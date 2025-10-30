AOC Agon U32G3X - Velik, svestran i razumne cijene

Sa svime što obećava na listi specifikacija, AOC-ov monitor Agon U32G3X zahvaća sve one koji traže veliki ekran za glatko igranje u 4K razlučivosti – kako na računalu, tako i konzolama – ili za ugodan rad u okolini s obiljem prostora. Njegov 10-bitni IPS ekran po dijagonali broji 31,5 inča, nativno prikazuje 3.840x2.160 točaka (4K), a osvježava se pri 144 Hz, s uredno podržanom adaptivnom sinkronizacijom za grafičke kartice svih proizvođača. Potpuna kompatibilnost s aktualnom generacijom konzola, pri čemu poglavito mislimo na PlayStation 5 te Xbox Series X i Series S, osigurana je zahvaljujući prisutnosti dvaju HDMI 2.1 konektora, koji omogućuju konzolaško igranje pri 4K razlučivosti i osvježavanju od 120 Hz, što je upravo ono što spomenute konzole traže.