ASRock SL-1000GW - Novi igrač među divovima

ASRock profilirao se kao proizvođač dobrih, a cjenovno pristupačnih matičnih ploča, a uz druge vrste komponenti, od kraja 2024. godine u ponudu su dodali i napajanja. Ovo napajanje modernih je karakteristika te dolazi u crnoj i bijeloj izvedbi – crna nosi oznaku modela SL-1000G, a bijela SL-1000GW.