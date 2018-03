Astell&Kern AK70 MkII - Malen dimenzijama, velik zvukom

SPECIFIKACIJE Forma/izvedba DAP Platforma Vlastiti player na Android bazi Ekran 3,31” touchscreen (480x800) DAC 2xCirrus Logic CS4398 (24-bit/192 kHz)

Nova verzija digitalnog audioplayera AK70 donosi jednu veliku promjenu i nekoliko manjih poboljšanja u odnosu na originalni model. Da ne duljimo, najveća novost dva su ugrađena DAC-a. Opet je u igri Cirrus Logic 4398, ali ovaj put svaki stereo kanal ima vlastiti DAC. Time je SnR omjer povećan na 118 dB, a THD+N smanjen na 0,0005%, što su podaci koje rijetko viđamo. Kao i stari model, i novi MkII ima nebalansirani i balansirani izlaz za slušalice, s time da ovaj drugi sada na izlazu daje čak 4 Vrms.

Upravo zbog dva DAC-a bilo je potrebno ugraditi i nešto veću bateriju, koja sada ima 2.500 mAh, naspram 2.200 mAh kod prethodnog modela. MkII je zbog toga dobio dva milimetra debljine i dvadesetak grama mase. Iako se brojke čine neznatnima, pri dužem nošenju uređaja ipak se osjete. Ovako vrijedan player zaslužuje i pristojnu zaštitu pa kada se stavi u kožnu futrolu, dobije još koji milimetar debljine. No, nećemo cjepidlačiti, kad već trpimo sve veće mobitele, možemo otrpjeti i omanju “kockicu”.

Tradicionalni kotačić za podešavanje glasnoće i dalje je na svojem mjestu, a preciznost mu je povećana na 150 stupnjeva glasnoće. Uređaj može raditi i u line-out modu uz “preskakanje” regulacije glasnoće. Ekran i oblik kućišta ostali su gotovo isti kao kod prethodnika, a na kućištu je jedino ublažen rub s jedne strane, kako bi bolje ležao u ruci. Najveća promjena vanjskog izgleda je u boji. Mistična menta valjda nije bila dovoljno “macho” pa je MkII, u maniri Henryja Forda, dostupan samo u crnoj boji.

Princip rada dvostrukog DAC-a s balansiranim slušalicama

O zvuku možemo nizati samo superlative. Isprobali smo varijante linijskog izlaza, nekoliko vrsta nebalansiranih slušalica, upogonili ga da radi samo kao DAC, a u svakoj varijanti dolazila je do izražaja punoća detalja i dubina. Osobito se dobro slagao s NAD VISO HP 50 over-ear slušalicama (impedancija 32 Ω). Za bežičnu konekciju koristili smo Sonyjeve WH-1000XM2 Bluetooth slušalice, koje podržavaju aptX HD kodek – A&K ih je odmah prepoznao. Osim odličnog zvuka, oduševio nas je i domet. Čak i na 10 metara razmaka od playera do slušalica, doduše bez zidova, zvuk je bio kontinuiran, bez pucketanja i prekidanja. Poput prethodnika, AK70 MkII se u hi-fi sustav može ubaciti i tako da funkcionira samo kao DAC, a da druge zadatke (reprodukcija datoteka, pojačanje signala) obavljaju druge komponente.

Aplikacija AK Connect – dohvaćanje mrežnih fajlova i odabir playera

Korisničko sučelje ostalo je nepromijenjeno, jednostavno i pregledno, ali i dalje uz vrlo limitirane mogućnosti proširenja. Na raspolaganju su i dalje samo konektori za servise Groovers+ i Tidal. AK Connect je, pak, aplikacija, odnosno aplikacije, za upravljanje AK-om s PC-ja, uređaja s Androidom ili iOS-om. Za Android dolazi u čak tri varijante, dvije “stare”, brojčane oznake 1.3.9 – jedna za mobitele, a druga za tablete – a tu je i nova verzija 2.0. Uz staru verziju, koju smo već imali na mobitelu, instalirali smo novu, koja, uz bijeli logo, ima i bijelo sučelje koje se ne da prebaciti u noćni (tamni) način rada, što se pokazalo prilično iritantnim za kasnih večernjih slušanja. Obje aplikacije pokazale su se poprilično mušičavima. Stara verzija ima Deezer konektor, ali se redovito rušila kada smo pokušali pristupiti vlastitim playlistama, a često je znala zapeti i usred streaminga. Kako smo istu aplikaciju bez problema koristili s prethodnim modelom, nije nam baš jasno odakle ti problemi. Novija aplikacija, pak, nema Deezer konektor, već samo Tidal, a također nam se dogodilo jedno zaleđivanje aplikacije bez povoda.

Internih 64 GB memorije (proširivo preko microSD kartica do 256 GB), pristup mrežnim fajlovima, AK Connect i Bluetooth aptX HD osiguravaju pristup do mnogih izvora zvuka. No, AK70 MkII u prvom je redu DAP za audiofile kojima je kvaliteta zvuka na prvome mjestu, do te mjere da su se spremni nositi se s nekim nedostacima, i cijenom od čitavih 5.000 kuna.