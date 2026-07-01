Izlaskom nasljednika, LG-jev 55" televizor iz linije C5 postao je najisplativija OLED opcija

Dolazak novog modela C6 spustio je cijenu prošlogodišnjeg C5 na razinu koja ga čini jednom od najpametnijih kupnji u svijetu OLED-a. Ne gubi se gotovo ništa, a dobiva se jako, jako mnogo…

SPECIFIKACIJE Ekran 55" OLED evo / 4K (3.840x2.160) / 120 Hz (do 144 Hz, VRR, FreeSync Premium, G-SYNC) HDR Da (HDR10, Dolby Vision, HLG) Konektori 4x HDMI 2.1 (1x HDMI eARC), 3x USB 2.0, optički (TOSLINK) izlaz, antenski ulazi, CI utor, Ethernet Mreža Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Procesor LG α9 AI Gen8 Zvuk 2.2 kanala, 40 W (Dolby Atmos) Softver webOS 25 (Re:New – 4 nadogradnje OS-a u 5 godina) Jamstvo 2 godine Dojam Dolazak modela C6 nije ga učinio zastarjelim, već povoljnim i privlačnijim nego ikad prije

Ako redovito pratite naše recenzije televizora, znadete da LG-jevu liniju C iz godine u godinu proglašavamo najsigurnijom kupnjom u kategoriji OLED televizora. Razlog je uvijek isti: dotična nudi zamalo istovjetnu kvalitetu prikaza poput tvrtkinih (i konkurentskih) skupljih linija, ali po cijeni koja je još uvijek u dosegu nas smrtnika. LG se, uostalom, voli pohvaliti kako je već trinaestu godinu zaredom najprodavaniji proizvođač OLED televizora na svijetu, a upravo je linija C najzaslužnija za taj kontinuitet. Ove godine, međutim, priču začinjava jedan zanimljiv detalj: na tržište je nedavno stigao novi model C6, čime je prošlogodišnji C5 službeno postao "stara" generacija. Za kupce je to izvrsna vijest. Testirana 55-inčna izvedba, OLED55C5, na tržište je lani stigla s cijenom od oko 1.600 eura, a danas se u domaćim trgovinama uredno pronalazi za 950 eura, ponegdje i manje. Novi C6 u istoj dijagonali košta gotovo dvostruko više, stoga se nameće logično pitanje: nije li upravo ovo savršen trenutak za kupnju prošlogodišnjeg modela?

Centralno postolje kompaktnih dimenzija olakšava smještaj televizora i na uži komad namještaja

Odgovor je, da ne duljimo, potvrdan, a argumentacija se krije u kombinaciji spomenute razlike u cijeni i onoga što novi C6 donosi, odnosno ne donosi. Njegova najzvučnija novotarija, tehnologija Hyper Radiant Color s četveroslojnim Primary RGB Tandem panelom, rezervirana je za izvedbe od 77 i 83 inča (LG ih označava sufiksom H) te za skuplju liniju G6. Drugim riječima, 55-inčni C6 koristi panel vrlo sličan onome u modelu C5, a glavnina nadogradnje svodi se na brži procesor Alpha 11 Gen3 i novu verziju operacijskog sustava webOS, nadopunjenu Googleovim i Microsoftovim AI asistentima. Sve su to zgodne stvari, no nijedna od njih većini korisnika ne opravdava razliku u cijeni – pogotovo kad znamo da je C5 i prošle godine bio jedan od najboljih televizora u svojoj klasi.

Svjetlina bez začkoljica

Tanak profil OLED panela zadebljan je samo u donjem dijelu, gdje su smješteni elektronika, zvučnici i priključci

Krenimo od onog najvažnijeg, kvalitete prikaza, koju ponovno možemo opisati isključivo superlativima. C5 koristi LG-jev OLED evo panel s tehnologijom Brightness Booster, koja vršnu svjetlinu HDR sadržaja na manjim segmentima slike podiže iznad 1.000 cd/m2. To je razina pri kojoj HDR sadržaji izgledaju točno onako kako su njihovi autori zamislili, sa izrazito svijetlim detaljima gdje i kad je to potrebno, a da pritom nije žrtvovano ono po čemu su OLED-i poznati – savršen prikaz crne boje i kontrast kojem, tehnički gledano, nema granice. LG se voli hvaliti certifikatima Perfect Black i Perfect Color, koje je za njegove panele izdala neovisna kuća UL Solutions, a naša mjerenja i subjektivni dojmovi tu priču u potpunosti potvrđuju. Preciznost boja "iz kutije" izvanredna je, uz gotovo stopostotnu pokrivenost filmskog DCI-P3 prostora boja.

Najbolji rezultati i ovaj se put dobivaju korištenjem profila Filmmaker Mode, koji ima opciju prilagodbe ambijentalnom svjetlu (Ambient Light Compensation). Dotičnu, doduše, preporučujemo isključiti, baš kao i cijelu plejadu AI funkcija kojima upravlja procesor Alpha 9 Gen8. Razlog je ostao isti kao prijašnjih godina: kojekakvi sustavi nastoje prilagoditi karakteristike slike (i zvuka) onome što trenutačno gledamo, a rezultat je nekonzistentan prikaz koji s autorskom intencijom nema previše veze. Isključite li sve to, C5 vas nagrađuje slikom kojoj je golim okom praktički nemoguće pronaći manu. Tonski prijelazi izuzetno su rafinirani, detaljnost u mračnim scenama besprijekorna, a skaliranje sadržaja niže razlučivosti među najboljima u klasi. Podrška za HDR standarde obuhvaća HDR10, Dolby Vision i HLG; HDR10+ tradicionalno izostaje, što korisnike Amazonovog Prime Videa može zaboljeti, ali u praksi se radi o minornom nedostatku.

Sva četiri HDMI priključka podržavaju standard 2.1 i 4K prikaz pri 144 Hz, dok je jedan od njih opremljen funkcijom eARC

Za igrače je C5 i dalje praktički nedodirljiv. Sva četiri HDMI priključka standarda su 2.1 (jedan podržava eARC), s propusnošću dovoljnom za 4K prikaz pri 144 Hz, koliko iznosi maksimalno osvježavanje panela. Input lag uporno ostaje unutar jednoznamenkastog broja milisekundi, deklarirano vrijeme odziva piksela iznosi 0,1 milisekundu, a tu su i sve relevantne tehnologije adaptivne sinkronizacije: G-SYNC, FreeSync Premium i standardni VRR. Sve postavke vezane uz igranje objedinjene su u izborniku Game Optimizer, dok webOS-ov Gaming Portal na jednom mjestu okuplja streaming servise za igranje, kao što je GeForce NOW.

Sustav za svaku namjenu

Za bolji zvuk C5 je preporučljivo nadograditi soundbarom ili zasebnim zvučničkim sustavom – kako bi akustika kvalitetom pratila prikaz televizora

Softverski je C5 temeljen na webOS-u 25, koji je u međuvremenu, zahvaljujući LG-jevom programu Re:New, dobio jamstvo četiriju velikih nadogradnji operacijskog sustava u pet godina. Vlasnici se, dakle, ne moraju brinuti da će im televizor softverski zastarjeti prije panela. Sučelje je organizirano oko takozvanih kartica (Quick Cards), koje okupljaju sadržaje i funkcije prema namjeni. Tu su kartice za filmove i serije, igranje, sport (s praćenjem rezultata omiljenih klubova), glazbu te Home Hub, nasljednik Home Dashboarda, gdje se prikazuju aktivni ulazi, lokalni serveri s multimedijom i IoT uređaji. Posebno valja istaknuti karticu Home Office, koja omogućava povezivanje s udaljenim računalima te pretvara televizor u golemi uredski monitor. To je, kažimo to tako, nišna, ali potencijalno vrlo korisna funkcija. Tu su i korisnički profili, AI Concierge s personaliziranim preporukama sadržaja te glasovno pretraživanje koje, da budemo sasvim iskreni, i dalje koristimo uglavnom za demonstraciju gostima.

Stražnja strana televizora otkriva vrlo tanak gornji dio panela i kućište s elektronikom smješteno pri dnu

Softverskoj platformi webOS nema se što zamjeriti. Televizor podržava Google Cast i Apple AirPlay 2, pa se sadržaj iz kompatibilnih aplikacija može jednostavno slati s mobilnih uređaja, neovisno o tome jeste li u Googleovom ili Appleovom mobilnom ekosustavu. Ugrađeni zvučnici, konfiguracije 2.2 i ukupne snage 40 W, podržavaju Dolby Atmos te zvuče sasvim dobro za svakodnevno gledanje televizije, YouTubea i manje zahtjevnih sadržaja. Naravno, ne mogu ponuditi grandioznost, dubinu i prostornost pravog hi-fi sustava, pa iako on nije nužna nadogradnja, prije ili kasnije ćete ga htjeti dodati, jer će tek uz kvalitetne zvučnike ili barem soundbar zvuk svojim karakterom i raskoši doista pratiti vrhunsku sliku koju C5 može prikazati.

Manje tipki, više AI-ja

Uz C5 stiže redizajnirani daljinski upravljač Magic Remote, interno nazvan MR25, koji je u odnosu na prethodnike osjetno pojednostavljen. LG je prorijedio prednjicu, a najuočljivija novost jest namjenska AI tipka, kojom se poziva LG-jev glasovni asistent za pretraživanje sadržaja, snalaženje po postavkama i dijagnostiku problema. Kratki pritisak otvara AI funkcije, a dugi aktivira glasovni unos. Nova je i funkcija drag and drop, kojom se sadržaji i aplikacije razmještaju po sučelju izravno pokazivačem.

Srećom, najbolje svojstvo Magic Remotea preživjelo je redizajn: laganim pokretima iz zgloba po ekranu pomičemo virtualni pokazivač te tako pokrećemo aplikacije, namještamo postavke i upisujemo lozinke. Riječ je o načinu upravljanja televizorom koji nijedan drugi proizvođač i dalje ne uspijeva nadmašiti, premda bismo i ovaj put voljeli da se pokazivač može trajno isključiti, jer ga je vrlo lako nehotično aktivirati. Zadržane su i prečice za izravno pokretanje najpopularnijih streaming servisa.

Vratimo se na kraju na računicu s početka teksta. LG C6 nesumnjivo je odličan televizor i za godinu dana, kad mu cijena padne, o njemu ćemo vjerojatno pisati u sličnom tonu. Danas, međutim, C5 za manje od 1.000 eura nudi devedeset-i-nešto posto njegovih mogućnosti za znatno manje novca. Kako se radi o televizoru koji je do jučer bio predvodnik klase, teško je pronaći racionalan razlog za doplatu. Kupnja prošlogodišnjeg OLED-a rijetko je kad djelovala ovoliko pametno.