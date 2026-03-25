Huawei Watch GT Runner 2 - 'Specijalac' za trčanje koji se ni ne osjeti na ruci

Neki se toga vjerojatno ni ne sjećaju, ali Huawei je 2021. imao pametni sat namijenjen trkačima koji je tek nedavno dobio nasljednika. Riječ je o Watch GT Runneru 2 s kojim smo se mi imali priliku družiti proteklih 10-ak dana

SPECIFIKACIJE Ekran 1,32" AMOLED zaslon, rezolucija 466 × 466 piksela, maksimalna svjetlina do 3.000 nita Senzori Akcelerometar, žiroskop, magnetometar, optički senzor otkucaja srca (TruSeen), SpO₂ senzor, barometar, senzor temperature kože, senzor ambijentalnog svjetla Povezivost Bluetooth 5.2 Dodaci Bluetooth 5.2, dual-band GNSS (L1 + L5) uz podršku za GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS Softver HarmonyOS Dimenzije i masa 43,5 mm promjer kućišta / ~34,5 g (bez remena), ~43 g (s remenom) Jamstvo 2 godine Dojam Dobro zaokružen i izuzetno lagan sat za trkače i one koji se žele aktivirati u tom pogledu

Iako svaki moderni pametni sat može pratiti aktivnosti poput trčanja, proizvođači poput Garmina u svojoj ponudi nude modele koji su baš namijenjene trkačima. Na taj je vlak uskočio Huawei još krajem 2021. godine prvim Watch GT Runnerom, a sada su ga, nakon gotovo pet godina, odlučili i konačno osvježiti te modernizirati.

Na testiranje nam je tako pristigao Watch GT Runner 2, Huaweijev pametni sat za trkače koji, u odnosu na prethodnika, donosi važna poboljšanja u pogledu GPS praćenja, maratonski način rada te dugotrajnu autonomiju na kakvu smo i navikli kod Huaweijevih pametnih satova.

Mi smo dobili sat u Dawn Orange varijanti koja se ističe narančastim detaljima i tako vizualno odgovara sportskoj odjeći i obući koja nerijetko dolazi upravo u takvim, življim bojama. Na satu se nalazi AirDry tekstilni remen na čičak koji je značajno udobniji i prozračniji u odnosu na sličnu vrstu remena koju ima Huawei Watch Fit 4 Pro, a u paketu se dobije i još jedan silikonski, rupičasti remen u bojama koje odgovaraju satu.

Dimenzije i zaslon

Promjer sata iznosi idealnih 43,5 mm, što znači da nije ni premali, ni preveliki, već taman. Ako ste ikada probali neki od Garminovih Forerunnera, koji su inače i direktni konkurent ovome satu, onda će vam takve dimenzije biti poznate. Naravno, ako imate nešto veću šapu i pritom ste navikli na satove od 46 mm i više, postoji šansa da će vam se ovaj doimati malim. Međutim, nije. Vjerujte nam na riječ.

Kako se ovdje radi o satu za trkače, tako je Huawei pažnju posvetio i materijalima. Sat je napravljen od titana te kućište teži svega 34,5 grama bez remena i nešto iznad 43 grama s remenom. To znači da se na ruci praktički ni ne osjeti, što je idealno ako trčite nekim dužim rutama.

Kako bi uštedjeli na težini, 1,32-inčni AMOLED zaslon ne štiti safirno staklo, već Huaweijev Kunlun Glass druge generacije. Izdržljivost stakla nismo testirali, ali budući da do sada nismo imali problema s ostalim Huaweijevim modelima koji nisu imali safir, vjerujemo da će i ovaj izdržati svakodnevno nošenje bez skupljanja ogrebotina. Zaslon inače ide do 3.000 nita i dovoljno je čitljiv i po suncu.

Jedna od ključnih nadogradnji kod ovoga modela u odnosu na prethodnika je GPS. Watch GT Runner 2 koristi dual-band GNSS (L1 + L5), uz podršku za sve glavne satelitske sustave, a tu je i nova 3D „lebdeća“ antena za bolju GPS preciznost, čak i u zahtjevnijim uvjetima.

U praksi se GPS pokazao vrlo dobrim s relativno brzim „lockom“ i stabilnim praćenjem rute. Praćenje rute čak i kroz dublje dijelove maksimirske šume funkcioniralo je sasvim zadovoljavajuće, a iste performanse dobili smo i prateći šetnje po Zagrebu. Dobra je stvar i što je GPS praćenje omogućeno i bez mobitela tako da ga u teoriji možete ostaviti kod kuće tijekom treninga.

Praćenje zdravlja i sporta

Što se tiče sportskih funkcija, sat nudi preko 100 sportskih modova, no jasno je da je fokus na trčanju i to se vidi u gotovo svakom segmentu korištenja. Za trkače su tu tako napredne metrike poput running powera, kadence, duljine koraka i laktatnog praga, koje će posebno cijeniti korisnici koji žele ozbiljnije pristupiti svojim treninzima i pratiti napredak kroz konkretne podatke.

Huawei je ovdje dodatno unaprijedio i segment treninga pa sat nudi personalizirane planove koji se prilagođavaju vašoj formi, ciljevima i učestalosti trčanja. U svemu tome se posebno ističe Intelligent Marathon Mode koji zapravo funkcionira kao svojevrsni virtualni trener za uspješno istrčavanje maratona koji vas savjetuje kako rasporediti snagu I tempo kroz cijelu utrku.

Tu su i dodatni alati poput procjene VO2 maxa, vremena oporavka te predviđanja rezultata na utrkama, što dodatno zaokružuje cijelu priču. Svi ti podaci dostupni su unutar Huaweijeve Health aplikacije, ali je većinu toga moguće vidjeti i na samome satu, što pohvaljujemo.

Uz sportske mogućnosti, Watch GT Runner 2 nudi i sve standardne zdravstvene funkcije koje danas očekujemo od jednog pametnog sata. Tu su kontinuirano praćenje otkucaja srca, SpO₂, razine stresa te analiza sna, uključujući i disanje tijekom noći. Dodana je i podrška za HRV (varijabilnost otkucaja srca), što je korisno za procjenu oporavka i ukupnog stanja organizma, a sat može pratiti i temperaturu kože. U određenim regijama dostupna je i EKG funkcija.

O točnosti senzora ne možemo puno govoriti bez medicinskih uređaja s kojima možemo usporediti podatke, ali možemo sa sigurnošću reći da je za svakodnevno praćenje i generalni uvid u stanje organizma Watch GT Runner 2 sasvim dovoljan. U svom tom praćenju ćemo posebno istaknuti praćenje sna koje detektira popodnevne drijemeže gotovo u minutu.

Baterija i softver

Kad je riječ o bateriji, Huawei već godinama drži dobru reputaciju u tom segmentu, a Watch GT Runner 2 nastavlja tu tradiciju. Kineski proizvođač tvrdi da sat može izdržati do 2 tjedna korištenja na jednom punjenju, no u našem slučaju je baterija trajala oko tjedan dana uz cjelodnevno korištenje s uključenim notifikacijama, povremeni GPS i kontinuirano praćenje zdravlja.

Ako neke stvari isključite i nosite sat samo po vani, vjerujemo da je moguće produžiti autonomiju za dva do tri dana. U svakom slučaju, i dalje je riječ o brojkama koje su značajno iznad prosjeka većine konkurentskih pametnih satova. Punjenje se inače odvija bežično i relativno je brzo pa se sat u kratkom roku vraća na solidan postotak baterije.

Softversku stranu pokriva Huaweijev HarmonyOS koji je već dobro poznat iz drugih modela. Sučelje je pregledno, brzo i responzivno, a navigacija kroz izbornike je intutivina i lako se savladava, pogotovo ako ste imali priliku koristiti Huaweijev pametni sat ovih godina.

No, kako bi se dobilo na autonomiji, tako su i neke softverske mogućnosti limitirane. Primjerice, podrška za aplikacije je poprilično ograničena. Ako spajate sat s iPhoneom, moći ćete instalirati svega 10-ak aplikacija koje vam vjerojatno ni ne trebaju. Osnovne stvari su već na satu, ali voljeli bismo vidjeti u budućnosti mogućnost instalacije Spotifya, WhatsAppa i naravno - NFC plaćanje koje i dalje ne funkcionira.

Sve se uglavnom „rikta“ i pregledava kroz Huaweijevu Health aplikaciju koja nudi velik broj podataka i analiza, ali koja je u usporedbi s aplikacijama konkuretnskih proizvođača, poprilično natrpana i pomalo zbunjujuća. Ne bi bilo loše i da se to u budućnosti pojednostavi i ispegla. Plus je, doduše, ako imate Huaweijevu pametnu vagu da sat automatski vadi podatke o vašem bazalnom metabolizmu i kilaži te i prema tome procjenjuje potrošnju kalorija.

Zaključak

Huawei Watch GT Runner 2 predstavlja logičan korak naprijed u odnosu na prethodnika. Donosi poboljšani GPS, naprednije trkačke metrike i i dalje jednu od najboljih baterija u klasi, sve u laganom i udobnom kućištu koje se gotovo ne osjeti na ruci. Iako je taj zatvoreni softver i dalje mana, riječ je o vrlo sposobnom satu koji će zadovoljiti većinu rekreativnih i naprednijih trkača.

Ipak, treba uzeti u obzir da cijena od oko 400 eura ulazi u teritorij ozbiljne konkurencije, pa će potencijalni kupci morati dobro odvagnuti prije nego što posegnu za novčanikom.