne diskove 1 × 480 GB SATA Samsung PM883 / 12 Poseban disk za OS 2 × SATADOM, 3 × NVMe Gen4 RAID na svim diskovima DA RAID razine RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Jedinica napajanja/maksimalno 2 / 2 Hot-swap/redundant napajanja DA/DA Snaga jedinice napajanja 920 W, 80 PLUS Platinum Izmjenjivi ventilatori DA Otvaranje kućišta bez alata (tool-free) DA Izmjena diskova bez alata (tool-free) DA LED za indikaciju pogreške diska/ventilatora/napajanja DA/DA/DA Softver za nadgledanje i upravljanje IPMI Jamstveni rok 3 godine (vidi drugi okvir) Cijena servera (s PDV-om) 40.000 kn Ustupio Asbis, tel. 01/6009-900

Ovaj ogledni Supermicrov poslužitelj predstavlja samo mali dio mogućnosti koje nudi AMD-ova gama procesora EPYC 7003 u kombinaciji sa Supermicrovim kućištima, matičnim pločama i ostalim hardverom. Ključni faktor Supermicrove ponude u odnosu na ostale marke poslužitelja bez sumnje je povoljna cijena s obzirom na performanse procesora i mogućnosti platforme u pogledu maksimalnog kapaciteta memorije, broja i performansi PCIe utora i ostalih konektora. Drugi jak adut je fleksibilnost u pogledu sklapanja poslužitelja jer je moguće odabrati i gotovo rješenje i složiti vlastitu mašinu od odvojenih komponenti koje su certificirane za zajednički rad od samog proizvođača.

Cijene Model EPYC 7313 EPYC 7413* EPYC 7513 EPYC 7713 Broj jezgri 16 jezgri 24 jezgre 32 jezgre 64 jezgre Cijena s PDV-om 32.900 kn 40.000 kn 50.600 kn 95.700 kn Jamstvo Standard 36 mjeseci - - - - Advanced 36 mjeseci 2.900 kn 3.600 kn 4.500 kn 8.600 kn Advanced 60 mjeseci 3.900 kn 4.800 kn 6.000 kn 11.400 kn *testirani model

Testirani poslužitelj pokriven pokrivenim je 3-godišnjim standardnim jamstvom koje implicira slanje pokvarenih komponenti na servis proizvođaču, s rokom popravka od 45 dana. Također je moguće doplatiti napredno (Advanced) jamstvo u sklopu kojeg se odmah dobiva na korištenje ispravna komponenta, a koje može trajati tri ili pet godina.