ASUS TUF Gaming LC III 360 ARGB LCD - Zlatna sredina

Pred sam kraj ljeta, od Asusa smo zaprimili najnovije vodeno hlađenje, koje prema svim karakteristikama spada u srednji tržišni razred, u kakvom se često nude proizvodi odličnog omjera cijene i kvalitete. Baš tim riječima mogli bismo opisati TUF Gaming LC III 360 ARGB LCD, koji već na prvi pogled donosi bitno rafiniraniji dizajn od prethodnika. Pritom su neke specifičnosti prethodnika napuštene, a neke nove uvedene.