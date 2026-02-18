Hisense C3 je laserski projektor 4K rezolucije s HDR podrškom, svjetlinom od 2500 ANSI lumena

Projektor s Hisense televizorima dijeli VIDAA operativni sustav, a u odnosu na prošlu generaciju nudi viši kontrast. C3 nudi projekciju do ogromnih 300'', ima HDR podršku i inovativni dizajn s okruglim postoljem i mogućnosti okretanja tijela za 360 stupnjeva

Dinko Kadi srijeda, 18. veljače 2026. u 11:47
Hisense C3 - specifikacije
Razlučivost 3.840 x 2.160
Vrsta projektora DLP/Laser
Maksimalna svjetlina 2.500 ANSI lumena
Veličina slike 65 – 300"
Zvučnici 2 x 10 W (JBL)
Softver VIDAA U9
Dimenzije i masa 246 × 246 × 252 mm, 5,3 kg
Jamstvo 2 godine
Dojam Ovaj će laserski projektor kvalitetom prikaza na dijagonali do 300'' promijeniti način gledanja sadržaja, a viša svjetlina čini ga pogodnijim i za dnevne scenarije

Iako se klasificira kao Smart mini projektor, ovaj lijepo dizajnirani kućni model koji dolazi u zanimljivoj kutiji ima masu od 5,3 kilograma i dimenzije slične prethodnom modelu C2 što znači 25,2 cm visini i promjer okruglog postolja koje se rotira za 360 stupnjeva je malo ispod 25 cm. Iako djeluje masivnije od svog naziva, za dizajn ne možemo reći ništa loše. Unatoč plastičnom kućištu, projektor djeluje vrlo kvalitetno, čvrsto i masivno. Ovaj pristup proizvođač zove gimbal dizajn, a osim okretanja oko sebe nudi i zakretanje tijela projektora gore dolje u rasponu od 135 stupnjeva.

Zanimljiva torba omogućuje lako prenošenje C3 projektora na npr. zajedničko gledanje utakmice u nečijem dvorištu
Stol, pod ili strop

Projektor je zamišljen za stajanje na stolu, podu, a moguće ga je „naopako“ postaviti i na strop, sve zahvaljujući mogućnostima fizičkog namještanja koje u stopu prate vrhunske mogućnosti ispravljanja projekcije. No, prije nego što pređemo na performanse, treba spomenuti prilično dobru kolekciju konektora. Osim što smo „zazujali“ tražeći konektor za napajanje koji se nalazi na bazi uređaja kraj tipke za paljenje, svi su ostali konektori smješteni na vrhu stražnjeg dijela kućišta. Tu se nalaze dva HDMI 2.1 (podrška za eARC), dva USB, 3,5 mm audio i Ethernet te S/PDIF konektor.

Hisense C3 ima elegantan izgled, no zanimljivije od vizualnog identiteta je dizajn koji omogućuje okretanje postolja za 360 i samog kućišta projektora za 135 stupnjeva
Projekcija od 300 inča

Projektor je u redakciju došao u idealno vrijeme, taman kako bi pogledao zadnje epizode hit serija Fallout i Pluribus. Na dijagonali od 300 inča impresivno je bilo gledati borbu protiv Deathclaw čudovišta u New Vegasu, kao i lutanje glavne junakinje kroz kulise vječno nasmiješene ljudske populacije u Albuquerqueu. Kod prvog paljenja birat ćete na koju pozadinu će projektor projicirati, a mi smo ovog puta odabrali zid. Maksimalna veličina ekrana je 300'', dok se prozor za gledanje može smanjiti na televizijsku veličinu od 65''.  Malo smo se igrali dok nismo pogodili savršen kut u sobi kako bi pronašli 300'' bijelog zida.

Projektor ima 4K rezoluciju i koristi tri lasera što pridonosi kvalitetnom prikazu boja, a uz višu svjetlinu (u odnosu na prethodnika) od 2500 ANSI lumena više će do izražaja doći i HDR podrška
Srećom, bilo ga je dovoljno, a zahvaljujući automatskom sustavu za prilagodbu slike (moguće je i ručno podešavanje) projekcija je bila savršena što znači da keystone korekcija radi jako dobro. Kao i prethodnik, C3 koristi tri lasera što omogućuje veliku preciznost boja s ΔE od 0,9, a projektor koji sada ima zamjetno viši kontrast od 2000:1 pokriva i 110% BT.2020 prostora boja. Kako je Hisense ponudio viši kontrast i višu svjetlinu od 2500 ANSI lumena, u mračnoj prostoriji dobit ćete impresivnu sliku i onaj vau efekt kada pustite sadržaj na ogromnoj dijagonali. Isto tako će HDR sadržaj, a projektor ga podržava u HDR10, HDR10+, HLG i Dolby Vision formatima više doći do izražaja.

Kuda juri Leova kći?

Osim Apple TV favorita, uključili smo i HBO račun na VIDAA operativnom sustavu i uživali u scenama jurnjave velikog hita Jedna bitka za drugom te se pokušali uživjeti u prvu epizodu Viteza sedam kraljevstava, no osobno nisam još upao u potpunosti u taj svijet. Idealni setup ovog projektora uključuje kvalitetno platno, a iako je opremljen vrlo dobrim stereo zvučnicima snage 2 x 10 W koje potpisuje JBL, dodatna nadogradnja bio bi vanjski audio sustav.

Straga su smješteni svi konektori i tu su uz dva HDMI 2.1, dva USB, audio priključak, S/PDIF i Ethernet
Kako se ovdje radi o pametnom projektoru, očekivano je opremljen Wi-Fi i Bluetooth konekcijama uz Ethernet konektor. VIDAA nudi velik broj aplikacija, među kojima su svi relevantni svjetski video streaming servisi, kao i poneke domaće OTT aplikacije, pa vam ovaj projektor doista može postati zamjena za televizor. Doduše, ako se projekcija bori sa sunčanim danom na maksimalno razvučenoj dijagonali, performanse neće biti jednako impresivne, ali će se i dalje moći gledati. Hisense je ponudio i posebnu funkcionalnost za igrače, a radi se o HSR240 Game Modu koji donosi smanjeno ulazno kašnjenje i viši refresh rate. Kada je ovaj mod uključen nema mogućnosti automatskih korekcija slike.

Što su junaci Fallouta radili u New Vegasu gledali smo na impresivnih 300 inča
Ovaj laserski projektor u novoj generaciji donosi višu svjetlinu i kontrast, donosi automatsko Auto Magic AI Adjusting 2.0 za keystone i fokus i ima podršku za HDR prikaz. Hisense C3 stiže s cijenom od 1799 eura i u tom paketu donosi zanimljivu torbu za prenošenje uređaja, VIDAA pametno sučelje, JBL zvučnike i zanimljiv dizajn postolja i kućišta koji omogućava raznovrsnost u postavljanju u prostoru.

Hisense C3

  • Atraktivan dizajn i jednostavnost postavljanja
  • Kvaliteta izrade
  • Visoka kvaliteta prikaza boja i HDR podrška
  • Bogate opcije podešenja i VIDAA OS pametno sučelje
  • JBL kvalitetni audio sustav
  • VIDAA OS nudi još prostora za poboljšanja
Performanse 9
Kvaliteta izrade 9
Audio 8
Ukupno 9
Cijena 1.799 eura Prikaži sve cijene Ustupio: Hisense

