Dell Vostro 7510 - Kompetentan za posao i zabavu

specifikacije Ekrani 15,6” / 1.920×1.080 / IPS / 60 Hz Procesor Intel Core i7-11800H (8C / 16T) Grafička kartica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 GB / 65 W Memorija 2 × 8 GB DDR4 3200 Disk 1 TB NVMe PCIe 3.0 x4 Mreža Intel AX201 2x2 / Wi-Fi 6 / do 2,4 Gb/s Konektori 1 × HDMI 2.0

2 × USB 3.2 Gen1

1 × Thunderbolt 4

3,5-mm audio Dodaci Čitač SD kartica, čitač otiska prsta, poklopac za web kameru Masa 1,86 kg Dimenzije / obujam 356 × 229 × 19 mm / 1,55 l Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 3 godine

Serija laptopa Vostro u Dellovoj ponudi cilja na poslovne korisnike, no s fokusom na bolji omjer mogućnosti i cijene u odnosu na seriju Latitude. I premda smo imali prilike isprobati Vostro laptope niže klase (serija 3000) koji nas nisu impresionirali svojim dizajnom, model 7510 s kojim se ovaj put bavimo ostavio je odličan dojam čim smo ga uzeli u ruke. To treba zahvaliti atraktivnom dizajnu i dobroj kvaliteti izrade metalnog kućišta. Kućište i poklopac uređaja izrađeni su od aluminijske legure, mat finiš i tamne boje. Poklopac laptopa ukrašen je manjim logom proizvođača, a dizajniran je tako da se njegova stražnja strana podvlači pod bazu i na taj je način odiže od radne površine. Time se osigurava dodatni prostor za uvlačenje zraka u rashladni sustav te ugodniji kut tipkovnice u odnosu na korisnika. Određene manjkavosti, s obzirom na cijenu, nalazimo jedino u izvedbi ruba gornje polovice baze. Rub je relativno oštar, što je pogotovo izraženi u kutovima kućišta bliže spoju s ekranom gdje je oštriji rub kombiniran s oštrim kutom.

Dobar prikaz

Laptop nije u potpunosti moguće rastvoriti jednom rukom zbog kombinacije tvrdoće šarki i nedovoljno teške baze. Računalo je inače teško 1,86 kg što ga svrstava među lakše 15-inčne uređaje visokih performansi, a slična je situacija s debljinom koja varira od 16,72 do 19 mm. Ekran nije moguće rastvoriti potpuno, odnosno, do kuta od 180 stupnjeva, no maksimalni hod dovoljan je za ugodan kut gledanja u većini situacija. Rubovi ekrana su prilično tanki, u skladu sa smjernicama modernog dizajna, a u gornju letvicu koja je nešto deblja smještena je web kamera razlučivosti HD i prosječne kvalitete. Kamera je opremljena s mehaničkim poklopcem kojim je možemo blokirati.

Lenovo na Vostru 7510 nudi samo jednu opciju ekrana. Riječ je o ekranu mat finiša razlučivosti FullHD prilično solidnih značajki. Vršna izmjerena vrijednost svjetline bila je 330 nita, a minimalna 270 nita (pri maksimalnoj jačini osvjetljenja). Panel pokriva 98% sRGB palete boja s prosječnom točnošću boja DeltaE 1,69, a to ga čini pogodnim za zahtjevnije korisnike koji trebaju dobru točnost prikaza jer na laptopu pripremaju grafičke sadržaje. Bijela točka tvornički je kalibrirana na 5.900 kelvina što je nešto toplije od prosjeka, no i dalje vrlo ugodno za gledanje. Tko treba točnije od toga, može si pomoći korištenjem kalibratora boja i izradom posebnog profila.

Metalnu bazu laptopa prekriva vrlo dobra tipkovnica pune veličine, temeljena na tipkama s hrapavim mat finišom fine granulacije. Tipke imaju suptilno bijelo pozadinsko osvjetljenje koje je moguće podesiti u dvije razine jakosti ili posve isključiti. S obzirom na poslovnu namjenu laptopa, ne čudi što su se u Dellu odlučili na implementaciju pune tipkovnice, s odvojenim numeričkim dijelom. Taj numerički dio ima raspored posve jednak onom sa samostalnih tipkovnica, a jedini dodatak je dodatni gornji red tipki u kojem se nalaze tipka za pokretanje Windows kalkulatora, brisanje sadržaja ekrana kalkulatora, promjenu brojčanog predznaka i uključivanje računala. Tipka za uključivanje računala ima integriran čitač otiska prsta, niža je i tvrđa od ostalih tipki. Budući da smo na testu imali lokaliziranu verziju uređaja, mogli smo se uvjeriti i u kvalitetu izvedbe hrvatskih dijakritika. Iznad tipkovnice nalazi se rupičasta traka koja (vjerojatno) služi za usisavanje dodatnog zraka u rashladni sustav budući da su dva drivera zvučnika postavljeni na donju stranu laptopa. Ispod tipkovnice smješten je vrlo velik i precizan touchpad s integriranim tipkama koje na pritisak imaju jasan mehanički i zvučni odziv u obliku klika. Tu treba naglasiti da laptop ne podržava biometrijsku

Kao što smo spomenuli, na donjem dijelu uređaja su zvučnici, što će reći da će najbolje zvučati kada je laptop na čvrstoj površini. Vrlo su glasni, a kvaliteta zvuka je natprosječna, barem u usporedbi sa sličnim sustavima s prijenosnih računala. Metalnu ploču koja prekriva unutrašnjost računala na mjestu drži set vijaka s križnom glavom te brojne plastične kvačice koje je prilikom skidanja ploče potrebno odvojiti od glavnog dijela kućišta prikladnim plastičnim alatom. Dva vijka koji su najbliže šarkama poklopca ne odvijaju se potpuno iz kućišta već je zamišljeno da oni naprave početni prostor za umetanje alata za razdvajanje kvačica. Sve u svemu, pristup unutrašnjosti laptopa je umjereno kompleksan.

Brz hardver

Nadogradnja računala je moguća budući da se unutrašnjosti nalaze dva SO-DIMM utora za memoriju, dva utora za M.2 SSD-ove, a i Wi-Fi je implementiran putem kartice

Unutra je sve posloženo kao u apoteci. Donjem dijelom dominira 56-vatsatna baterija koja pri svjetlini ekrana od 200 nita i simuliranom uredskom radu (surfanje, video konferencije, uredski alati) osigurava autonomiju od sedam sati što je vrlo pristojna brojka. Za punjenje baterije od nule do 100% potrebno je dva sata i 18 minuta. Za hlađenje se brinu dva ventilatora koji zrak tjeraju preko četiri radijatora, a do tih radijatora toplinu dovode dvije velike toplovodne cijevi. Ispod sustava hlađenja u našem se testnom primjerku nalazi kombinacija 8-jezgrenog Corea i7-11800H i GeForce RTX 3050 Ti grafičke kartice s vlastitih 4 GB memorije i podešenoj za ukupnu grafičku snagu od 65 W. Vostro 7510 također je dostupan u varijanti s procesorom Core i5-11400H i slabijom RTX 3050 grafikom.

rezultati testiranja Dell Latitude 9510 Dell XPS 15 9500 Dell Vostro 7510 Procesor Core i7-10810U (15 W) Core i7-10750H (45 W) Core i7-11800H Grafika Quadro RTX 3000 GeForce GTX 1650 Ti RTX 3050 Ti (65 W) Cinebench R23 Multi-core / prvi test 4.857 7.054 10.924 Multi-core / 10 min. - - 9.868 Single-core 986 1.198 1.510 PCMark 10 Score 2.809 5.009 7.282 Essentials 8.638 7.643 10.110 Productivity 6.622 6.233 8.639 Digital Content Creation 3.235 4.992 8.412 Gaming 910 7.157 10.345 3DMark - Time Spy Score 479 3.774 5.611 Graphics score 418 3.521 5.263 CPU Score 2.832 6.384 8.986 Battlefield V 1080p <30 fps 55+ fps 70+ fps Apex Legends <30 fps 65+ fps 90+ fps GTA V <30 fps 40+ fps 55+ fps Fortnite <20 fps 65+ fps 75+ fps Red Dead Redemption 2 - <20 fps <30 fps CrystalDiskMark 7 Sekvencijalno čitanje 2.253 MB/s 3.197 MB/s 2.387 MB/s Sekvencijalno pisanje 1.454 MB/s 2.904 MB/s 1.819 MB/s Baterija PCMark 10 Office 23 h 12 min 9 h 32 min 6 h 58 min

*manje je bolje

Riječ je o prilično kompetentnoj hardverskoj kombinaciji koja će osigurati izvrsne performanse u svim aplikacijama, a uz RTX 3050 Ti moguće se je i solidno igrati s obzirom da nativna razlučivost ekrana nije visoka. Rashladni sustav kod maksimalnog opterećenja procesora nije osobito bučan (izmjerenih 40 dBA na daljini od 40 cm), no kad je u pitanju grafička kartica, ventilatori se vrte znatno agresivnije, pa je i buka znatno viša (47 dBA). Softversko upravljanje omjerom performansi i razine hlađenja, nažalost, nije implementirano.

Visokim performansama računala nesumnjivo pridonosi i konfiguracija memorije. Ispod rashladnog modula smještena su dva SO-DIMM utora popunjena s 8-gigabajtnim modulima DDR4-3200 memorije. Ispod njih smještena su dva M.2 utora – jedan pune veličine, a drugi kratki 30-milimetarski, oba opremljena s jednostavnim hladnjacima. Manji utor je prazan dok se u većem nalazi Kioxijin 30-milimetarski NVMe SSD kapaciteta 1 TB na kojeg su tvornički instalirani Windowsi 11. Po kombinaciji dimenzija i kapaciteta pretpostavili smo da je riječ o sporijem uređaju, a to su potvrdili i rezultati testiranja – vršna brzina sekvencijalnog čitanja iznosila je svega 2,4, a pisanja 1,8 GB/s. Dellovi inženjeri također su olakšali pristup Wi-Fi modulu. Riječ je o Intelovom Wi-Fi 6 rješenju u 2x2 konfiguraciji, maksimalne propusnosti 2,4 Gb/s.

Na lijevom boku nalaze se konektor za napajanje, HDMI 2.0, 5-gigabitni USB i Thunderbolt 4

Na desnom boku nalaze se čitač SD kartica, 5-gigabitni USB konektor i priključak za slušalice

Ponuda konektora na bokovima računala je solidna. S lijeve strane imamo dedicirani okrugli konektor za napajanje iz priloženog adaptera, HDMI 2.0, 5-gigabitni USB 3.2 i Thunderbolt 4. Potonji konektor podržava spajanje USB-C uređaja, napajanje preko USB-C porta i spajanje monitora. S desne su strane još jedan 5-gigabitni USB, čitač SD kartica i priključak za spajanje slušalica.

Iz svega viđenog možemo zaključiti da je Dell s Vostrom 7510 odradio dobar posao i složio kompaktan 15-inčni uređaj koji objedinjuje kvalitetnu metalnu konstrukciju, pristojan ekran, visoke performanse i dobro trajanje baterije. Za kraj nije naodmet napomenuti da Vostro 7510 zapravo ni nema ekvivalenta u obitelji Latitude već je sličnu konfiguraciju hardvera (8-jezgreni procesor i diskretna grafička kartica) moguće dobiti samo u obliku 15-inčnog XPS-a koji košta osjetno više.