Fractal Design North Momentum Edition stavlja formu ispred funkcije. Testirali smo ga

Čini se da popularnost Fractalove linije kućišta North ne jenjava, što potvrđuje i novo proširenje ponude. Tako je najnoviji model nazvan North Momentum Edition. Radi se o kućištu potpuno istih dimenzija kao i originalni North, a to znači da su mu gabariti prilično standardni za jedno mid tower ATX kućište i iznose 447 mm u dubinu, 215 mm u širinu te 469 mm u visinu. Identične dimenzije ujedno diktiraju i jednaku ponudu prostora u kućištu. A taj prostor nije osobito izdašan, ako se u obzir uzmu sve veće i veće dimenzije grafičkih kartica.