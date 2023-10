Acer Swift Edge 16 SFE16-43-R12K - Preporođen novom AMD-ovom platformom

Specifikacije Ekran 16" OLED (3.200 x 2.000, 120 Hz) Procesor AMD Ryzen 7 7840U (8 jezgri) Grafička kartica AMD Radeon 780M (integrirana) Memorija 16 GB DDR5 6.400 MHz SSD 512 GB NVMe PCIe 4.0 Masa 1,2 kg Dimenzije 358 × 245 × 13 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 2 godine Dojam: Laptop koji dokazuje kako je moguće dobiti vrhunske performanse u vrlo kompaktnom paketu, bez potrebe za kupnjom uređaja iz "jabučnog" tabora

Acerova linija laptopa Swift dobro je poznata svima koji prate tržište ultraprijenosnih laptopa, no to ne znači da nas ona ponekad ne može istinski iznenaditi. To je bio slučaj sa Swiftom Edge 16, modelom koji je pomaknuo granice mobilnosti i u tankom, laganom kućištu uspio isporučiti impresivne performanse. No, nešto je nedostajalo. Znali smo da može postići više, kako ima još potencijala koji čeka da bude ostvaren, te smo presretni što možemo konstatirati da se to, dolaskom AMD-ove platforme Phoenix-U, koja je kao stvorena za ovaj uređaj, napokon dogodilo.

Platforma AMD Phoenix-U - Feniksov novi dom

Naši dojmovi Acerova osvježenog Swifta Edge 16 uglavnom su izuzetno pozitivni, no činjenica je kako je sve što nas je dosad oduševilo bilo prisutno i kod prethodne inačice tog uređaja. Posvetimo se, stoga, glavnom novitetu, AMD-ovom procesoru iz obitelji Phoenix-U, Ryzenu 7 7840U. U vrlo ekonomičan paket s maksimalnim TDP-om od svega 30 W, AMD je uspio smjestiti čak osam jezgri, čiji je maksimalni radni takt impresivno visok te iznosi 5,1 GHz. Podrška za SMT, naravno, prisutna je, tako da vam je na raspolaganju čak 16 threadova, što ovaj procesor čini dodatno impresivnim.

Performanse nove AMD platforme očekivano su odlične. Osam Zen 4 jezgri dovoljno je da zadovolji čak i one zahtjevnije korisnike, koji svoj laptop ne žele štedjeti ni sekunde. Taj procesor, prema AMD-ovoj definiciji, je APU, odnosno riječ je o procesoru sa snažnom integriranom grafičkom karticom. U ovom slučaju, radi se o Radeonu 780M. To i dalje, naravno, nije laptop namijenjen "pravom" igranju, no lijepo je znati kako imate mogućnost zaigrati manje zahtjevne naslove, ili, pak, na raspolaganju imati grafičku snagu za izvršavanje zadataka, poput montaže videa.

No to nije sve, rekli bi naratori TV prodaje: Ryzen 7 7840U također pokazuje odlične termalne karakteristike. Tijekom testiranja, pri kojem smo ga zaista svim silama pokušali ostaviti bez daha, njegova temperatura nije prešla 90 °C. Za laptop tog formata i procesor te snage, to je uistinu impresivan podatak, osobito uzmemo li u obzir da je Swift Edge 16 tijekom rada također i prilično tih. Tijekom testiranja, iznova nas je fasciniralo kako je AMD svu tu snagu sažeo u tako malen, učinkovit paket, i s nestrpljenjem očekujemo vidjeti čime namjeravaju nadmašiti svoj aktualni mobilni procesor i platformu u budućnosti.

Ne mijenjaj ako valja

Filozofijom dizajna Swifta Edge 16 dominira minimalizam, tako da na njegovom kućištu nećete pronaći predimenzionirane logotipe i kompleksne grafičke detalje

Kao što smo spomenuli, testirani uređaj tek je nova, osvježena inačica postojećeg laptopa, no u slučaju Swifta Edge 16, to je itekako dobra stvar. Kućište mu je iznimno tanko, s oštrim rubovima i plosnatim stranicama, koje bi vas na trenutak mogle zavarati kako je riječ o prijenosniku s nagrizenom jabukom na poklopcu. To je, barem prema našem mišljenju, itekako pozitivna karakteristika, jer MacBook je sinonim za atraktivan dizajn i vrhunsku kvalitetu izrade.

Tanak, oštar i prije svega atraktivan; s dizajnerske strane, zaista nemamo prigovora na Acer Swift Edge 16. Štoviše, smatramo ga jednim od atraktivnijih uređaja u svojoj kategoriji

Kad smo već kod kvalitete izrade, spomenimo kako je Swift Edge 16 izrađen od kvalitetnih, čvrstih materijala, magnezija i aluminija, tako da se ne morate bojati uvijanja kućišta. Njegova niska masa jedna je od njegovih najimpresivnijih osobina. Iznosi svega 1,2 kilograma, što je pravi pothvat, uzmemo li u obzir da govorimo o laptopu sa 16-inčnim ekranom.

Poznato i odlično

Iako je iznimno tanak te mu masa iznosi svega 1,2 kilograma, Swift Edge 16 vrlo je čvrst, zahvaljujući korištenju magnezija i aluminija pri izradi kućišta

Ako vam je kvaliteta ekrana jedna od ključnih stavki prilikom odabira laptopa, Swift Edge 16 mogao bi vam se brzo popeti na vrh popisa favorita, zahvaljujući prekrasnom OLED ekranu kojim je opremljen. OLED ekrani u svijetu mobitela već neko vrijeme su de facto izbor kada je riječ o ekranima kod kojih je prioritet kvaliteta prikaza, te se i u svijetu laptopa sve češće susrećemo s tom tehnologijom. Savršen prikaz crne boje bio je, i bit će, primarni razlog superiornosti OLED-a nad drugim tehnologijama, no daleko je od jedine prednosti koju OLED ima nad tradicionalnim IPS panelima. Ekran Swifta Edge 16 uistinu morate iskusiti uživo kako biste mogli cijeniti njegove odlike, poput izvrsne oštrine, koju mu daje visoka nativna razlučivost od 3.200x2.000 točaka (3,2 K).

Žudite li za maksimalnom brzinom bežičnog Interneta, obradovat će vas činjenica da je Swift Edge 16 opremljen mrežnom karticom s Wi-Fi 7 podrškom

Kut gledanja vrlo je širok, što nas nimalo ne čudi, uzmemo li u obzir da je ovdje riječ o OLED panelu. Maksimalna svjetlina vrlo je visoka, čemu svjedoči i VESA DisplayHDR True Black 500 certifikat, koji potvrđuje kako je ekran ovog laptopa sposoban isporučiti maksimalnu vršnu svjetlinu od preko 500 cd/m2. Pokrivenost DCI-P3 prostora boja iznosi impresivnih 100%, što ovaj laptop čini odličnim izborom za dizajnere, a frekvencija osvježavanja od 120 Hz čini izvršavanje svakog zadatka na ovom laptopu izrazito fluidnim. Kratko i jasno, ovo je jedan od najboljih ekrana koje ćete trenutačno pronaći na tržištu laptopa. Od oštrine, do kvalitete prikaza, fluidnosti i svjetline, radi se o ekranu koji nadilazi očekivanja čak i najzahtjevnijih korisnika.

Sve na mjestu

Odličan raspored tipki i puni numerički dio, tipkovnicu ovog laptopa čine vrlo ugodnom za korištenje

Koristite li laptop bez eksterne periferije, znate koliko je važna kvaliteta tipkovnice i touchpada. Acer je također toga svjestan i zato je značajno vrijeme potrošio na razvoj periferije Swifta Edge 16. Iako mnogi proizvođači na laptopima s ekranima dijagonale 16 inča žrtvuju numerički dio kako bi mogli više razmaknuti tipke, Acer je numeričku tipkovnicu ipak zadržao, što će osobito razveseliti poslovne korisnike, koji dobar dio vremena provode upravo na tom dijelu tipkovnice. Iako pomalo zbijen, raspored tipki je odličan, te s obzirom na samu veličinu tipkovnice, ne možete očekivati bolji raspored. Iskustvo korištenja prilično je standardno, tipke imaju srednje dug hod i blagu, no osjetnu, taktilnu povratnu informaciju.

Spajanje uređaja na ovaj model moći ćete obaviti bez vanjskih adaptera, što bi neke od vaših kolega moglo natjerati na ljubomoru

Velik i precizan touchpad čini navigaciju vrlo jednostavnom, te je iznimno pouzdan čak i pri korištenju kompleksnijih gesti. Ukratko, većina korisnika bit će iznimno zadovoljna tipkovnicom i touchpadom Swifta Edge 16.

Vrhunska učinkovitost, prosječan kapacitet

Jedna od prednosti nove AMD platforme jest njena energetska učinkovitost, zbog koje smo očekivali da će Swift Edge 16 imati barem odličnu, ako ne i izvanrednu autonomiju. Nažalost, naša očekivanja i stvarnost razdvojila je Acerova odluka da u Swift Edge 16 ugradi bateriju kapaciteta od svega 54 Wh, što je daleko niže od mnogih modela s osjetno manjim kućištima, koji su opremljeni baterijama kapaciteta iznad 60 Wh. Ta Acerova odluka nije nam pretjerano jasna, jer upravo je autonomija mogla biti ono što će korisnike konkurentskih modela natjerati da ozbiljno razmotre kupnju Swifta Edge 16. Pri klasičnom uredskom korištenju, uz oko 50% snage osvjetljenja ekrana, možete očekivati oko devet sati rada na bateriji. To jest dovoljno za prosječan radni dan, no ipak smo se nadali kako će nam Swift Edge 16 pružiti barem dvoznamenkastu satnicu prije nego što nas prisili na posezanje za punjačem.

Rezultati testiranja Cinebench 2024 Multi-Core 531 Single-Core 98 PCMark 10 Extended Score 6.349 Essentials 9.769 Productivity 9.689 Digital Content Creation 8.296 Gaming 5.594 V-Ray Benchmark 5.0 vsamples 8.942 GPU CUDA vpaths 208 Baterija PCMark 10 Modern Office 9 h 23 min

Nova AMD-ova platforma dala je Acerovom laptopu priliku da prodiše punim plućima, i pokaže nam koliki je zapravo potencijal tog modela. Uređaj briljira u većini aspekata, a najvećim nedostatkom smatramo upravo trajanje baterije, koje je tek prosječno. Ako ste, pak, zadovoljni autonomijom od devet sati prosječnog uredskog rada, i nije vam naporno svakodnevno puniti laptop, tada je Swift Edge 16 lako preporučiti, jer riječ je o zaista odličnom modelu, koji u iznimno kompaktnom i kvalitetnom paketu donosi vrhunski ekran i impresivne performanse.