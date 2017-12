Garmin VIRB 360 - Tamo-vamo, uokrug

Na gornjoj strani, uz tri upravljačka gumba smjestio se mali ekran, sasvim dovoljan za promjenu opcija i prikaz statusnih informacija; prema orijentaciji ekrana zapravo znate koja je prednja, a koja stražnja strana kamere

SPEFICIKACIJE Senzori 2x BSI CMOS 1/2,3”, 12 MP Objektivi 2x riblje oko (201,8°) s 8 leća, f/2,0 Razlučivost (video) 4K@30 (360° spojeni video), 5,7K@30 (sirovi video), 1080p@120 (klasični 16:9 video s jednog senzora) Razlučivost (foto) 15 MP (360° spojene fotografije), 2 x 9 MP (sirove fotografije), 3 MP (klasične fotografije s jednog senzora) WiFi/Bluetooth/GPS Da / Da / Da Medij za pohranu MicroSD kartica (do 128 GB), preporučljivo klase U3 Masa s baterijom 160 g Dimenzije 39 x 59,3 x 69,8 mm Trajanje baterije (za 360° video) oko 60 minuta Jamstvo 2 godine

Neke 360° kamere imaju samo jedan senzor i objektiv, a ova ima dva – radi više razlučivosti i kvalitete slike, iako to nosi i neke nedostatke. Kad se koriste samo jedan objektiv i senzor, onda je to to – slika se “samo” mora nalijepiti na sferu i može se tako gledati (naravno, uz nižu kutnu razlučivost). Međutim, kad su u pitanju dva objektiva, kao kod VIRB-a 360, slika s dva senzora (jedan snima prema naprijed, drugi prema straga) mora se spojiti u jednu koja pokriva 360°, što nije uvijek baš tako jednostavan zadatak.

Mali tronožac (rasklopiva ručka) koji se isporučuje s kamerom poslužit će za neke statične kadrove, a kamera se može namontirati i na standardne nosače za akcijske kamere

Dodatna otežavajuća okolnost jest to što se čini da su senzori kod VIRB-a međusobno udaljeniji više nego što bi to bilo idealno. Stoga objekti vrlo bliski kameri mogu biti “presječeni” pa je potrebno malo opreza prilikom pozicioniranja, kako ono što je vrlo blisko kameri ne bi bilo smješteno bočno.

Postoji tu i opcija za to hoće li prioritet pri spajanju slike biti na prednjem planu ili pozadini, ali to svejedno ne može posve anulirati problem. Pametnim pozicioniranjem kamere mogu se postići skoro “bešavne” snimke, pogotovo kad je riječ o otvorenim prostorima.

Kamera pomoću senzora dobije dvije “kružne” snimke kakve bi se inače dobile da se fotoaparatom s objektivom ekvivalentne žarišne duljine 6 milimetara uslikaju dvije slike. Želite li se sami “igrati” tako snimljenim videom ili fotografijama – možete.

Ovako “kružno” svaki od senzora vidi scenu kroz objektiv, a kamera potom sliku s oba senzora spaja u jednu ekvirektangularnu 360° 4K snimku

Takav “sirovi” 5,7K video inače se sprema u dvije videodatoteke razlučivosti 2.880x2.800 piksela, i to ukupnim bitrateom do 120 Mbit/s pa zbog toga Garmin navodi kako bi minimalna brzina zapisivanja microSD kartice trebala biti 15 MB/s te da je potrebna kartica klase U3 ili bolja. Kamera će snimati i na kartice koje nisu specificirane kao U3, no tada možda nećete moći snimati u svim načinima rada.

Većina se korisnika ipak vjerojatno neće s time mučiti, kad kamera sama može kružnu snimku s dva senzora razvući u ekvirektangularnu sliku, odnosno razvući je na cijelu površinu 4K videozapisa. Bitrate takvog 4K videa je oko 80 Mbit/s. Spomenimo i to da kamera ima četiri mikrofona, koji u osnovi snimaju u svim smjerovima, a snimljeni je zvuk prilično dobar (naravno, kad vjetar ne udara u mikrofone).

Što s takvim videozapisom?

Tako dobiven video možete gledati na mobitelu, bilo da prstom birate kut koji želite gledati, ili da to, uključivši opciju Smartphone VR, radite pomicanjem smartfona. Aplikacija je kompatibilna i s Googleovim Cardboardom. Nadalje, možete ga uploadati na YouTube pa mišem mijenjati smjer gledanja tijekom reprodukcije videozapisa. Iznimno jednostavno, bez komplikacija. Prije toga možete video obraditi Garminovim softverom VIRB Edit – izrezati nepotrebne dijelove, pospajati filmiće, stabilizirati i dr. Fotografije su zgodne recimo za Flickr, koji može normalno baratati takvim fotografijama i omogućiti posjetitelju bezbolan pregled slike uz pomicanje u prostoru mišem.

Rekli su nam da ide pod vodu… pa smo je bućnuli u najbliže nam vodeno tijelo – akvarij. Preživjela je kupanje bez problema

Može se dobiti i snimka samo s prednjom ili samo sa stražnjom kamerom, ovisno o tome kako se odabere opciju za objektiv, čime se onda ova kamera u osnovi pretvara u klasičnu akcijsku kameru koja u Full HD razlučivosti može snimati sa 60 ili 120 FPS.

Ostale sastavnice

Statusni LCD ekran dijagonale je 27,5 mm te je vrlo dobro vidljiv na otvorenom pa omogućuje lako iščitavanje statusnih informacija i podešavanje kamere. Kamerom se upravlja pomoću tri gumba smještena uz ekran te jedne polugice. Korištenje kamere jednostavno je i intuitivno. Izvan izbornika srednjim se gumbom okidaju fotografije. Polugica služi za pokretanje i prekid snimanja, pri čemu prije toga nije potrebno ručno uključivati kameru – povlačenjem polugice kamera se ujedno uključuje i isključuje. Podržano je i glasovno upravljanje kamerom.

Baterija je svoje mjesto našla u utoru između dva senzora, kojem se pristupa s donje strane kamere

Dakako, VIRB 360 nudi mogućnost bežičnog povezivanja. Kad pri ruci imate mobitel, sve ovo što biste radili pomoću gumbića i ekrana na samoj kameri, možete raditi i preko ekrana mobitela. U tom slučaju ujedno vidite živu sliku s kamere. Kako se radi o 360° kameri, na ekranu mobitela možete birati koji kut ćete gledati. Pregled žive slike s kamere prekida se kad se pokreće snimanje. Aplikacija inače nije baš najresponzivnija, a živa slika s kamere kasni nekih sekundu-dvije sekunde, što je i dalje prihvatljivo. Aplikacija omogućuje korištenje ručnih postavki poput profila za svjetlinu i boju (Vivid ili Flat), balans bijele, ISO… Kamera se može spojiti na lokalnu WiFi mrežu pa se onda ne morate mobitelom spajati direktno na kameru, nego sve to može ići preko lokalne mreže – praktično.

Baterija kapaciteta 1.250 mAh može izdržati oko sat vremena kontinuiranog snimanja 360° videa. Ako je to nekome premalo, može kupiti dodatnu bateriju, s obzirom na to da je baterija izmjenjiva, a kamera se može napajati i preko USB konektora, čak i kad u njoj nema baterije.

Kućište i montaža

Gabariti kamere nešto su veći i zato što je ona vodootporna do dubine od 10 metara. Radi toga je gumena brtva stavljena s unutarnje strane vratašca koja skrivaju utor za microSD karticu, Micro-USB te Micro-HDMI konektor. Kamera je ujedno i fizički izdržljivija od većine konkurentskih modela. Garmin ne navodi s koje vam visine smije pasti (ako padne baš na leću, možda s nijedne), ali čvrsta plastika kućišta ulijeva povjerenje.

Ručka, koja se ušarafi u nosač kamere, može se koristiti u ovom obliku ili se može rastvoriti u tronožac

Garmin je za ovu kameru pripremio poseban sustav za montažu – pločica koja se stavlja ispod kamere i pomoću kopči se bočno zakači za kameru. S kamerom se isporučuju dvije takve pločice – jedna sa standardnim navojem za stativ, a druga s nosačem za akcijske kamere. Stoga je VIRB 360 lako staviti praktički na sve nosače koje prosječni korisnik obične ili akcijske kamere možda ima. Idealna pozicija kamere je na vrhu glave, možda da bude montirana na kacigu, jer joj onda ništa neće zaklanjati pogled. U maloj kutiji s VIRB-om pronaći ćete i 10 centimetara dugačku ručku s muškim navojem za stativ, koja rastvaranjem na tri nogice glumi malen stativ.

Zamjena leća Strada li vam koja leća, bilo da se ogrebe ili pukne, nije nužno kraj svijeta – Garmin nudi kit za zamjenu vanjskih leća, koji se sastoji od dvije vanjske leće od ojačanog stakla, dvije brtve te dva zatezača. Naravno, to će funkcionirati ako vam stradaju samo vanjske leće. Ako je pad ili udarac bio toliko snažan da su se oštetile i druge leće unutar objektiva, kamera će morati na servis. Kit se na domaćem tržištu nudi s preporučenom maloprodajnom cijenom od 325 kn.

Metrika

I ova je Garminova kamera opremljena sustavom za praćenje G-Metrix podataka. Sâm VIRB 360 ima GPS + GLONASS, barometar, akcelerometar, žiroskop i kompas. Iz svega toga mogu se izvući podaci poput brzine, nadmorske visine, uspona, GPS lokacije, oblika staze kojom se krećete, metrike skokova, nagiba i još ponečeg. Ako vam ni sve to nije dovoljno, uvijek možete dokupiti dodatne Bluetooth senzore za puls, trčanje te temperaturu motora vozila i letjelica.

Senzorske informacije u slučaju 360° snimke stavljaju se u 3D prostor, a kod njihova pozicioniranja i rotiranja kružnice kojima se obavlja rotacija podsjetit će neke od vas na programe za 3D modeliranje

Spominjali smo stabilizaciju – program VIRB Edit snimku može stabilizirati na temelju G-Metrix podataka. Znači, osim klasične stabilizacije smanjivanjem podrhtavanja, VIRB Edit može korigirati nagib obzora, može pratiti smjer kretanja kamere (umjesto okrenutosti objektiva), a i pogled se može zaključati u nekom smjeru.

Svi G-Metrix podaci koji su vam dostupni bilo izravno iz VIRB-a, bilo preko nekog od dokupljenih senzora, potom se prilikom obrade videa u aplikaciji VIRB Edit mogu ubaciti u video u obliku raznih mjerača, slično kao što to viđate u simulacijama vožnje. Kod 360° snimki vizualizacije se postavljaju na unutarnju stranu sfere, znači u osnovi u 3D prostor. G-Metrix informacije mogu se prikazivati i prilikom gledanja videa s kamere preko WiFi-ja u aplikaciji za mobitel.

Kad se sve zbroji i oduzme, VIRB 360 jedna je od najboljih potrošačkih 360° kamera, zbog čega Garmin za nju i traži novac koji neće baš svatko moći izdvojiti.