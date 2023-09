Asus Expertbook B5 (B5602) - Hardverski revitaliziran

Specifikacije Ekran 16" IPS (1.920 x 1.200, 60 Hz) Procesor Intel Core i7-1360P (12 jezgri) Grafička kartica Intel Arc A350M Memorija 8 + 16 GB DDR5 4800 MHz SSD 1 TB NVMe PCIe 4.0 Masa 1,7 kg Dimenzije 358 × 261 × 20 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 3 godine Dojam: Izrazito lagan poslovni laptop s velikim ekranom, sposoban zadovoljiti potrebe većine korisnika. Zahtjevnije upućujemo na varijantu s OLED ekranom

Laptopi su inicijalno osmišljeni prije svega za potrebe poslovnih korisnika te je upravo segment laptopa namijenjenih poslovnjacima najdugovječniji. To je prokletstvo i blagoslov, jer iako većina proizvođača uvijek može računati na dobre prodajne rezultate svojih poslovnih modela, isto tako, zaista malo mogu učiniti kako bi se istaknuli u masi. Takvi su modeli prilično "sterilni", odnosno jednostavnog dizajna, kako na površini, tako i ispod nje. Poslovnom korisniku potrebni su pouzdanost i brzina. Njemu ne možete prodati laptop na temelju nove, supermoćne grafičke kartice, ekrana s troznamenkastom frekvencijom osvježavanja, ili, pak, opscenom količinom RGB osvjetljenja. No, Asus je uspio pronaći značajku kojom će svoj Expertbook B5 izdvojiti iz gomile, i to značajku koja je ciljanim korisnicima izuzetno važna.

Elegantan profil, osim raznih ulaza i izlaza, sadrži i skener otiska prsta, koji je integriran u tipku za uključivanje

Perolaka kategorija

Nosite li laptop svakodnevno, znate koliko umarajuće može biti prenošenje uređaja mase od dva kilograma. Poslovni korisnici, koji laptop nerijetko nose u aktovci, osobito su svjesni činjenice da čak i dva kilograma na kraju napornog dana može djelovati poput utega od 20 kila. Stoga je Asus svoj novi Expertbook B5 stavio na drastičnu dijetu, i u konačnici, prema vlastitim riječima, dobio najlakši poslovni model s ekranom dijagonale 16 inča. Početna masa Expertbooka B5 iznosi samo 1,4 kilograma, dok je najteži model iz čitave linije Expertbook težak još uvijek respektabilnih 1,7 kilograma.

Kod uređaja koji prođu kroz proces rigoroznog smanjenja mase nerijetko se osjeti pad kvalitete konstrukcije, jer su pri izradi korišteni lakši, manje čvrsti materijali. Asus je, srećom, kod Expertbooka B5 u tom smislu uspio zadržati visok standard, uz napomenu kako je i dalje riječ o uređaju iz linije Expertbook, koja je ipak nešto skromnija od tvrtkine linije Zenbook; potonja konkurira laptopima najviše klase. Kućište testiranog Expertbooka čvrsto je, te ne djeluje pretjerano šuplje, a završna obrada je odlična. Nigdje na laptopu nismo uočili oštre rubove ili nepravilne razmake među plohama kućišta. Ukratko, Expertbook B5 definitivno će vas zadovoljiti kvalitetom izrade.

Neovisno o vašem položaju u odnosu na ekran Expertbooka B5, zahvaljujući odličnoj šarki, lako možete prilagoditi kut gledanja

Glavni novitet

Najveća razlika u odnosu na prošlogodišnji Expertbook dolazi u vidu Intelova novog procesora 13. generacije. Naš testni model opremljen je drugim najsnažnijim procesorom u trenutačnoj ponudi: Core i7-1360P vPro. Taj procesor nudi 12 jezgri u 4+8 konfiguraciji, odnosno ima četiri jezgre koje nude visoke performanse, i osam jezgri visoke energetske učinkovitosti. Taj spoj performansi i energetske učinkovitosti rezultira odličnim omjerom brzine i autonomije, kako biste bez straha mogli pokretati zahtjevnije programe, ali i bezbrižno koristiti laptop, praktički bez razmišljanja o preostalom kapacitetu baterije. Procesor Intel Core i7-1360P nudi performanse niže desktop klase u vrlo štedljivom paketu, tako da će većinu ciljanih korisnika i više nego zadovoljiti.

Jednostavna i prije svega funkcionalna tipkovnica, upravo onakva kakvu očekujemo od jednog ozbiljnog poslovnog modela

Drugi Intel

Osim novog procesora Core i7, Expertbook B5 posjeduje još jedan zanimljiv Intelov proizvod – Intelovu grafičku karticu Arc 350M. Ta mobilna grafička kartica orijentirana je prije svega prema profesionalnom radu. Daleko od toga da se ne može iskoristiti za igranje zahtjevnijih naslova, no u Full HD-u uglavnom ćete biti ograničeni na oko 40 sličica u sekundi, što je daleko od idealnog. Da stavimo performanse te kartice u poznatiji vam kontekst, ona je otprilike 10% lošija u većini igara od mobilne verzije Nvidijine grafičke kartice GTX 1650. No, vratimo se u poslovni svijet, kojem ovaj laptop, a time i spomenuta grafička kartica, pripadaju. Pri korištenju Arca 350M za profesionalne zadatke u kojima vam treba GPU akceleracija, Arc A350M sasvim solidno obavlja svoj posao, te smatramo Asusovu odluku da koristi baš tu karticu savršeno logičnom. Poslovnim korisnicima rijetko kada treba više grafičke snage nego što im to Arc A350M može ponuditi, stoga bi ugradnja snažnije kartice uistinu bio nepotreban trošak.

Dizajn Expertbooka B5 teško da će ikoga oboriti s nogu, no i dalje je riječ o prilično atraktivnom modelu

Periferno solidan

Touchpad Expertbooka B5 je velik, ima vrlo glatku površinu te sasvim precizno i pouzdano registrira svaki dodir. Tipkovnica nudi intuitivan raspored tipki, čiji je hod 1,5 milimetara i koje imaju dobru dozu taktilnosti; dobiva se jasna povratna informacija o svakom pritisku.

Ekran bismo nazvali tek prihvatljivim. Krenimo s pozitivnim: omjer stranica od 16:10 idealan je za poslovne korisnike, jer nudi više vertikalnog prostora i, samim time, bolju preglednost u odnosu na ekrane s omjerom stranica 16:9. Pri nativnoj razlučivosti od 1.920 x 1.200, gustoća piksela i više je nego dovoljna za zadovoljavajuću oštrinu i solidan prikaz finijih detalja. Svjetlina od maksimalnih 300 cd/m2 na papiru je zadovoljavajuća, no u stvarnosti, podizanjem svjetline dolazi do pada kontrasta, tako da morate žrtvovati raskoš boja u svrhu bolje vidljivosti. To smatramo nepotrebnim kompromisom u cjenovnom razredu u kojem se taj laptop nalazi. Kvaliteta prikaza čak ni na nižoj snazi pozadinskog osvjetljenja nije besprijekorna, čemu svjedoči i deklarirana pokrivenost NTSC prostora boja od samo 45%. Poslovnim korisnicima nije odlučujuć vjeran prikaz boja, toga smo itekako svjesni, no neki će ipak tražiti višu razinu kvalitete prikaza od one koju će im pružiti ekran Expertbooka B5. Srećom, Asus isti model nudi i s OLED ekranom, te bismo zahtjevnijima preporučili da radije odaberu taj model.

Poklopac ekrana prilično je čvrst, tako da ne sumnjamo kako će s lakoćom izdržati brojna zatvaranja, uključujući i ne baš nježna

Produženo radno vrijeme

Često se vode rasprave o tome koja je najvažnija komponenta laptopa, te se one uvijek svedu na činjenicu da sve ovisi o osobnim potrebama. Sami smo stava kako je upravo baterija ključna komponenta svakog poslovnog laptopa. Testni Expertbook B5 opremljen je baterijom kapaciteta 84 Wh, od koje možete očekivati oko 10 sati autonomije, uz 50-postotnu snagu osvjetljenja ekrana.

Zahtjevnije korisnike upućujemo na izvedbu Expertbooka B5 s OLED ekranom, koji nudi osjetno višu kvalitetu prikaza od varijante s IPS panelom

Osvježeni član obitelji Expertbook sa sobom donosi novi procesor u inače vrlo nam poznatom paketu. Ovo je kvalitetan, te dizajnom vrlo decentan laptop, koji će poslovne korisnike inicijalno privući svojom izrazito niskom masom i velikom dijagonalom ekrana, a zadržati vrlo dobrim performansama i izdržljivom baterijom.

Platforma Intel vPro - Profesionalno, sigurno i štedljivo

Uz Intelovu 13. generaciju procesora Core, osim standardnih poboljšanja u performansama i energetskoj učinkovitosti, vratila se platforma vPro, namijenjena poslovnim korisnicima. Dotična objedinjuje niz hardverskih i softverskih rješenja kako bi poslovnim korisnicima ponudila višu razinu performansi, sigurnosti i energetske učinkovitosti u odnosu na klasične consumer platforme. Za početak, platforma vPro sadrži Intel Hardware Shield, sigurnosni sustav koji donosi zaštitu na razini ispod operacijskog sustava, zaštitu aplikacija i podataka te naprednu detekciju potencijalnih sigurnosnih prijetnji. Osim samim korisnicima, platforma vPro uvelike olakšava posao i sistemskim administratorima tehnologijom Intel Active Management, koja omogućuje udaljenu dijagnostiku, kako bi korisnici mogli nesmetano koristiti svoja računala čak i kad nisu u fizičkom dometu svojih "sistemaša". Sistemskim administratorima pomoći će i činjenica da je Intel vPro dio Intelova programa Stable IT Platform (SIPP), koji jamči minimalne hardverske izmjene u razdoblju od najmanje 15 mjeseci, ili do izlaska nove generacije proizvoda. To uvelike olakšava distribuciju imagea operacijskih sustava unutar većih organizacija.