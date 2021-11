Laptopi ConceptD dostupni su u dvije boje kućišta – crnoj i bijeloj, s time da proizvođač u svojim promotivnim materijalima stavlja naglasak na bijelu. To ima smisla, jer su bijeli laptopi dosta neuobičajeni, a uz to su na bijeloj boji daleko manje vidljivi otisci prstiju. Kućište laptopa izrađeno je od aluminijske legure s vanjske strane dovršene mikrolučnom oksidacijom, što je proces sličan zaštitnoj anodizaciji, no koji stvara još čvršći i robusniji zaštitni sloj povrh aluminija. Acer ovaj zaštitni sloj uspoređuje s keramikom, no teško je reći je li zaista tako robustan kao što proizvođač tvrdi. Ono što je sigurno jest to da na dodir ostavlja dojam kvalitete. Taj zaštitni sloj tretiran je dodatnim oleofobnim premazom, koji kućište štiti od degradacija boje, mrlja od kave, markera i slično.