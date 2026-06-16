Hisense 65UR8S - bogato opremljeni RGB MiniLED TV s visokom svjetlinom

Hisense je predstavio RGB Mini LED model UR8S koji je za stepenicu niže od najjačeg dostupnog modela. Svaka LED-ica ima crvenu, zelenu i plavu diodu zasebno što rezultira bogatim prikazom boja i visokom svjetlinom

Dinko Kadi utorak, 16. lipnja 2026. u 20:05
SPECIFIKACIJE – Hisense UR8S
Ekran 65" mini LED/ 4K (3.840x2.160) / 180 Hz
HDR Da (Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG)
Konektori 4x HDMI  2.1,1x USB C (Display Port), 1x USB 2.0
Mreža LAN, Wi-Fi  6, Bluetooth
Softver VIDAA Smart OS
Cijena 1.399 eura

Kao i uvijek kada nam na test dođe uređaj s novom tehnologijom, u nama je mješavina iščekivanja i velikih očekivanja. RGB mini LED je zapravo pametna nadogradnja sad već prilično raširene mini LED tehnologije pozadinskog osvjetljenja. U ovom slučaju radi se o televizoru kod kojeg se svaka od velikog broja LED-ica sastoji od crvene, zelene i plave diode. One rade neovisno jedna o drugoj i njihovim miješanjem nastaju boje čime se izbjegava potreba za Quantum Dot slojem. Očekivani rezultat ovakvog pristupa je mnogo širi raspon boja, pa Hisense govori o 100% pokrivanju BT.2020 spektra boja. Pri tome je isto toliko pokriven i DCI-P3 spektar, a naš prvi dojam govori o vrlo svjetlom ekranu i živahnim bojama.

Televizor stoji na masivnoj metalnoj bazi
Televizor stoji na masivnoj metalnoj bazi

Spoji me nježno

Na test nam je stigao 65'' model, osim kojeg su na tržištu veličine od 55, 75, 85 i ogromnih 100 inča. Kao i kod većine, potrebne su barem dvije osobe za lagodno postavljanje koje se sastoji od spajanja velike metalne oštre baze s metalnim nožicama koje se potom mogu na dvije visine pričvrstiti na stražnju stranu televizora. Hisense je ponudio moderan dizajn s vrlo tankim rubovima oko panela, dok se straga nalazi kvadratičasti uzorak koji bi trebao simbolizirati velik broj minijaturnih LED-ica. Osim toga, straga ćete pronaći subwoofer prilično snažnog 2.1.2 audio sustava koji se sastoji od četiri zvučnika i spomenutog niskotonca ukupne snage 50 W. Ukupan dojam televizora koji ima cijenu u ovoj veličini od 1399 eura je da pripada višoj srednjoj klasi s nekim specifikacijama koje viđamo češće u najjačim modelima na tržištu.

Što može RGB mini LED?

Hisense modeli imaju jednu vrlo pozitivnu karakteristiku ako ste nestrpljivi, a to je da možete u manje od minute od paljenja gledati sadržaje. Ipak, ako krenete na setup VIDAA sustava koji je brži putem skeniranja QR koda i preko mobitela, to će se vrijeme neznatno produljiti. Operativni sustav koji nudi Hisense na europskom tržištu ima dosta velik broj aplikacija koje uključuju sve relevantne svjetske streaming servise, ali zasada ne i sve OTT aplikacije za gledanje TV ponuda hrvatskih telekoma. Sustav je brz i responzivan, i među brzim postavkama ima dodatak FIFA 2026 na kojemu smo gledali najbolje trenutke pripremnih utakmica. Hisense je službeni sponzor prvenstva i kao prvi test mogućnosti uređaja pokazalo se da sportski sadržaji nemaju ghosting u brzim akcijama i da Hi-View Engine RGB procesor dobro svladava sportski sadržaj i upravo za korisnike kojima je to omiljen dio, postoji poseban sportski mod.

RGB mini LED televizor donosi visoku svjetlinu do 4000 cd/m2, odličan kontrast i napredan prikaz boja i HDR sadržaja
RGB mini LED televizor donosi visoku svjetlinu do 4000 cd/m2, odličan kontrast i napredan prikaz boja i HDR sadržaja

Kod podešavanja slike osim odabira predefiniranim modova pout standard, dinamični, Filmmaker, kino ili sportski, moguće je dosta detaljno podešavati postavke. Jedan put je prepustiti čarobnjaku slike da podesi sve za vas ili možete ručno podešavati pozadinsko osvjetljenje, svjetlinu, kontrast, zasićenost boja i oštrinu. Isto je moguće za audio postavke za koje se brine Devialet. Dinamični mod je za korisnike koji žele što izraženije kontraste i pršteće boje i kojima ne smeta tu i tamo prenaglašena magenta. Filmmaker je poseban mod koji je namijenjen za autentično prikazivanje filmova kako su ih kreatori namijenili. Sportski smo isprobali uz nogomet i hokej, a standardni mod pruža najuravnoteženiju sliku.

Blooming test pokazao je da se Hisense odlično nosi s upravljanjem pozadinskim osvjetljenjem i u rijetkim trenutcima je ostao pokoji odsjaj oko naglašenih svijetlih dijelova. Ovako napredno upravljanje RGB mini LED pozadinskim osvjetljenjem donosi visok kontrast i svjetlinu koja u vršnim vrijednostima ide do 4000 cd/m2. Stoga i nije čudno da su pokriveni svi poznati formati HDR prikaza uključujući Dolby Vision. Od Avatar demoa do druge sezone Zmajeve kuće na HBO-u, Hisense je pokazao odličan prikaz  HDR-a.

Hisense UR8S za igrače donosi stopu osvježavanja panela od 180 Hz, podršku za FreeSync i sva četiri HDMI 2.1 konektora
Hisense UR8S za igrače donosi stopu osvježavanja panela od 180 Hz, podršku za FreeSync i sva četiri HDMI 2.1 konektora

Osim visoke svjetline i kontrasta, UR8S stiže s anti reflektivnom tehnologijom za smanjenje odbljeska od vanjskih izvora i iako nismo postavili televizor baš kod prozora, ambijentalno osvjetljenje nije igralo ulogu u smanjenju doživljaja. Osim naprednog prikaza boja i visoke svjetline, televizor sa svojim AI mogućnostima nudi još velik broj opcija od kojih je vrlo zanimljiva i ona za upscale sadržaja na 4K.

Bogat zvuk i igranje

Hisense UR8S stiže s visokom stopom osvježavanja panela od 180 Hz i sa sva četiri HDMI 2.1 konektora. Kako je nedavno izašao set starih Tomb Raider igara, nostalgija nas je povukla pa smo isprobali Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, a igrali smo i malo Civilization 6. Kod igranja na PC-u, potrebno je na daljinskom promijeniti u game mod s niskom latencijom, dok se ta opcija zajedno s Game Bar sučeljem automatski pali kod pokretanja konzole. Igre na ovako velikom ekranu izgledaju impresivno i PC igrači će moći dobiti 4K/180 Hz, a vlasnici konzola 4K/120 Hz. Tu je naravno i podrška za AMD FreeSync te Adaptive Sync, pa neće biti trganja slike koje ni mi nismo iskusili niti na spomenutim „sporijim“ igrama kao i na CS: GO 2.

Straga je smješten subwoofer od 20 W koji je dio 2.1.2 audio sustava snage 50 W
Straga je smješten subwoofer od 20 W koji je dio 2.1.2 audio sustava snage 50 W

Posebna priča je audio sustav zbog kojeg vjerojatno nećete razmišljati o vanjskom soundbaru. Isporučuje i glasnoću i dobro pokrivanje svih tonova. Jedno smo popodne posvetili puštanju raznolike glazbe, a kvalitetna reprodukcija bez šuma istaknula se na hitu Nicka Cavea Into my Arms i na baladi Norah Jones Come away with me. Što može bas, a to je dosta toga, pokazalo nam Daft Punk i stvar Contact te 50 Cent s In da house. Čisto za uživanciju razvalili smo Master of Puppets i srećom da nikoga nije bilo u redakciji jer je glasnoća impresivna, a zvučna slika jako dobra.

Hisense je s UR8S pokazao u relativno pristupačnom cjenovnom rangu mogućnosti RGB mini LED tehnologije koja se ističe visokom svjetlinom i bogatim prikazom boja. Istovremeno je proizvođač isporučio bogato opremljen i kvalitetno napravljen televizor koji se ističe gaming i audio mogućnostima.

Hisense 65UR8S

  • Visoka svjetlina i bogat prikaz boja
  • HDR podrška
  • Audio sustav snage 50 W i s podrškom za Dolby Atmos
  • Gaming mogućnosti i 180 Hz stopu osvježavanja panela
  • VIDAA operativni sustav još nema punu podršku za domaće OTT aplikacije
Kvaliteta slike 10
Softver 8
Isplativost 9
Ukupni dojam 9
Cijena 1.399 eura

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