Endorfy Arx 700 ARGB - Prostrani klasičar
Svojim smirenim dizajnom, Endorfy Arx 700 nameće se kupcima kojima je opremljenost i funkcionalnost visoko na listi prioriteta
HI-FI SETUP TJEDNA: Denon, JBL
U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.
Flagship prestižne serije 100.
Zvučnik 3-smjerni, 130mm papirnati wooferi, 25mm kupolasti visokotonac, frekv. raspon 39Hz–26kHz, osjetljivost 90dB, max 200W, impedancija 6Ω, SPL 116dB, crossover 300Hz/2.7kHz.
Nagrađivani wireless speaker sustav.
Bežični Hi-Fi zvučnici 2-smjerni s Uni-Q driverom (19mm Al dome, 115mm Mg/Al cone), raspon 49Hz–47kHz, pojačalo 70W+30W Class D, max SPL 102dB. Podrška za AirPlay2, Chromecast, Spotify, Tidal, hi-res do 384kHz/24bit. Dim. 240×155×180mm, težina seta 7,2kg.
Zvuk visoke rezolucije s naprednim DSP-om.
Flagship noise-cancelling bežicne naglavne slušalice, 2x 40mm karbonske pogonske jedinice, 24 bit DSP, ugradeno 6 mikrofona, aptX Adaptive Bluetooth, 30 sati reprodukcije
Kompaktna veličina. Moćan zvuk.
DAB band: band III, L-band (ukljucujuci DAB +), Zaslon: 2 reda OLED, FM: 87,5-108 MHz, Ulaz/Izlaz: Stereo In/Out (Mini Jack), izlaz za slušalice, Funkcija mirovanja i tipka za odgodu
Prilagodite svoje slušno iskustvo.
rzo punjenje: 10 minuta ukljucivanja za 5 sati reprodukcije, Sennheiser Signature Sound, Adaptivni hibridni ANC, 50-satno vrijeme reprodukcije na bateriji, Personalizacija zvuka
Ultimativni 3D zvuk.
2 Ch, Dolby ATMOS, Q- Symphony, One Remote Control, Wireless Dolby Atmos, Spotify Connect, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI In 1 / Out 1 (eARC), Optical In 1, (Š x V x D): 35,30 x 36,48 x 14,34 cm
Kompatibilan s većinom subwoofera.
AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.
Bezvremenski uređaj.
NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.
Zapanjujuća kvaliteta zvuka.
Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.
Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.
Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.
Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.
Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.
