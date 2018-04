Gigabyte AB350 Gaming WiFi - Recept za mini Zen

specifikacije Čipset AMD B350 Socket Socket AM4 Memorija 2x DDR4, do 3.200 MHz, maks. 32 GB PCIe konektori 1 x PCIe x16 3.0 SATA / M.2 / U.2 4 x SATA, RAID 0, 1, 10

1 x M.2 do 2280 NVMe/SATA Mreža 1 x GbE Realtek

Intel WiFi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-Band (do 433 Mbit/s)

Bluetooth 4.2 Audio Realtek ALC 1220 Stražnji konektori 1 x PS/2

1 x LAN (RJ45) port

1 x DisplayPort

1 x HDMI 1.4

2 x antena

2 x USB 2.0

2 x USB 3.1 Gen 2

4 x USB 3.1 Gen 1

6 x analogni audio

Stolne Ryzene koji se ugrađuju u Socket AM4 možemo prema potrošnji podijeliti u dvije grupe – 95-vatne i 65-vatne. U potonjoj su većinom četverojezgreni i šesterojezgreni modeli, ali i jedan osmerojezgreni Ryzen 7 1700. Za korisnike koji ciljaju na vrlo malene konfiguracije vrlo su zanimljivi i novi Ryzeni s integriranom grafikom vrlo pristojnih performansi. No da bismo složili malu konfiguraciju potrebna nam je i malena mini ITX ploča, a jednu takvu dobili smo nedavno na test.

Gigabyteova AB350 Gaming WiFi temeljena je na AMD-ovom čipsetu B350, primarno namijenjenom korisnicima koji namjeravaju koristiti jeftinije procesore. B350 u odnosu na X370 ima manje USB 3.1 Gen1 portova (2 naprema 6), SATA portova i slabiji PCIe kontroler s manje kanala. Iako je to kod ATX ploča nešto na što bismo se mogli požaliti, kod mini ITX ploča, kao što je AB350 Gaming WiFi, ionako fizički nema mjesta za iskorištavanje svih tih dodatnih portova koje nudi jači čipset.

Na ploču je moguće ugraditi dva memorijska modula (nativno do 3.200 MHz) maksimalnog kapaciteta 16 GB, i jednu grafičku karticu. Što se podrške za spajanje diskova i SSD-ova tiče, na raspolaganju su nam četiri uspravna SATA porta smještena na gornjem rubu ploče te konektor M.2 smješten na poleđinu ploče, a koji podržava SSD-ove do duljine od 80 milimetara, SATA ili NVMe protokola. Na površini ploče imamo još i po jedan konektor za USB 2.0 i USB 3.1 Gen1 te dva konektora za spajanje ventilatora.

USB iz procesora

Stražnja pločica prilično je nakrcana portovima. Tu PS/2, DisplayPort, HDMI, dva USB-a 2.0, dva USB 3.1 Gen2, četiri USB-a 3.1 Gen1, gigabitni konektor Realtekove mrežne kartice, šest analognih konektora Realtekovog audiokodeka ALC1220 te dva konektora za spajanje vanjske antene. Ploča je, naime,opremljena Intelovom M.2 bežičnom mrežnom karticom koja podržava Dual-Band 802.11ac do brzine 433 Mb/s, kao i Bluetooth. Ako se pitate otkud je Gigabyte izvukao još četiri USB 3.1 Gen1 konektora, ako čipset podržava samo dva (dostupna preko internog konektora), odgovor je jednostavan – sâm procesor Ryzen je SoC te u sebi ima USB 3.1 Gen1 kontroler. S druge strane, voljeli bismo da je jedan USB 3.1 Gen2 konektora USB-C tipa, a ne bi bilo loše i da je na ploči optički izlaz za integriranu zvučnu karticu.

Što se tiče iskorištavanja potencijala procesora, Gigabyte se hvali naponskom jedinicom od komponenti serverske klase. Zvuči lijepo, no ipak je riječ o malenoj mini ITX ploči, gdje nema mnogo mjesta, pa procesor napaja šestofazni sklop hlađen minijaturnim hladnjakom. To u praksi znači da se sklop u kombinaciji s 95-vatnim procesorima prilično grije, čak i ako na njega izravno puše ventilator od kućišta ili hladnjaka procesora. Naravno, govorimo o 100-postotnom opterećenju, no svejedno tu informaciju ne bi trebalo zanemariti. S druge strane, sa 65-vatnim procesorima, a posebno APU-ovima koji su odličan par za ovu ploču, neće biti problema čak i ako odlučite overklokirati GPU. Za ploču je u trenutku pisanja teksta dostupan BIOS s podrškom za sve nove procesore.