Astell&Kern AK70 - Mistična menta u džepu

SPECIFIKACIJE Forma/izvedba DAP Platforma Vlastiti player na Android bazi Ekran 3,3” touchscreen DAC Cirrus Logic CS4398 (24-bit/192 kHz)

Ime Astell&Kern zvuči kao da je barem stotinjak godina na tržištu high-end audiouređaja. Površni promatrač ove scene stekao bi dojam da su gospoda Astell i Kern igrali tenis u parovima s Bangom i Olufsenom sredinom prošlog stoljeća, tamo negdje u Danskoj. Istina je malo drugačija. Astell&Kern zapravo je spin-off kompanije iRiver, nastao 2013. godine, a ni sam matični iRiver, kojeg ne treba miješati s Jriver, nije bitno duljeg vijeka. Formirala su ga 1999. godine sedmorica bivših Samsungovih zaposlenika. I dok se u iRiveru mogu naći solidni DAP-ovi prosječne cijene, Astell&Kern zadužen je za višu klasu uređaja, koja seže čak i do 30.000 kn za A&ultima SP1000 player, pa ako vam se nosi 4.000 eura u džepu – znate koji player treba kupiti.

Rijetko viđena dorađenost prisutna je na svakom koraku

Ovdje se nećemo baviti vrhom ponude A&K-a, već modelom AK70, kojemu je upravo značajno smanjena cijena radi skorog dolaska verzije MK2. Doduše, i ta snižena cijena od gotovo 4.000 kuna poprilično će iznenaditi one koji nisu navikli izdvajati veće iznose za kvalitetniji zvuk. A&K se potrudio opravdati trošak visokokvalitetnom izvedbom, luksuznim pakiranjem i onim što je najvažnije – dobrim akustičkim performansama. Posebno aluminijsko kućište izdvaja se metalik-zelenom nijansom i velikim kotačićem (hm, velik, a kotačić?) za podešavanje glasnoće. Dizajn strogih, oštrih linija izgleda prekrasno, iako podosta žulja kad ovog ljepotana nosite u džepu. Na gornjoj strani DAP-a dva su izlaza za slušalice, 3,5-milimetarski za standardne i 2,5-milimetarski za balansirane. S lijeve strane su osnovne kontrole za reprodukciju glazbe i utor za SD karticu, a donja strana donosi Micro-USB, koji služi za punjenje, spajanje na PC za prijenos podataka ili za USB-DAC način rada.

Ugrađeni 3,3-inčni ekran ističe se jasnim i britkim bojama, a cijelo je sučelje vrlo jednostavno, možda čak i prejednostavno. Iako očito “leži” na Androidu, ima samo takozvani Pure Music način rada te nema mogućnosti spajanja na Google Play Store i pokretanja third-party aplikacija. Tako smo bili osuđeni na svega nekoliko dodataka koje A&K nudi, među kojima se nalazi konekcija za Tidal, ali ne i za Deezer. Takav pristup možda će cijeniti hi-fi puristi, ali mi bismo cijenili mogućnosti instaliranja vlastitih aplikacija.

Aplikacija AK Connect – jednostavnost na koju smo navikli

Kad smo već kod aplikacija, spomenimo da se Astell&Kern pobrinuo za aplikaciju AK Connect, dostupnu za Android i iOS, koja izvrsno obavlja svoj posao. Može upravljati samim AK70, ali može i dohvaćati glazbu spremljenu na mrežnim diskovima, te ima “konektor” za Deezer.

AK70 podržava i Bluetooth aptX protokol, koji nudi sve više mobitela. Isprobali smo i funkciju da AK70 koristimo kao USB DAC, ali tu je bilo određenih problema s “krčanjem” koje se povremeno javljalo i neobjašnjivim kratkim prekidima u reprodukciji pjesama, koji bi nestajali nakon resetiranja uređaja. Moguće je da je to boljka samo našeg testnog primjerka, jer se vlasnici ovog uređaja generalno ne žale na slične poteškoće.

Da rezimiramo, radi se o proizvodu visoke kvalitete zvuka i prekrasnog izgleda u “Mystic Mint” boji. Vlastitih 64 GB memorije, plus do 256 GB na SD kartici, pristup mrežnim datotekama preko AK Connecta te Bluetooth aptX, otvaraju mu put do većine izvora zvuka. U mnoštvu podržanih formata našli su se i DSD128, FLAC, ALAC, AIFF, WAV te, naravno, MP3 i još poneki.

U novoj izvedbi, jednostavno nazvanoj AK70 MK2, ovaj player ima dva DAC-a i klasičniju crnu boju, ali i znatno višu cijenu, stoga ovaj originalni model nastavlja biti aktualan.