Dean R. Lomax: "Tajni život dinosaura" – svakodnevica i intima prapovijesnih gmazova

Kako su dinosauri izgledali, kako su doista živjeli – kako su se kretali, hranili, razmnožavali, skrbili za mlade i ostavljali za sobom tragove ponašanja koje danas pokušavamo iščitati iz fosila

Popularna kultura dinosaure najčešće opisuje kao kombinaciju oklopnog vozila i gigantskog krokodila s loše reguliranim problemom kontrole bijesa: veliki dinosauri ulaze u kadar sporim, teškim korakom (a oni maleni nervozno utrčavaju pred kamere), zaurlaju, nešto pregaze ili rastrgaju, pa se vrate u kolektivnu memoriju kao čudovišta s velikim zubima, vrlo oskudnim rasponom emocija i još oskudnijim privatnim životom. Sve ono što čini realnu, stvarnu životinju – odrastanje, hranjenje, roditeljska skrb, ozljede, dnevne navike, međusobni odnosi, pa i sama banalnost postojanja – pritom ostaje u sjeni specijalnih efekata i filmski romantiziranog spektakla.

Upravo iz tog razloga je The Secret Lives of Dinosaurs: Unearthing the Real Behaviors of Prehistoric Animals zanimljivo štivo; ne zato što pokušava nadjačati T-Rexove filmske urlike spektakularnom fikcijom, nego zato što se ponaša sasvim suprotno, prigušuje reflektore i zvučnike, vraćajući dinosaure ondje gdje su čitatelju željnom kvalitetno prezentirane znanosti upravo najzanimljiviji – u paleobiologiju.

Dean R. Lomax, britanski paleontolog i popularizator znanosti ovu je knjigu objavio 2025. u izdanju Columbia University Pressa, a riječ je o bogato opremljenom naslovu od 360 stranica, s atraktivnim ilustracijama Boba Nichollsa i nizom fosilnih fotografija i infografika koje pokušavaju pokazati ne samo kako su te prapovijesne životinje izgledale, nego što su zaista u svojim životima radile.

Dean R. Lomax

Knjiga o ponašanju, a ne o kosturima

Najveća vrlina Lomaxove knjige jest u izboru rakursa, kuta gledanja na osnovnu temu: umjesto još jednog turistički intoniranog prolaska kroz geološka razdoblja, svima poznate nazive i dimenzije prapovijesnih zvijeri i anatomske osobitosti, fokus je usmjeren na njihovo svakodnevno ponašanje. U prvi plan se ne guraju opaki tiranosauri, ubojiti rogovi, kandže i redovi zuba, nego pitanja koja su i znanstveno i čitateljski daleko zanimljivija: kako su te životinje lovile, od čega su bježale, kako su plivale, gnijezdile se, rađale, brinule se za potomstvo, stradavale ili nadživljavale svoje ozljede. Izdavač knjigu opisuje kao niz priča o „prapovijesnom roditeljstvu, potrazi za preživljavanjem i beskonačnoj borbi između predatora i plijena”, a taj opis dobro sažima njezin temeljni program.

Premda se takav pristup može učini tek kao mala promjena uobičajene perspektive, ipak nije tako. Dok se dinosauri desetljećima u popularnoj imaginaciji prodaju kao cirkuska atrakcija, suvremena ih paleontologija sve više vraća među stvarne životinje – složene, prilagodljive, evolucijski uspješne i ponekad mnogo zanimljivije u običnim, svakodnevnim situacijama nego u velikim, epskim i apokaliptičnim scenama. Lomaxova knjiga upravo tu promjenu dobro opisuje: ona ne pokušava dokazati da su dinosauri bili „cool” (kao da im uopće treba još jedna marketinška kampanja), nego da su živjeli obične svakodnevne živote.

Fosil kao zamrznuta scena

Knjiga je strukturirana oko niza pojedinačnih fosila i fosilnih nalaza, što je vrlo zahvalan popularizacijski format: umjesto da čitatelja zatrpa općim mjestima, autor uzima konkretne okamenjene ostatke i iz njih pokušava slikovito rekonstruirati cijele situacije i prizore. Upravo u takvom pristupu paleontologija postaje najbolja verzija same sebe: ne kao uredno posložena zbirka kostiju, nego kao forenzička znanost analize davno prošlog vremena.

Knjiga navodi vrlo raznolike primjere – od amonitskih jaja i obroka mosasaura preko trudne ženke ihtiosaura koja je pojela pticu, sve do plivajućih dinosaura, sukoba sabljozubih mačaka i sisavca koji je uspio svladati dinosaura. Već i taj raspon pokazuje da Lomax ne piše samo o „velikim imenima” mezozoika, nego o širem spektru prapovijesnog života i ponašanja. To se čini kao pametan pristup, jer svaki put kad se dinosaurima priđe samo kao zbirci mega-zvijezda, paleontologija počne nalikovati starom albumu rock-hitova: svatko već zna sve refrene, pa nitko više i ne sluša ostatak pjesama.

Lomaxov izbor "case-study" pristupa pritom je i narativno učinkovit jer time svaki fosil postaje pravi mali detektivski roman: evo fosilnog nalaza, evo zagonetke koja se iza njega krije, evo mogućih tumačenja, a evo znanstveno argumentiranih razloga zašto je jedno tumačenje uvjerljivije od drugog. Knjiga sadrži 49 takvih studija raspoređenih u jedanaest tematskih cjelina, što autoru daje dovoljno prostora za razlaganje znanstvenog procesa i eliminaciju konkurentskih hipoteza.

Kloaka, paleontološki jackpot

Jedan od medijski najprivlačnijih elemenata povezanih s knjigom jest priča o fosilu psitakosaura (Psittacosaurus) kod kojeg je sačuvano područje kloake. To je jedan od onih znanstvenih detalja koji na prvu zvuče kao nešto između internetskog memea, pošalice i vica sa seksualnim aluzijama, ali u stvarnosti predstavljaju vrlo ozbiljan nalaz. Naime, meka tkiva pradavnih životinja se gotovo nikada ne očuvaju: kosti se još nekako prolaze na milenijskoj lutriji fosilizacije, ali sve ostalo uglavnom nestane bez traga i pozdrava.

Kad se, dakle, očuva dio anatomije koji je povezan s razmnožavanjem i izlučivanjem, paleontolozi ne dobivaju samo bizarnu zanimljivost za pub-kviz, nego rijedak uvid u biologiju izumrle životinje. Kloaka je, naime, zajednički otvor reproduktivnog, mokraćnog i probavnog sustava kod ptica i gmazova, pa takav nalaz omogućuje usporedbe s današnjim srodnicima dinosaura, osobito pticama i krokodilima. U tom smislu knjiga dobro radi ono što popularna znanost treba raditi: uzima pitanje koje zvuči trivijalno ili tabloidno i pokazuje zašto je znanstveno važno.

U tome je ujedno i jedna od jačih strana Lomaxova rukopisa: ne bježi od tema koje djeluju škakljivo, ali ih istovremeno ne banalizira infantilnim pošalicama. Paleobiologija razmnožavanja nije neozbiljna tema samo zato što izaziva široki osmijeh ("Čekaj... pa dinosauri su se... guzili?"), već je naprotiv riječ o jednom od ključnih pitanja svake zoologije – pa tako i one fosilne: kako su se dinosauri parili, kako su polagali jaja, kako su se mladunci razvijali, jesu li roditelji skrbili za gnijezda? To nisu rubne zanimljivosti, nego temeljni dijelovi priče o prapovijesnom životu.

Dinosauri kao stvarne životinje

Knjiga The Secret Lives of Dinosaurs sustavno potkopava staru, uporno živuću predodžbu o dinosaurima kao golemim, tupim, gotovo mehaničkim gmazovima. Već desetljećima paleontologija pokazuje da je ta slika pogrešna, ali popularna kultura je troma: jednom kad zavoli vlastiti klišej, teško ga pušta. Dinosauri su zato još uvijek često predstavljeni kao kombinacija apetita i nemilosrdne sile, a njihovu životnu svakodnevicu svodimo na otprilike tri glagolske imenice: urlanje i žderanje.

Lomaxova knjiga međutim ide u suprotnom smjeru: ona tim životinjama pokušava vratiti životnost i raznolikost. U tim poglavljima ima gniježđenja, obrane, kretanja, ozdravljenja i bolesti, roditeljskog ponašanja i obične, monotone svakodnevice. Autorova mrežna stranica knjigu dobro opisuje kao pogled u „privatne trenutke” odavno izumrlih stvorenja u kojima fosili više nisu samo muzejski objekti nego zamrznute epizode nekadašnjih života.

To je i glavni razlog zašto ova knjiga djeluje svježije od klasičnih „velikih pregleda dinosaura”. Ona ne pita samo tko je bio najveći, najbrži ili najopakiji, nego kakav je život neka životinja vodila. A pravo rečeno, to je i jedino pitanje koje u konačnici zaista vrijedi. Veličina je čitatelju impresivna prvih pet minuta; biologija i fiziologija drže pažnju mnogo dulje.

Vizualno raskošna, ali ne samo ukrasna

Kod popularnoznanstvenih knjiga o paleontologiji vizualna oprema nije ukras nego pola posla. Ako se tema bavi fosilima, tragovima i rekonstrukcijama izgubljenih svjetova, loše ilustrirana knjiga može se raspasti već na pola prvog poglavlja. Ovdje, čini se, takva opasnost nije prijetila. Columbia University Press objavio je knjigu u boji, na luksuznom papiru, a recenzenti posebno ističu da se Bob Nichollsov paleoart i fotografski materijal koriste ne samo atraktivno nego i informativno. Jedna recenzija izričito naglašava da je riječ o osjetno raskošnijem izdanju od Lomaxove prethodne knjige, te spominje jasne fotografije fosila i ilustracije koje pomažu razumjeti samu argumentaciju, ne samo pojačati estetski dojam.

To je važna razlika. Dobar paleoart ne služi da „uljepša” znanost, nego da je prevede u prizor. Ako je prikaz uvjerljiv, čitatelj lakše prati zašto je neki trag važan, kako se iz određene anatomske osobine izvlači zaključak ili zašto jedna interpretacija bolje sjeda od druge. Kod fosila koji se bave ponašanjem to je posebno važno, jer ponašanje nije predmet koji se može staviti na stol. Ono je uvijek rekonstrukcija – i zato mora biti vizualno i logički uvjerljivo.

Utoliko je poželjnije pročitati opipljivu, tiskanu verziju (za koju su ilustracije u osnoci i namijenjene), jer elektronska, digitalizirana verzija nema taj „feeling“ kakvog pruža papirna prezentacija atraktivnog Nichollsovog paleoarta.

Jake strane i ograničenja

Najveći intelektualni izazov ovakve knjige leži u tankoj granici između rekonstrukcije i maštanja. Fosile ne iskopavamo s odmah priloženim detaljnim opisima; iskopine nam nude naznake, obrasce, poziciju tijela, sadržaj želuca, ugrize, tragove kretanja, raspored gnijezda, promjene na kostima ili očuvana meka tkiva. Iz svega toga znanost gradi priču – ali tu priču uvijek treba graditi oprezno.

Upravo zato je važno da autor ne glumi sveznanje. Prema recenziji portala The Inquisitive Biologist, Lomax pritom ostaje na dobroj strani: ne skriva da su neka tumačenja sporna, pokazuje kako se konkurentske hipoteze odvaguju i daje mjesta samom procesu paleontološkog zaključivanja. Recenzenti izrijekom hvale to što Lomax definira pojmove pri prvom spomenu, ostaje edukativan bez dociranja i pokazuje „unutarnji rad” paleontologije, uključujući desetljeća istraživanja, slučajne nalaze i postupno sužavanje mogućih objašnjenja.

Nakon čitanja ove knjige ostaje utisak da je njezina najveća vrijednost u znanstveno nijansiranoj odmjerenosti kojom se iznose forenzički argumenti. Nema ničega goreg od popularne znanosti koja se ponaša kao da je svaka hipoteza nepromjenjivo uklesana u kamen. Paleontologija je uostalom dovoljno fascinantna i bez toga: već je i sama činjenica da iz nekoliko kamenih tragova pokušavamo rekonstruirati roditeljsko ponašanje ili obrambene strategije životinja starih desecima ili stotinama milijuna godina dovoljno uzbudljiva, pa nema potrebe na to stavljati još i šarene cirkuske ukrase.

O autoru Dean R. Lomax britanski je paleontolog, autor i popularizator znanosti, poznat po istraživanjima fosilnih kralježnjaka. Koautor je u više znanstvenih radova, muzejskih projekata i televizijskih dokumentaraca o prapovijesnom životu. Široj publici poznat je i po knjigama Locked in Time, Prehistoric Pets i Dinosaurs of the British Isles, u kojima spaja stručnost i pristupačan stil.

Konačni dojam

The Secret Lives of Dinosaurs djeluje kao knjiga koja dinosaure i druge prapovijesne životinje ne pokušava učiniti samo spektakularnima, nego razumljivima. Spektakl brzo ishlapi; razumijevanje ostaje. Umjesto još jednog albuma o čudesnim čeljustima i golemim kandžama, Lomax nudi pogled na fosile kao na tragove ponašanja, odnosa, preživljavanja i svakodnevice. Time dinosaure ne umanjuje, nego ih čini stvarnijima – a stvarno je gotovo uvijek zanimljivije od napuhanog.

Za čitateljsku publiku to je vjerojatno i najveći plus ove knjige. Ona ne prodaje prapovijest kao lunapark, nego kao znanstvenu rekonstrukciju života. Ima dovoljno atraktivnih detalja da ne sklizne u suhoparnost, dovoljno vizualne raskoši da nosi temu, i dovoljno ozbiljnosti da se ne pretvori u paleontološki clickbait s tvrdim koricama.

Ukratko: knjiga koja dinosaure skida s pijedestala filmskih čudovišta i vraća ih među životinje. A to im, nakon svih tih desetljeća urlanja kroz filmove i pop-kulturu, dođe kao svojevrsna znanstvena rehabilitacija.