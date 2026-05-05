ASUS Zenbook DUO 2026 koncept laptopa s dva ekrana dovodi nadomak savršenstva. Testirali smo ga!

SPECIFIKACIJE Ekran 2x 14" OLED (2.880x1.800, 144 Hz) Procesor Intel Core Ultra X9 388H Grafička kartica Intel Arc B390 (12 Xe3 jezgri) Memorija 32 GB LPDDR5x 9.600 MT/s SSD 1 TB (NVMe PCIe 4.0 x4) Mreža Intel BE201 (Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4) Dimenzije i masa 310,18 x 208,66 x 23,34 mm, 1,65 kg (s tipkovnicom) Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 2 godine (3 godine uz registraciju) + ASUS Perfect Warranty Dojam Dosad najimpresivnije i najupotrebljivije izdanje Zenbooka DUO predstavlja mini-revoluciju u svijetu nekonvencionalnih laptopa

Proizvođači poput Asusa imaju dugu povijest eksperimentiranja s različitim oblicima laptopa. Prva generacija Asusovog laptopa s dva jednaka ekrana predstavljena je prije dvije godine, ali ovogodišnji model podiže koncept takvog uređaja na potpuno novu razinu. Temeljna ideja ostala je ista: implementirati dva identična ekrana unutar jednog uređaja kako bi se povećala produktivnost i ugoda u radu.

S jednostavnim nazivom Zenbook DUO 2026, novi model nastavlja s korištenjem kvalitetnog i inovativnog materijala koji Asus naziva Ceraluminum. Kućište Zenbooka DUO 2026 u potpunosti je načinjeno od Ceraluminuma, materijala na koji je Asus posebno ponosan. Taj materijal dobiven je takozvanom keramizacijom, procesom tijekom kojeg se aluminij zagrijava te tretirani materijal dobiva oblik keramičke strukture. ASUS tvrdi da materijal dobiven takvom obradom osigurava značajno višu izdržljivost te otpornost na ogrebotine, a jedna od velikih prednosti je i otpornost na vanjske utjecaje tijekom starenja. U ruci prijenosnik djeluje vrlo čvrsto, bez primjetnog savijanja pod pritiskom. Niti jedan dio kućišta ne pokazuje znakove ikakvog uvijanja ili manjka završne obrade.

Dimenzije uređaja ugrubo odgovaraju klasičnom, 14-inčnom prijenosniku pa se Zenbook DUO 2026 najprije udvara poslovnim korisnicima i svim ostalim kupcima koji imaju potrebu svakodnevno nositi laptop sa sobom. Ipak, ako računamo tipkovnicu, cijeli uređaj težak je pozamašnih 1,65 kg, što znači da je težak poput klasičnog uredskog 15,6-inčnog prijenosnika. Dodatni ekran ostavio je traga i na debljini, pa s tipkovnicom laptop broji 23,3 mm debljine.

Ako se u obzir uzmu dimenzije prijenosnika, ponuda konektora je odlična

Vanjski pregled završavamo s pohvalama na račun I/O konektora. Prijenosnik je opremljen dvama Thunderbolt 4 priključcima, s podrškom za prijenos podataka od 40 Gbit/s, Power Delivery do 100 W te DP Alt Mode. Jedan od njih postavljen je na lijevi, a drugi na desni bok prijenosnika. Na desnoj strani se još nalazi i jedan klasični USB Type-A priključak s podrškom za USB 3.2 Gen 2 standard (10 Gbit/s), a na istoj strani se nalazi i ovalna tipka za uključivanje. Lijeva strana otkriva jedan klasični HDMI 2.1 priključak te kombinirani 3,5 mm audiopriključak. S obzirom na kategoriju uređaja, Asus je pametno iskoristio dostupni prostor na bokovima te svoj uređaj opremio raznovrsnim tipovima konektora.

Asus navodi da je uređaj testiran prema MIL-STD 810H standardu, skupu testova izvorno razvijenih za američku vojsku, koji simuliraju različite uvjete korištenja. To ne znači da je riječ o vojnom certifikatu, ali implicira višu razinu izdržljivosti i pouzdanosti u odnosu na tipične potrošačke prijenosnike. U praksi to znači bolju otpornost na vlagu, veći otpor savijanju te bolju zaštitu zaslona i šarki tijekom transporta.

Ekran, komada dva

Jedan od najvećih napredaka doživjela je šarka ekrana, koja sada izgledom (a donekle i funkcijom) podsjeća na šarke koje se koriste na preklopnim mobitelima sa savitljivim ekranom. Upravo je nova izvedba šarke osigurala čak 70% tanji prijelaz između dva ekrana te ovakav tip uređaja učinila znatno upotrebljivijim. Čvrstoća šarke odlično je pogođena. S jedne strane, prilikom brzog tipkanja gornji se ekran čvrsto drži na mjestu, ali je u isto vrijeme taj isti ekran moguće otvoriti potezom jedne ruke, jer šarka ne pruža prevelik otpor. Asus tvrdi da je nova izvedba šarke testirana na 40 tisuća otvaranja i zatvaranja, stoga bi njezin integritet trebao potrajati.

Dva OLED ekrana ASUS Lumina Pro pružaju vrhunski prikaz

Zenbook DUO 2026 posjeduje dva identična, prekrasna ASUS Lumina Pro OLED ekrana dijagonale 14 inča. Osim visoke razlučivosti od 2.880x1.800 piksela i frekvencije osvježavanja od 144 Hz, radi se o panelima s podrškom za varijabilno osvježavanje (48–144 Hz) i vršnom HDR svjetlinom do 1.000 cd/m2. Pokrivenost 100% DCI-P3 spektra, podrška za DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision i Pantone Validated certifikacija potvrđuju da je riječ o vrhunskim panelima namijenjenima i zahtjevnijem radu s bojama. Površina oba zaslona zaštićena je Corning Gorilla Glass staklom, koje povećava otpornost na ogrebotine i smanjuje rizik od oštećenja pri pritisku.

Poput svakog OLED panela, i ova dva su nas oduševila kvalitetom prikaza, ali i oštrinom te omjerom stranica od 16:10. S obzirom na vrlo visoku rezoluciju na relativno maloj površini, zadano skaliranje sučelja postavljeno je na čak 200%. Radi se o dobrom kompromisu ako sučeljem upravljate pomoću prsta, ali ako prijenosnik upotrebljavate kao klasičan laptop, sučelje možete postaviti na vrijednost od 175% ili čak 150%. Pri tome se dobiva značajno veći prostor za rad, a elementi sučelja i dalje bivaju dovoljno veliki da osoba za zdravim vidom može ugodno koristiti uređaj.

Maksimalna izmjerena svjetlina seže do 496 cd/m2 u SD načinu rada, što je sasvim dovoljno za korištenje pod jačim izvorom svjetlosti. Jedan od nedostataka ekrana osjetljivih na dodir jest sjajni finiš koji u mnogim implementacijama stvara jake refleksije, što smanjuje vidljivost sadržaja u uvjetima visokog intenziteta osvjetljenja (kod rada na otvorenom, primjerice). Ekrani ovogodišnjeg Zenbooka DUO premazani su antireflektirajućim premazom, koji u praksi uspijeva značajno umanjiti tu manjkavost – do 65%, prema brojkama proizvođača. Iako su refleksije i dalje vidljive, u praksi su značajno manje iritantne nego na drugim prijenosnicima koje smo dosad imali prilike testirati.

Zenbook DUO se na podlogu može postaviti izvlačenjem ugrađenog postolja. Iako je postolje izrazito tanko, materijal je dovoljno krut da čvrsto drži prijenosnik na stolu

Kako bi poboljšao fleksibilnost korištenja dva ekrana, Asus je na stražnju stranu Zenbooka DUO ugradio postolje koje čvrsto drži prijenosnik na stolu. Postolje je u dimenzijama prilično veliko te bez problema omogućuje korištenje Zenbooka DUO u pejzažnom ili portretnom načinu rada.

Odvojiva tipkovnica

Kako Zenbook DUO posjeduje dva ekrana, tipkovnica je izvedena kao vanjski dodatak, koji se na laptop fiksira pomoću magnetnog konektora. Taj magnetni konektor ujedno i puni njezinu ugrađenu bateriju, ali s laptopom može komunicirati i bežično, pomoću Bluetootha. Posljednja opcija povezivanja je pomoću žice, budući da je tipkovnica opremljena USB-C priključkom na lijevom boku. Ugrađena baterija bi trebala biti sposobna izdržati 52 sata rada bez, odnosno 11,6 sati s uključenim pozadinskim osvjetljenjem. Kvaliteta izrade je prilično dobra, a magnetni konektor čvrsto drži tipkovnicu na mjestu, čak i prilikom brzog tipkanja ili za vrijeme napete mrežne partije. Hod tipki s 1,7 mm zapravo je neočekivano dubok, a na raspored tipki se ne žalimo. Dio korisnika zamjerat će razlomljeni Enter i tipku Ž iznad njega, ali to su detalji na koje se prosječan korisnik može priviknuti unutar nekoliko dana korištenja. Nažalost, ugrađeno pozadinsko osvjetljenje nije na razini ostatka uređaja. Čak i pri maksimalnom intenzitetu nije odveć svijetlo, a svjetlost obasjava samo rubove tipki.

Hod tipki je nešto dublji od očekivanog, ali na veličinu tipki se ne žalimo. Dio kupaca žalit će zbog ANSI rasporeda tipki (mali Enter, tipka Ž iznad njega), a pozadinsko osvjetljenje nije odveć snažno

Ugrađeni touchpad odlikuju velike dimenzije te iznadprosječna preciznost, a Asus je implementirao i nekolicinu korisnih gesti. Ipak, za tip uređaja očekivali bismo haptički odziv kojeg nismo dobili, pa pritisak lijeve ili desne tipke rezultira priličnim propadanjem tipke u kućište tipkovnice. Touchpad je presvučen takozvanim ErgoSense hidrofobnim premazom. Premaz pozitivno utječe na glatkoću površine touchpada, što poboljšava ugodu korištenja.

Kvaliteta ugrađenih zvučnika iznadprosječna je, ako se u obzir uzme debljina cijelog uređaja. Zenbook DUO opremljen je sa sustavom od šest zvučnika: dva visokotonca i četiri niskotonca s podrškom za Dolby Atmos. Pri maksimalnoj glasnoći zvučnika ne dolazi do distorzije zvuka, a u isto vrijeme Zenbook DUO nas je iznenadio količinom dubokih tonova za svoje tanke dimenzije. Slično se nažalost ne može reći za ugrađenu web-kameru, koja je za ovaj tip uređaja tek prosječna, ali podržava značajku Windows Hello.

Plavi snagator

Druga velika promjena na Asusovom Zenbooku DUO u odnosu na ranije modele odnosi se na ugrađenu hardversku platformu. Intel je, kao što znamo, nedavno predstavio novu generaciju svojih mobilnih procesora, temeljenih na arhitekturi Panther Lake. Detaljni pregled arhitekture Panther Lake mogli ste pročitati u našoj recenziji Asusovog ExpertBooka Ultra. Stoga ćemo se ovdje orijentirati na specifičnosti Intelovog procesora Core Ultra X9 388H, kojim je ovogodišnji Zenbook DUO opremljen.

Radi se o potpuno novoj generaciji procesora za prijenosna računala, koji predstavlja daljnji napredak Intelove tehnološki napredne tehnologije pakiranja Foveros. Procesor se zapravo sastoji od nekoliko komada (pločica) silicija, međusobno proizvedenih različitim proizvodnim procesima, te povezanih pomoću tzv. interposera.

Performanse koje Asusov ovogodišnji Zenbook DUO nudi odlične su. Nova Intelova platforma bazirana na procesorima Panther Lake donosi golem skok u grafičkim i procesorskim performansama te višu energetsku učinkovitost

Konkretno, model Core Ultra X9 388H predstavlja perjanicu ponude te je izrađen od tri pločice silicija. Računska pločica proizvedena je u novom Intelovom 18A proizvodnom procesu te sadrži ukupno 16 jezgri podijeljenih u tri kategorije: četiri napredne Cougar Cove jezgre, potom osam učinkovitih Darkmont jezgri, i, naposljetku, četiri dodatne niskoenergetske učinkovite Darkmont jezgre. Takva konfiguracija pozitivno je utjecala na energetsku učinkovitost.

ASUS Zenbook DUO 2026 (UX8407AA) Lenovo Yoga 9 2-in-1 14ILL10 Dell XPS 13 9345 Core Ultra X9 388H Core Ultra 7 258V Snapdragon X Elite X1E-80-100 Cinebench 2024 Više jezgara 1156 631 793 Jedna jezgra 130 121 123 Geekbench 6* Geekbench 6.7.0 Geekbench 6.4.0 Geekbench 6.3.0 Više jezgara 17308 10823 14435 Jedna jezgra 2965 2713 2783 GPU OpenCL 56818 26865 20472 GPU Vulkan 64688 34301 - Passmark Passmark score 10185 6608 4565 CPU Mark 39300 22288 22585 3D Mark 9802 5391 2808 Memory Mark 4212 3432 4332 Blender Benchmark (CPU)* Blender 4.5.0 Blender 4.3.0 Blender 4.3.0 Monster 126,43 64,36 58,49 Junkshop 83,66 41,03 38,25 Classroom 58,11 29,14 18,84 Blender Benchmark (GPU)* Blender 4.5.0 Blender 4.3.0 Monster 644,13 263,91 - Junkshop 328,43 128,29 - Classroom 376,93 125,83 - PCMark 10 Score 9888 7106 - Essentials 10467 10697 - Productivity 18200 9537 - Digital Content Creation 13769 9546 - y-cruncher Pi 1B jedna jezgra (total computation time) 187,03 s 201,33 s 740,87 s Pi 1B više jezgri (total computation time) 28,29 s 52,48 s 141,03 s x265 HD Benchmark FPS 57,98 FPS 36,61 FPS 19,89 FPS

Arhitektura Panther Lake također donosi revidiranu arhitekturu cachea, pa svih 16 jezgri dijeli ukupno 18 MB L3 cachea. Svaka Cougar Cove jezgra posjeduje vlastitih 256 KB L1 te 3 MB L2 cachea. Arhitektura Darkmont jezgri ponešto je drugačija, pa klaster od četiri jezgre dijeli 4 MB L2 cachea, dok svaka jezgra posjeduje vlastitih 96 KB L1 cachea. Na računskoj pločici implementiran je i LPDDR5x memorijski kontroler s podrškom za memoriju brzine 9.600 MT/s te dodatnih 8 MB memorijskog cachea kojem mogu pristupati svi elementi računske pločice, a ne samo procesorske jezgre. Naposlijetku, implementirana je i neuronska jedinica s nominalnim performansama od 50 TOPS-a. Testirana konfiguracijska varijanta Zenbooka DUO bila je opremljena s 32 GB LPDDR5x memorije brzine 9.600 MT/s.

ASUS Zenbook DUO 2026 (UX8407AA) Lenovo Yoga 7A 14'' Lenovo Yoga 9 2-in-1 14ILL10 Core Ultra X9 388H Ryzen AI 7 445 Core Ultra 7 258V Intel Arc B390 Radeon 840M Intel Arc 140V Counter Strike 2: 2.880x1.800 Low 172 FPS - 99 FPS 1.920x1.200 Low 261 FPS - 193 FPS Cyberpunk 2077 2.880x1.800 Ultra XeSS OFF 17,43 FPS - - 2.880x1.800 Ultra XeSS Auto 38,04 FPS - - 2.880x1.800 Low XeSS Auto 70,66 FPS - 40,26 FPS 1.920x1.200 Ultra XeSS Quality 59,13 FPS 16,16 FPS - 1.920x1.200 Low XeSS Auto 99,79 FPS - 54,05 FPS 3DMark Steel Nomad 1626 345 813 Steel Nomad Light 6315 - 3285 Solar Bay 26653 - - Time Spy 7771 - -

Međutim, najveći korak naprijed u performansama odnosi se na grafičku pločicu. Core Ultra X9 388H opremljen je velikom grafičkom pločicom sa čak 12 novih Xe3 jezgri. Radi se o najbržoj Intelovoj integriranoj grafičkoj kartici, modelu Arc B390. Iako nije riječ o potpuno novoj arhitekturi, Intel je donio značajna poboljšanja po pitanju energetske učinkovitosti. Povećan je L2 cache na čak 16 MB, a implementacija XMX jedinica osigurava odlične AI performanse. Grafičke performanse koje Arc B390 nudi vrhunske su, ako se u obzir uzme da se radi o integriranoj grafičkoj kartici. Uz pomoć XeSS-a na ovom je prijenosniku moguće igrati moderne naslove u nativnoj razlučivosti. Manje zahtjevne igre se bez problema vrte u troznamenkastom broju sličica u sekundi, pa visoka brzina odziva od 144 Hz dolazi do izražaja.

Core Ultra X9 388H Core Ultra 7 270K Plus Intel Arc B390 AMD Radeon RX 7900 XTX Intel AI NPU 5 Intel AI Boost UL Procyon - Intel AI Boost AI Computer Vision 2.0 1539 402 AI Text Generation 819 - AI Image Generation - Stable Difussion Lite 2921 789 UL Procyon - GPU AI Image Generation - Stable Difussion Lite 7068 -

Ako pogledamo rezultate testiranja, možemo utvrditi da su procesorske performanse Intelove uzdanice odlične, kako po pitanju jedne jezgre, tako i u situacijama kad se koriste sve jezgre. U odnosu na aktualnu konkurenciju u vidu AMD-a, Applea i Qualcomma, Intelov Panther Lake itekako može parirati, kako u procesorskim, tako i u grafičkim performansama. Energetska učinkovitost je također jedna od najboljih karakteristika novih Panther Lake procesora. Iako maksimalni TDP Core Ultra X9 388H iznosi visokih 80 W, tijelo tankog Zenbooka DUO ograničilo je PL2 potrošnju na 45 W u Performance načinu rada. Međutim, i na takvoj, nižoj postavci potrošnje novi se procesor pokazao izrazito potentnim, te su performanse time impresivnije.

U "desktop" načinu rada ekrani su okrenuti portretno, a tanki prijelaz između njih osigurava produktivan rad. Nedostatak ovakve konfiguracije je blokiranje protoka zraka i dijela I/O konektora na jednoj strani laptopa

Zadivio nas je i sustav hlađenja, koji se sastoji od pasivnog bloka te dva ventilatora, od kojih je svaki postavljen na jedan bok prijenosnika. Tijekom nezahtjevnog rada laptop je potpuno nečujan i hladan na dodir. S druge strane, u uvjetima snažnog opterećenja dolazi do više buke u radu, ali ni tad kućište laptopa nema tendenciju visokog zagrijavanja, dok su temperature procesora i grafičke kartice pod kontrolom. Asus tvrdi da je povećao promjer ventilatora i broj lopatica na njima, što je rezultiralo povećanjem ispušnog kapaciteta za 24%.

Jedina nadogradiva komponenta odnosi se na M.2 SSD. Skidanjem dvaju vijaka maleni poklopac s poleđine jednostavno se skida te otkriva prostor za ugradnju jednog 2280 M.2 SSD-a. Naš je primjerak došao sa sasvim solidnim NVMe PCIe 4.0 SSD-om kapaciteta 1 TB

Budući da je Zenbook DUO opremljen dvama identičnim ekranima, posebnu pažnju obratili smo na autonomiju baterije. Asus je u kućište prijenosnika ugradio bateriju kapaciteta 99 Wh, a uz novu Intelovu platformu laptop je pokazao zavidne rezultate. U situaciji kad se koristi jedan ekran i obavljaju osnovne zadaće, prijenosnik nam je izdržao točno 17 sati i 45 minuta prije nego što se uređaj isključio. Uključivanjem drugog ekrana ova brojka pada na i dalje vrlo dobrih 10 sati i 17 minuta. Rezultate smo dobili pri 70% svjetline ekrana, što je ugrubo 220 cd/m2 – dovoljno za kombinirani dnevni i noćni rad, pod uvjetom da se u prostoriji ne nalazi velika količina svjetlosti. Pri svemu tome prijenosnik je bio povezan na Wi-Fi mrežu te smo koristili tipkovnicu u Bluetooth načinu rada. Frekvencija osvježavanja ekrana iznosila je 60 Hz. Objektivno gledano, radi se o rezultatima koji su u rangu najboljih ultrabookova. Uz laptop se isporučuje kompaktni USB-C punjač snage 100 W s podrškom za brzo punjenje. Asus tvrdi da može napuniti 60% kapaciteta baterije za 49 minuta. Dok se uređaj puni, njegov se punjač poprilično zagrijava, stoga je to nešto o čemu treba povesti računa kad odlučujete gdje ćete ga odložiti.

Virtualna tipkovnica može se uključiti i gestom te se pokreće u punoj veličini ekrana s integriranim touchpadom. Odziv tijekom tipkanja ili scrollanja prilično je dobar, a Asus je implementirao i taktilni odziv koji dodatno poboljšava iskustvo tipkanja

Nakon inicijalnog pokretanja sustava, u donjem desnom kutu dočekat će vas plava poluprozirna ikona. Radi se o Asusovoj aplikaciji ScreenXpert, koja služi za poboljšanje korisničkog iskustva u svim načinima korištenja zaslona. Pritiskom na ikonu otvara se glavni izbornik koji nudi razne opcije, poput podešavanja svjetline i glasnoće. Moguće je uključiti ili isključiti jedan od ekrana, a na dnu su ponuđene brze ikone za pokretanje virtualne tipkovnice, virtualne numeričke tipkovnice, alata za upravljanje audio postavkama i alata za crtanje. Virtualna tipkovnica može se pokrenuti i gestom (povlačenjem šest prstiju na donjem ekranu prema gore), a otvara se u punoj veličini donjeg ekrana zajedno s virtualnim touchpadom. Od dodatnih aplikacija Asus je instalirao aplikaciju MyAsus, preko koje je moguće provjeriti status jamstva uređaja. Tu je moguće podešavati sistemske postavke, poput profila ventilatora (Whisper, Standard i Performance) te ažurirati upravljačke programe i UEFI.

Omiljeni transformer

Ovogodišnja izvedba Asusovog Zenbooka DUO oduševila nas je. Radi se o drastično revidiranom i poboljšanom konceptu, koji zahvaljujući redizajniranoj šarci osigurava znatno ugodniji rad obaju ekrana. S druge strane, prihvaćanje potpuno nove Intelove platforme donio je još jedan drastični skok u performansama i energetskoj učinkovitosti. Uz kombinaciju goleme 99 Wh baterije ovaj laptop nudi fantastičnu autonomiju, pa kupac može očekivati i do dva radna dana bez posezanja za punjačem. Pohvaliti možemo kvalitetu oba OLED panela, kvalitetno izrađeno kućište te zanimljivu antracit boju. Negodujemo tek oko softvera, budući da Windows tvornički dolazi nakrcan s nepotrebnim bloatwareom, a ni UEFI ne posjeduje naprednije sigurnosne značajke koje bi mogle dobro doći u poslovnim okruženjima.

U odnosu na prethodnike, ovogodišnji Zenbook DUO drastično je skuplji; testirani model koštat će vas čitavih 4.200 eura. Premda proizvođač nije planirao da on bude toliko skup, ekstremni rast cijene memorije (RAM i SSD) učinio je svoje. Radi se o velikoj svoti novca za jedan laptop, ali kada se u obzir uzme sve što se za tu cijenu dobiva, sasvim smo sigurni da se sretni vlasnici Zenbooka DUO 2026 neće pitati kamo je taj novac otišao.

Kupci koji do kraja lipnja kupe bilo koji model iz serija Vivobook S, Zenbook, ProArt ili ROG ostvaruju pravo na dodatnu, treću godinu jamstva bez nadoplate. Potrebna je registracija uređaja na Asusovim stranicama. ASUS Perfect Warranty dodatno povećava sigurnost kupnje, jer proizvođač tijekom prve godine besplatno pokriva i slučajna oštećenja uređaja. Registraciju je potrebno napraviti unutar 90 dana od kupnje, a promocija traje do kraja godine.

