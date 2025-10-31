Aorus FO27Q5P - Oružje za bogove igranja

Nismo se stigli naviknuti na 360-hercno osvježavanje kao novi standard u svijetu 27-inčnih monitora za igrače, a svjetlo dana već su ugledali modeli koji ga podižu na astronomskih 500 Hz. Među njih se ubraja Aorus FO27Q5P, a spomenuta ga značajka smjesta lansira među najpoželjnije monitore za okorjele mrežne igrače i esports profesionalce.