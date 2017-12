Asus ROG Strix Fusion 300 - Laki headset teška zvuka

Kao glavnu značajku svog novog headseta Asus je istaknuo iznimnu prozračnost, no ako pitate nas, njegova svestranost podjednako je važna

SPECIFIKACIJE Vrsta priključka USB, 3,5 mm Duljina kabela 2 m Driveri i impedancija 50 mm, 25 Ω Jamstvo 2 godine

Prvi headset svoje nove linije Fusion tvrtka Asus Republic of Gamers (ROG) najavila je sredinom rujna ove godine, a upravo je taj uređaj stigao do naše redakcije u vrijeme pripreme Buga koji trenutačno čitate. Radi se o headsetu za igrače punog naziva ROG Strix Fusion 300, dizajniranog za maratonsko korištenje na više platformi. Naime, uređaj je moguće koristiti na bilo kojoj aktualnoj gejmerskoj platformi – bio to PC, konzola ili mobilni uređaj – a sve zahvaljujući paru kabela koji stižu u paketu. Igračima na PC-ju tako je namijenjen USB kabel, koji, osim prenošenja zvuka, služi i za napajanje ugrađene zvučne kartice, pomoću koje headset dobiva podršku za virtualni višekanalni zvuk. Onima koji virtualni surround ne trebaju, odnosno onima koji se igraju na konzolama ili mobilnim uređajima, Asus je namijenio 4-polni 3,5-milimetarski kabel koji prenosi i zvuk mikrofona.

Zahvaljujući okretnim slušalicama headset je lako elegantno odložiti na stol, ali i udobno namjestiti na glavu

Iako ga je moguće koristiti “u pokretu”, Strix Fusion 300 nije mali headset. Usprkos tome, s masom od 370 grama relativno je lak, što omogućuje dulje korištenje bez osjećanja nelagode. Tome pridonose i vrlo kvalitetan okvir koji lijepo raspoređuje težinu na cijelu glavu te velike over-ear slušalice na kojima se nalaze meki jastučići. U osnovnoj konfiguraciji headset koristi jastučiće obložene umjetnom kožom, no u paketu stiže i dodatni par jastučića obložen finom tkaninom. Oba para jastučića podjednako su udobna, no tkanina je nijansu prozračnija te će vjerojatno više odgovarati onima koji su podložni znojenju. S druge strane, jastučići od umjetne kože propuštaju manje zvuka i nedvojbeno će biti glavni odabir mnogih igrača.

Konstrukcija headseta solidne je kvalitete i djeluje čvrsto, usprkos činjenici da je uglavnom plastična. U lijevu slušalicu sakrio se mali, ali sposoban, mikrofon. Možda nije dovoljno dobar za aktivne streamere ili podcastere, no više je nego dobar za povremeno snimanje komentara na gameplay i ćaskanje s prijateljima na Discordu.

Velike školjke slušalica mogu obujmiti i najveće uši, a na njima se nalaze meki jastučići u dvije varijante – platneni i od umjetne kože

Strix Fusion 300 već na prvo slušanje djeluje dobro i nudi solidno zaokruženu zvučnu sliku. Za reprodukciju zvuka zadužene su 50-milimetarske dinamičke zvučničke membrane s neodimijskim magnetima koje Asus proizvodi sam i naziva ih Asus Essence. Asus nije napravio grešku koju proizvođači igraćih headseta često čine. Dobro je balansirao niske i visoke tonove te neobično jasno ugodio srednje tonove. Bas ne guši detalje te istovremeno nudi dovoljan udar da se povremeno doista osjećate kao na pravom bojištu, pogotovo ako oko vas padaju bombe, artiljerija ili tutnja tenk. Kako smo već naveli, Strix Fusion 300 podržava i virtualni višekanalni zvuk. On je na ovom headsetu uobičajeno pouzdan, no pati od istog problema kao i na svakom drugom – uzrokuje blagu jeku. Preporučljivo ga je, stoga, držati isključenim. Srećom, isključiti ga možete pristupačnom tipkom smještenom na stražnji dio lijeve školjke slušalica.

Kad na račun sirovog zvuka zamjerke teško pronalazimo, moramo spomenuti kako iznimno kruti kabeli lako prenose struganje po stolu ili odjeći u slušalice te tako stvaraju neugodan šum u uhu i kvare inače dobar dojam. Zanimljivo je spomenuti kako headset funkcionira prema plug-and-play principu, što znači da za korištenje nisu potrebni driveri. Neka vrsta softvera postoji, no radi se o jednostavnoj aplikaciji kojom je moguće podešavati tek RGB osvjetljenje.