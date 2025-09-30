Huawei FreeBuds 7i – Bolje poništavanje buke i novi dizajn kutijice za punjenje

SPECIFIKACIJE Vrsta In-ear (TWS) Povezivost Bluetooth 5.4 (SBC, AAC, LDAC, L2HC 2.0) Baterija Do 8 h (slušalice) + dodatnih 27 h (kutijica) bez ANC-a

Do 5 h (slušalice) + dodatnih 15 h (kutijica) s ANC-om Otpornost IP54 Punjenje USB-C Jamstvo 2 godine

Huaweijeve slušalice FreeBuds 6i bile su relativno popularan izbor među korisnicima, ponajviše zbog solidnog omjera uloženo – dobiveno. Za cijenu od 100 eura pri izlasku na tržište, a nakon par mjeseci i za par desetaka eura manju, nudile su atraktivan dizajn slušalica koji podsjeća na AirPods Pro te kvalitetu zvuka koje se ne bi posramili ni skuplji modeli slušalica.

Nasljednik tog modela koji nam je stigao na recenziju, FreeBuds 7i, donosi neke korisne nadogradnje i promjene, a pritom zadržava cijenu prethodnika. To je pozitivno za one koji možda koriste neki od još starijih modela slušalica, poput FreeBudsa 4i i 5i te polako razmišljaju o nadogradnji.

Ergonomija i dizajn

S dizajnerske strane, najvidljivija promjena kod FreeBudsa 7i je potpuno nova kutijica za punjenje. Umjesto ovalnog oblika kojeg su koristile starije generacije slušalica, novi FreeBudsi imaju potpuno okruglu kutijicu koja je nešto kompaktnije i lakše te zbog toga lakše stane u džep. Usprkos tim prednostima, priznajemo da nam se više sviđao stariji oblik kutijice, ali razumijemo da je Huawei morao nešto promijeniti.

Foto: Matej Markovinović, Bug.hr

Kutijica inače ima LED indikator na prednjoj strani, USB-C priključak na dnu i tipku na boku za uparivanje putem Bluetootha. Mogućnosti bežičnog punjenja kutijice još uvijek nema. Slušalice je moguće kupiti u bijeloj, ružičastoj i crnoj boji. Mi smo na testu imali bijelu varijantu koja je polirana, stoga su na njoj vidljivi otisci prstiju. Ako vas to smeta, preporučujemo crnu inačicu.

Što se tiče samih slušalica, one zadržavaju gotovo identičan dizajn prethodnom modelu. Teže 5,4 grama po slušalici, imaju IP54 certifikat otpornosti na vodu i prašinu te mogućnost upravljanja na dodir. Uz standardne veličine silikonskih čepova S, M i L, Huawei je dodao i XS veličinu pa se korisnici s manjim ušnim kanalima imaju čemu veseliti.

Kada se na slušalice stave silikonski čepovi koji odgovaraju uhu, ne treba se brinuti da će ispasti. Koristili smo ih u uobičajenim svakodnevnim aktivnostima i nismo ih imali potrebu često popravljati, čak ni tijekom zahtjevnijih fizičkih aktivnosti. Jedino čemu možemo blago prigovoriti je činjenica da slušalice strše van iz uha pa je ležanje na boku s njima neudobno nakon nekog vremena, a i izgleda pomalo smiješno ako imate mršavije lice i užu glavu.

Foto: Matej Markovinović, Bug.hr

Kvaliteta zvuka i ANC

FreeBuds 7i koriste 11-milimetarske dinamičke drivere s četiri magneta koji pružaju pristojan zvuk neovisno o žanru glazbe ili sadržaju. Visoki tonovi relativno su čisti, srednji su dovoljno uravnoteženi, jedino po našem ukusu nedostaje basa što se da srediti unutar ekvilajzera u AI Life aplikaciji. Slušalica inače podržavaju frekvencijski raspon od 14 Hz do 40 kHz, imaju Hi-Res Audio Wireless certifikat, a podržani su i napredni audio kodeci kao što su SBC, AAC, LDAC i L2HC 2.0.

Treba istaknuti da slušalice imaju i podršku za prostorni zvuk s praćenjem pokreta glave zahvaljujući žiroskopu sa šest osi. Iako nikada aktivno nismo koristili tu funkciju, dobro je za znati da ju FreeBuds 7i nude, a također napominjemo kako radi na mobitelima svih proizvođača, ne samo na Huaweiju.

Što se tiče ANC-a, u tom su području ove slušalice poprilično napredovale u odnosu na prethodne generacije. FreeBuds 7i koriste Dynamic ANC 4.0 sustav s tri mikrofona od 8 mm koji smanjuju buku do deklariranih 28 dB kroz cijeli frekvencijski raspon. ANC je iz tog razloga poprilično dobro ugođen i znatno smanjuje buku u javnom prijevozu i na prometnicama, a unutar AI Life aplikacije moguće je izabrati četiri razine poništavanja buke.

Ono s čime nismo bili toliko zadovoljni je transparentni način rada koji omogućuje pojačavanje ambijentalnih zvukova i razgovora, što bi u praksi bilo korisno u uredu s više ljudi ili kada vozite bicikl. Iako je to pojačanje ambijentalnih zvukova primjetno i doista funkcionira u većini slučajeva, naišli smo na situacije kada se zvuk iz nekog razloga izobličio i kada je prevladavao šum. No, jednostavna taktika „ugasi i ponovno upali“ riješila je problem.

Foto: Matej Markovinović, Bug.hr

Mikrofon i baterija

Po novome, slušalice FreeBuds 7i imaju mikrofonski sustav koji koristi kombinaciju četiri mikrofona. Tri su ona standardna, a četvrti ima takozvanu „bone conduction“ tehnologiju koja hvata glas pomoću vibracija iz čeljusti. Također, koriste sustav koji eliminira do 90 dB pozadinske buke tijekom poziva. Radi li to u praksi? Rekli bismo kako kad. Ponekad su nas sugovornici super čuli, a ponekad je kvaliteta glasa bila nešto lošija. Ipak, napredak je vidljiv u odnosu na prethodnu generaciju.

Kad je riječ o bateriji, tu se nemamo na što požaliti. Svaka slušalica ima bateriju od 55,5 mAh, dok kućište ima bateriju od 510 mAh. Kada se u računicu uključi kućište, to u praksi daje oko 20-ak sati korištenja s uključenim ANC-om i oko 30-ak bez ANC-a. A kada i nestane baterije, dobra je stvar što je samo 10 minuta punjenja dovoljno za oko 4 sata korištenja. Slušalice su inače potpuno pune za sat vremena.

Zaključak

Sve u svemu, FreeBuds 7i predstavljaju solidnu nadogradnju, možda ne toliko u odnosu na prethodni model, koliko u odnosu na one koji su još na dvije ili tri generacije starijim slušalicama. Zvuk je u skladu s cjenovnim rangom slušalica, a usprkos pomalo nepouzdanom transparentnom načinu rada, smatramo da je ANC dobro riješen i da se može nositi sa značajno skupljim konkurentima.