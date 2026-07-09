De'Longhi Eletta Ultra vam donosi kafić na kuhinjski pult. Testirali smo ga

De'Longhijev novi predvodnik linije Eletta obećava tri stvari: više napitaka, tiši rad i precizniju pripremu kave. Provjerili smo drži li se obećanja te može li potpuno automatski aparat ispuniti potrebe nekoga tko kavu inače priprema ručno i o njezinoj pripremi ima vrlo čvrste stavove

SPECIFIKACIJE Tip Superautomatski aparat za kavu (bean-to-cup) Naptici Više od 50 toplih i hladnih recepata (espresso, filter kava, cold brew, mliječni napici), 7 kolekcija, 6 kreativnih recepata Mlinac Čelični konusni (13 stupnjeva finoće, Tubeless sustav) Mliječni sustav LatteCrema Hot & Cool (dva spremnika) Spremnik za vodu 1,8 l (pristup sprijeda) Spremnik za zrna 300 g (s brtvom) Zaslon Dodirni (4,3") Povezivost Wi-Fi (aplikacija My Coffee Lounge) Snaga 1.450 W Dimenzije i masa 38 x 23,5 x 45,5 cm, 11 kg Jamstvo 2 godine Dojam Izvrstan superautomatski aparat za kavu, koji će tišinom rada i jednostavnošću korištenja oduševiti svoje buduće vlasnike

Priznajem odmah na početku: potpuno automatski aparati za kavu, takozvani superautomatici, i vaš autor nikad nisu bili u osobito srdačnim odnosima. Kao netko tko jutro započinje vaganjem zrna i finim ugađanjem mlinca, prema uređajima koji sve to obavljaju sami gajim zdravu dozu skepse, jer praktičnost se u pravilu dobiva nauštrb okusa onoga što naposljetku završi u šalici. De'Longhi Eletta Ultra, novi predvodnik tvrtkine linije Eletta, na tržište stiže s ozbiljnom ambicijom – da tu skepsu razbije i pokopa. Nakon nekoliko tjedana korištenja i neizbrojive količine crnog napitka, mogu reći da je u tome dobrim dijelom uspio.

Eletta Ultra nasljednik je modela Eletta Explore, jednog od najprodavanijih superautomata višeg cjenovnog razreda proteklih godina. De'Longhi je nadogradnju sažeo u tri točke: više napitaka, tiši rad i preciznija priprema. Iza tih krilatica kriju se dodirni zaslon od 4,3 inča, koji je preuzeo cjelokupnu interakciju s uređajem, zatim tehnologija Silent, zbog koje je uređaj do 65% tiši od tvrtkinih modela bez nje, te sustav Bean Adapt, koji parametre mljevenja i ekstrakcije prilagođava konkretnim zrnima, koja ste usipali u spremnik. Sve to dolazi po cijeni od 1.049 eura, za koliko je Eletta Ultra trenutačno dostupna u hrvatskim trgovinama.

Sve na dodir

S dimenzijama od 38 x 23,5 x 45,5 centimetara i masom od 11 kilograma, Eletta Ultra krupan je uređaj, premda ne krupniji od konkurentskih superautomata sa sposobnošću obrade mlijeka. Kućište kombinira crnu plastiku i brušene metalne površine te ostavlja dojam primjeren cijeni – neosporno bolji od upadljivo plastičnih modela iz nižih cjenovnih kategorija. Zakrivljeni prednji panel, brušene metalne površine i polirani detalji aparatu daju prepoznatljivo elegantan izgled i, kažimo to tako, talijansku estetiku.

Na glavnom ekranu prikazuju se najčešće korišteni i vremenski relevantni napitci, uz oznake veličine i intenziteta. Eletta Ultra nudi više od 50 toplih i hladnih recepata, od espresso klasika do cold brew i mliječnih varijanti

Središnje mjesto na prednjoj strani zauzima spomenuti dodirni ekran, jedina točka interakcije s uređajem. Za razliku od Explorea, koji je kombinirao manji ekran i dodirne tipke, ovdje ćete prstima milovati isključivo ekran i eventualno dvije tipke s njegove desne strane. De'Longhi taj zaslon i s njime povezanu prednju upravljačku površinu naziva Infinity Surface UI, a cjelina djeluje dovoljno dotjerano da Eletta Ultra u suvremenoj kuhinji ne mora biti uređaj koji pokušavamo sakriti, nego jedan od njezinih istaknutijih elemenata.

Brušene metalne površine i polirani detalji daju Eletti Ultra dopadljiv izgled, prikladan za suvremene kuhinje

Samo sučelje je responzivno, logično organizirano i, što za domaće korisnike nije nevažno, u potpunosti prevedeno na hrvatski jezik. Prvo pokretanje provodi vas kroz odabir jezika i tvrdoće vode (trakica potrebna za određivanje tog parametra priložena je u paketu), punjenje spremnika s vodom, ubacivanje filtera, inicijalno zagrijavanje i čišćenje uređaja, te namještanje korisničkih profila i postavki zrna. Kroz svaki korak bivamo vođeni putem teksta i ilustracija na ekranu, stoga je čitav proces izvediv bez otvaranja korisničkog priručnika, što nalazimo izuzetno pohvalnim – mnogi automatski aparati za kavu znadu biti toliko naporni za prvo postavljanje, da novopečeni vlasnici odustaju i odgađaju tu rabotu za trenutak kad će imati više vremena i strpljenja.

Oznaka LatteCrema sustava mijenja boju kad ubacimo spremnik za mlijeko – u plavu u slučaju spremnika za hladne napitke, a u crvenu kod spremnika za toplo mlijeko

U slučaju Elette Ultra, čitav postupak traje svega nekoliko minuta, a vrijedi ga odraditi temeljito, jer o svim navedenim postavkama izravno ovisi ono najvažnije – okus kave u šalici. Uređaj podržava sustav Family Profile s četiri korisnička profila pa svaki ukućanin može spremiti svoje omiljene napitke s vlastitim parametrima jačine, količine i temperature kave, umjesto da svi moraju koristiti iste, "univerzalne" postavke.

Hladni pogon

Za ljubitelje hladnih kava Eletta Ultra ima Cold Extraction Technology, sustav niskotlačne ekstrakcije vodom sobne temperature, koji cold brew priprema za manje od pet minuta. Podsjetimo, klasičan cold brew nastaje namakanjem grubo mljevene kave u hladnoj vodi kroz 12 do 24 sata, pa je kompresija tog procesa na pet minuta impresivan inženjerski podvig. Uz cold brew, tu su i cold espresso, cold americano te ledene mliječne varijante s hladnom pjenom. Sve su se one u praksi pokazale pitkima i osvježavajućima. U odnosu na dugo namakani cold brew iz french pressa, kakvog obično spremamo, onaj iz Elette Ultra okusom je tanji i vodenastiji, ali s obzirom na brzinu i praktičnost kojom nastaje, predstavlja vrlo upotrebljivu kućnu alternativu. Za vruće dane osobito nam se svidio cold brew cappuccino, kojim se u cold brew dodaje mlijeko i prozračna pjena – fino!

LatteCrema Cool spremnik koristi se za hladnu pjenu i ledene mliječne napitke, poput ukusnog cold brew cappuccina

Mliječni sustav LatteCrema dolazi u dvije izvedbe, Hot i Cool, svaka sa svojim spremnikom. Prva priprema toplu pjenu za cappuccino, latte macchiato i srodne napitke, a druga stvara hladnu pjenu za ledene varijante kofeinskih napitaka. Spremnici su dovoljno kompaktni da stanu u vrata hladnjaka, gdje ih je najpraktičnije držati između dvaju korištenja. Podesiva je gustoća pjene, okretanjem "kotačića" s tri položaja na vrhu spremnika, pa se na taj način bira hoće li ona biti svilenkastija ili prozračnija. Kad je korištenje spremnika gotovo, isti taj kotačić okrene se u položaj "Clean", nakon čega aparat automatski izvršava čišćenje njegova izlijeva. Osim kravljeg, mogu se koristiti biljna mlijeka. Isprobali smo sojino i bademovo, s pohvalnim rezultatima; pjena je bila gusta i bogata.

LatteCrema Hot spremnik priprema toplu mliječnu pjenu za cappuccino, latte macchiato i srodne napitke

Kvaliteta mliječne pjene generalno je vrlo dobra - štoviše, neočekivano dobra. Uređaj vješto skače između svilenkaste, guste mikropjene, kakvu trebate za flat white, i prozračne pjene za cappuccino - sve što treba napraviti jest okrenuti kotačić na spremniku za mlijeko u odgovarajući položaj. Ne trebate pamtiti o kojem se položaju za koji napitak radi, jer ćete o tome uvijek biti obaviješteni putem teksta i slike na ekranu. Planirate li se često prebacivati između toplih i hladnih napitaka, pripremite se na redovitu fizičku zamjenu spremnika (i čišćenje jednog i drugog). Ipak, kako će se spremnik za hladno mlijeko u mnogim kućanstvima koristiti sezonski, ne radi se o nečemu što bi vas trebalo obeshrabriti od razmatranja ovog aparata.

Pjena za cappuccino ispravno je napravljena - prozračna je i bogata. Jednako dobro aparat radi sasvim drugačiju, svilenkastu pjenu za flat white i slične napitke

Šapće dok melje

Mljevenje zrna uvjerljivo je najglasnija operacija svakog superautomata te je upravo to aspekt u kojem Eletta Ultra briljira. De'Longhi tvrdi da je uređaj prilikom mljevenja do 65% tiši od tvrtkinih aparata bez tehnologije Silent. Konkretan postotak, naravno, ne možemo potvrditi ni opovrgnuti, ali da je razina buke zamjetno niža nego kod drugih superautomatika, koje smo dosad imali prilike koristiti – uključujući nekolicinu De'Longhijevih vlastitih – svakako jest. U kućanstvu s dvoje male djece, u kojem se prva kava često priprema dok klinci još spavaju, to je stvarna, opipljiva prednost. Eletta Ultra melje i ekstrahira dovoljno tiho da pored nje možete normalno razgovarati. Pridodamo li tome i zagrijavanje uređaja od tridesetak sekundi, mjereno od trenutka pritiska tipke za uključenje do spremnosti za prvi napitak, Eletta Ultra svrstava se među najbrže superautomatike koje smo koristili.

Čelični konusni mlinac melje zrna neposredno prije pripreme napitka, uz manje retencije ostataka zahvaljujući Tubeless sustavu

U utrobi uređaja nalazi se čelični konusni mlin s 13 stupnjeva finoće mljevenja, uparen s takozvanim Tubeless sustavom, koji minimizira količinu mljevene kave što zaostaje u kanalima između mlina i jedinice za kuhanje. U prijevodu, svaki espresso priprema se od svježe mljevenih zrna, a ne od ostataka prethodnog mljevenja, što se osjeti pri prelasku na drugu vrstu kave.

Finoća mljevenja podešava se ručno, kotačićem smještenim u spremniku za zrna

Kad govorimo o okusu kave, vrijedi istaknuti Bean Adapt. Bean Adapt nije tehnologija koja nekakvim senzorom analizira zrna, niti Eletta Ultra može sama fizički okretati regulator mlinca. Radi se o vođenom sustavu za ugađanje ekstrakcije, svojevrsnom digitalnom pomoćniku za postupak koji se u svijetu espressa naziva dial-in. Korisnik najprije pripremi nekoliko espressa s istim zrnom, zatim aparatu zada radi li se o čistoj arabici ili mješavini arabike i robuste, odabere približan stupanj prženosti te potvrdi trenutačni položaj regulatora mlinca. Eletta Ultra potom priprema probni espresso i, na temelju unesenih podataka, korištenih postavki i korisnikove procjene dobivenog napitka, određuje prikladnu temperaturu vode i intenzitet, odnosno količinu mljevene kave, te preporučuje optimalnu finoću mljevenja. Temperaturu i intenzitet aparat mijenja i sprema automatski, dok regulator mlinca, ako sustav predloži drugačiji položaj, korisnik mora okrenuti ručno. Budući da promjena finoće mljevenja ne daje puni učinak istoga trenutka, već je potrebno pripremiti još nekoliko šalica da se iz mlinca i kanala ukloni kava samljevena prema staroj postavci, Bean Adapt traži malo strpljenja i ne predstavlja čarobni gumb koji iz prve daje savršen espresso. Njegova je stvarna vrijednost u tome što manje iskusnom korisniku smanjuje količinu nasumičnog eksperimentiranja s temperaturom, dozom i mlincem, a dobivene postavke spremaju se u profil konkretnog zrna. Moguće je pohraniti više takvih profila, pa se pri prelasku s jedne mješavine ili pržionice na drugu ne mora ponovno ručno ugađati čitav aparat, nego je dovoljno odabrati odgovarajući spremljeni profil i, prema potrebi, promijeniti položaj mlinca. Kad se sve ugodi kako treba, Bean Adapt daje odlične rezultate. Iz više iskušanih kava dobivali smo espresso koji je imao pun i zaokružen okus, šalicu za šalicom, bez zamjetnih oscilacija u kvaliteti.

Otvor za mljevenu kavu omogućuje pripremu napitaka iz već samljevene kave. Svježe mljevena kava u zrnu uvijek će imati bolji okus, ali ovaj dodatak može biti zgodan za, primjerice, ubacivanje bezkofeinske kave. Mjerica za doziranje mljevene kave nalazi se ispod poklopca na gornjoj strani aparata

Espresso iz Elette Ultra općenito bismo ocijenili vrlo dobrim ili odličnim. Hoće li poluautomatski aparat s kvalitetnim mlincem, vještom rukom i svježim zrnima moći isporučiti gušću teksturu i slojevitiju aromu? Hoće. To nije kritika upućena De'Longhiju, već inherentni kompromis superautomatika, u kojem se ritual spravljanja espressa mijenja za beskrajnu praktičnost jednog pritiska na ekran. Za veliku većinu korisnika ta razlika bit će akademska; onih preostalih par promila ionako zna tko su i ovaj tip uređaja ne kupuje za sebe, nego za obitelj.

Pedeset recepata, sedam kolekcija

De'Longhi se hvali s više od 50 recepata za tople i hladne napitke, od klasika poput espressa, cappuccina i flat whitea, preko europskih specijaliteta kao što su ristretto italiano i café con leche, do čitave palete ledenih varijanti. Eletta Ultra ujedno je aparat tri-u-jedan: uz espresso, priprema i filter kavu, dugu i blagu, kuhanu na nižem tlaku, te popularni cold brew. Dio recepata svodi se na varijacije volumena, temperature i omjera mlijeka, ali njihova raznovrsnost svejedno je nezanemariva, štoviše, veća nego kod ijednog superautomata koji je dosad prošao kroz naše ruke. Eletta Ultra ne djeluje samo kao aparat za espresso i cappuccino, nego kao čitav meni kafića preseljen na kuhinjsku radnu plohu.

Tipka Collections otvara tematski organizirane skupine napitaka, posložene prema dobu dana, stilu i raspoloženju

Snalaženje u tolikoj ponudi De'Longhi je riješio takozvanim kolekcijama (Collections). Sedam ih je, organizirane su prema dobu dana, intenzitetu i stilu (Intense, Energising, Discover i tako dalje), a uređaj s vremenom uči vaše navike pa ujutro nudi jače, a poslijepodne blaže i hladnije napitke. Zvuči kao marketinški "ukras", ali u praksi se pokazalo vrlo zgodnim; umjesto listanja pedesetak recepata, željeni napitak gotovo je uvijek na prvom ili drugom ekranu. Tu je i šest kreativnih recepata s uputama, pa ćete ukućane i goste moći zadiviti, primjerice espresso tonicom, bizarnom tekućom tvorevinom koja će jedne oduševiti, a druge ostaviti u čudu – ako nije očito, spadam u ove druge.

Takav način prilagođavanja izbornika De'Longhi naziva Personalized Drink Journey, a njegova vrijednost nije u simpatičnom nazivu, nego u tome što se kroz golemu ponudu napitaka više ne mora svaki put ručno kopati.

Podesivi izljev rukom se pomiče gore-dolje pa aparat s lakoćom prima sve – od male espresso šalice do visoke čaše za ledene napitke. Dva izlaza omogućuju pripremu jedne ili dvije šalice, ovisno o odabranom napitku

Dio tog sustava je i funkcija Time of day, koja personalizaciju ne promatra posve statično, nego ju povezuje s dobom dana. Ideja nije samo u tome da aparat ujutro, oko ručka i kasnije tijekom dana drugačije posloži prijedloge na ekranu, premda radi i to, nego da unutar istog korisničkog profila možete imati različite spremljene verzije istog napitka. Jutarnji espresso ili americano tako mogu biti jači i veći, dok poslijepodnevna varijanta istog napitka može biti blaža, kraća ili hladna, pod uvjetom da ste takve postavke prethodno namjestili i spremili. Eletta Ultra, dakle, ne čita misli i ne mijenja recepte samoinicijativno samo zato što je jutro ili večer, nego vremenski organizira vaše spremljene preferencije i prikazuje ih u prikladnom trenutku. Ne radi se o funkciji bez koje se ne može živjeti, ali u svakodnevnom korištenju ima smisla, jer dodatno smanjuje potrebu za ručnim petljanjem po vrlo bogatom izborniku.

Mobilna aplikacija

Personalizacija Elette Ultra ne završava na samom aparatu. Aparat se povezuje s mobilnom aplikacijom My Coffee Lounge, koja nudi pregled recepata, postavki i korisnih informacija o održavanju uređaja. Nije riječ o aplikaciji bez koje aparat ne možete normalno koristiti, jer je zaslon dovoljno dobar da se gotovo sve bitno može obaviti izravno na uređaju, ali zgodna je kad želite u miru pregledavati mogućnosti, spremati omiljene recepte ili dodatno istražiti što se sve od ponuđenih napitaka može pripremiti.

Mobilna aplikacija My Coffee Lounge služi za pregled recepata, pomoć pri održavanju i dodatno istraživanje mogućnosti aparata

Tu je i funkcija My, dostupna na samom aparatu i unutar aplikacije, namijenjena finom ugađanju pojedinačnih recepata prema vlastitom ukusu. U praksi to znači da nakon odabira napitka možete prilagoditi njegove ključne parametre, poput intenziteta i konkretne količine kave, spremiti vlastitu preferenciju i ubuduće ju pozivati bez ponovnog namještanja istog napitka.

Fino ugađanje

Prije pokretanja svakog napitka moguće je ručno prilagoditi njegov intenzitet i veličinu. Postavka Intensity određuje koliko će napitak biti blag ili snažan, ponajprije prilagodbom količine svježe mljevene kave koja se koristi za pripremu, dok se veličina bira u rasponu od S do XL. Ovisno o odabranom receptu, promjena veličine utječe na količinu kave, vode i mlijeka, pa isti cappuccino, americano ili filter kavu možete prilagoditi maloj šalici, uobičajenom jutarnjem napitku ili većoj čaši za dulje ispijanje. Odabrane postavke moguće je spremiti u korisnički profil, nakon čega se omiljena kombinacija priprema jednim dodirom, bez ponovnog namještanja intenziteta i volumena.

Na ekranu se uoči pripreme željenog napitka također može aktivirati funkcija "Extra Shot", kojom dodajemo još jednu dozu kave u šalicu, a u slučaju da postojeću ekstrakciju želimo produljiti, tome služi tipka "Dodatno", koja se prikazuje na ekranu po završetku prvotnog postupka spremanja kave.

Spremnik za vodu izvlači se s prednje strane, što je praktično kad aparat stoji ispod kuhinjskih elemenata

Spremnik za vodu zapremnine 1,8 litara izvlači se s prednje strane, što zvuči kao trivijalan detalj sve dok se ne sjetite da aparati za kavu u pravilu obitavaju ispod kuhinjskih elemenata, gdje pristup odozgo nerijetko nije opcija. Spremnik za zrna prima 300 grama kave i ima poklopac s brtvom, koja usporava oksidaciju zrna – neizbježni proces njihove degradacije uslijed djelovanja kisika. Kisik iz zraka, naime, reagira s uljima i aromatskim spojevima u zrnu, zbog čega kava postupno gubi aromu. Tu se krije odgovor na pitanje zašto sam spremnik ne prima još veću količinu kave te koja je konkretna beneficija spomenute brtve.

Jedini stvarni prigovor koji ovdje možemo uputiti jest izostanak optičkog senzora razine zrna. Eletta Ultra na prazan će vas spremnik upozoriti tek nakon što mlinac zavrti "u prazno", što u praksi znači povremeno nepotrebno rasipanje ono malo zrna što je preostalo na dnu – detalj koji bismo u ovom cjenovnom razredu voljeli vidjeti elegantnije riješen.

Poklopac spremnika za zrna ima brtvu koja usporava oksidaciju i gubitak arome kave

Izljev je podesiv po visini – čitav taj element rukom se glatko pomiče gore-dolje – pa aparat prima sve, od espresso šalice do visoke čaše za ledene napitke. U svakodnevnom korištenju kombinacija velikog spremnika za vodu i zrna znači da uređaj nećete morati dopunjavati svaki dan, čak i ako kroz njega, poput nas, protjerujete povelike količine kave.

Održavanje bez muke

Spremnik za talog skuplja iskorištene pakove kave i jednostavno se izvlači s prednje strane radi pražnjenja. Izlazi zajedno sa spremnikom za odbačenu vodu, kojeg također lako praznimo

Osim pripreme napitaka, većim je dijelom automatizirano i održavanje Elette Ultra. Uređaj se automatski ispire pri svakom uključenju i isključenju, jedinica za kuhanje vadi se i ispire pod mlazom vode, a posuda za odbačenu vodu, spremnik za talog i dijelovi spremnika za mlijeko mogu u perilicu posuđa. Čišćenje od kamenca objašnjeno je uputama na zaslonu, a uređaj podržava i De'Longhijev filter za vodu, koji znatno smanjuje učestalost tog postupka, a priložen je u paketu.

Svakodnevna praktičnost Istinski zavodljiv aspekt De'Longhijevog aparata, govoreći iz perspektive korisnika koji ima čvrste stavove oko "ispravnog" načina spremanja espressa i aparature koja je za to potrebna, njegova je svakodnevna praktičnost. Koliko god su sva ta silna vaganja zrna, fino ugađanje mlinca, minuciozna priprema "paka" te predinfuzija i ekstrakcija kave zanimljivi i zabavni, te – uz mnogo učenja i vježbe – daju zaista sjajne rezultate, neke stvari moram sam sebi priznati. Prvo, moj poluautomatski aparat za espresso ne zagrijava se 30 sekundi, već minimalno 45 minuta. Kava se stoga uvijek kuha s predumišljajem, uz posredovanje pametne utičnice i tajmera, koji ga uključuje u jutarnjim satima i isključuje nakon ručka. Požele li gosti espresso u poslijepodnevnim satima, a nisam to predvidio – ništa od toga, većina će odustati kad im kažem da ga mogu dobiti tek za sat vremena. Svi dijelovi ručnog procesa prljavi su – od mljevenja, preko ispiranja grupe i portafiltera, do izbacivanja potrošenog paka u knock box, spremnik u kojem oni borave prije selidbe u komposter, a u kojem se, zbog toplih i vlažnih uvjeta, neprestano stvara plijesan. Mlinac treba redovito rastavljati i čistiti te kontinuirano ugađati finoću i trajanje mljevenja, što podrazumijeva pažljivo praćenje gramaže ulaza (zrna) i izlaza (kave u šalici). Povrh svega toga, taj moj poluautomatski aparat, mlinac i sva dodatna oprema koštaju otprilike kao četiri Elette Ultra te na radnoj površini zauzimaju nezanemarivo više prostora. Zov kvalitetnog superautomatika, što Eletta Ultra svakako jest, opojan je. Radi se o zatvorenom sustavu, u kojem se sve "prljave" radnje odvijaju unutar uređaja, i koji je za rad spreman par trenutaka nakon pritiska tipke za uključenje. Dva do tri puta godišnje bavim se mišlju o preobraćenju, s ciljem pojednostavljenja vlastite svakodnevice, a iskustvo korištenja Elette Ultra još će mi više otežati odluku da ostanem vjeran poluautomatskom aparatu. Ne zato što priprema bolji espresso, već iz razloga što zorno pokazuje koliko je razlika u šalici malena u usporedbi s golemom razlikom u praktičnosti korištenja. Poluautomatski sustav i dalje pobjeđuje kad govorimo o izvlačenju maksimuma iz zrna više kvalitete, osobito svjetlije prženih, ali za sve ostalo superautomatik poput Elette Ultra predstavlja gotovo neoboriv argument da kava ne mora svaki put biti projekt.

U konačnici, De'Longhi Eletta Ultra izvrstan je superautomatski aparat za kavu. Espresso je konzistentan i vrlo dobar, mliječna pjena odlična, izbor napitaka golem, a održavanje jednostavno. Recenziju ne možemo zaključiti bez ponovnog isticanja izuzetno tihog rada, jedne od najvećih i najopipljivijih prednosti Elette Ultra. Espresso puristi neka ostanu pri svojim mlincima i polugama; svi ostali, kojima kava treba biti fina i nastajati uz što manje frikcije, teško će za sličan novac trenutačno pronaći dotjeraniji uređaj. Cijena od 1.199 eura nipošto nije mala, ali je, za ono što se dobiva, poštena.

Takozvani flat white - dupli shot espressa i topla mliječna pjena. Izazov ovog napitka jest što pjena ne smije biti "pjenasta", već gusta i svilenkasta, što je De'Longhijev aparat ispravno izveo

Tko u De'Longhijevoj ponudi traži sličnu paletu mogućnosti za manje novca, pronaći će ga u modelu Magnifica Duo, čija je cijena 700 eura. Dva aparata dijele iznenađujuće mnogo: LatteCrema sustav s dva spremnika za toplo i hladno mlijeko, tehnologiju Cold Extraction za cold brew u nekoliko minuta te konusni mlinac s 13 stupnjeva finoće mljevenja. Razlike se kriju u korisničkom sučelju i rafiniranosti cjelokupnog iskustva. Eletta Ultra ima veliki dodirni ekran i pedesetak recepata organiziranih u kolekcije koje uče vaše navike, dok Magnifica Duo raspolaže manjim ekranom i ponudom od osamnaestak napitaka. Duo također nema Bean Adapt prilagodbu parametara vrsti zrna, a ponajviše mu nedostaje tehnologija Silent, pa melje uobičajeno glasno.

Magnifica Duo za 700 eura donosi dio mogućnosti Elette Ultra

Preporuka je, stoga, očita. Tko kavu priprema dok ukućani spavaju, ili jednostavno želi najdotjeranije korisničko iskustvo koje De'Longhi trenutačno nudi, neka se isprsi za Elettu Ultra. Kome to nije bitno, uz Magnificu Duo dobit će vrlo sličnu kvalitetu espressa, mliječne pjene i hladnih napitaka, a ušteđenih 500 eura dostajat će za jednogodišnju zalihu kvalitetnih zrna.