Izlaskom nasljednika, LG-jev 55" televizor iz linije C5 postao je najisplativija OLED opcija
Dolazak novog modela C6 spustio je cijenu prošlogodišnjeg C5 na razinu koja ga čini jednom od najpametnijih kupnji u svijetu OLED-a. Ne gubi se gotovo ništa, a dobiva se jako, jako mnogo…
|Ekran
|55" OLED evo / 4K (3.840x2.160) / 120 Hz (do 144 Hz, VRR, FreeSync Premium, G-SYNC)
|HDR
|Da (HDR10, Dolby Vision, HLG)
|Konektori
|4x HDMI 2.1 (1x HDMI eARC), 3x USB 2.0, optički (TOSLINK) izlaz, antenski ulazi, CI utor, Ethernet
|Mreža
|Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
|Procesor
|LG α9 AI Gen8
|Zvuk
|2.2 kanala, 40 W (Dolby Atmos)
|Softver
|webOS 25 (Re:New – 4 nadogradnje OS-a u 5 godina)
|Jamstvo
|2 godine
|Dojam
|Dolazak modela C6 nije ga učinio zastarjelim, već povoljnim i privlačnijim nego ikad prije
Ako redovito pratite naše recenzije televizora, znadete da LG-jevu liniju C iz godine u godinu proglašavamo najsigurnijom kupnjom u kategoriji OLED televizora. Razlog je uvijek isti: dotična nudi zamalo istovjetnu kvalitetu prikaza poput tvrtkinih (i konkurentskih) skupljih linija, ali po cijeni koja je još uvijek u dosegu nas smrtnika. LG se, uostalom, voli pohvaliti kako je već trinaestu godinu zaredom najprodavaniji proizvođač OLED televizora na svijetu, a upravo je linija C najzaslužnija za taj kontinuitet. Ove godine, međutim, priču začinjava jedan zanimljiv detalj: na tržište je nedavno stigao novi model C6, čime je prošlogodišnji C5 službeno postao "stara" generacija. Za kupce je to izvrsna vijest. Testirana 55-inčna izvedba, OLED55C5, na tržište je lani stigla s cijenom od oko 1.600 eura, a danas se u domaćim trgovinama uredno pronalazi za 950 eura, ponegdje i manje. Novi C6 u istoj dijagonali košta gotovo dvostruko više, stoga se nameće logično pitanje: nije li upravo ovo savršen trenutak za kupnju prošlogodišnjeg modela?
Odgovor je, da ne duljimo, potvrdan, a argumentacija se krije u kombinaciji spomenute razlike u cijeni i onoga što novi C6 donosi, odnosno ne donosi. Njegova najzvučnija novotarija, tehnologija Hyper Radiant Color s četveroslojnim Primary RGB Tandem panelom, rezervirana je za izvedbe od 77 i 83 inča (LG ih označava sufiksom H) te za skuplju liniju G6. Drugim riječima, 55-inčni C6 koristi panel vrlo sličan onome u modelu C5, a glavnina nadogradnje svodi se na brži procesor Alpha 11 Gen3 i novu verziju operacijskog sustava webOS, nadopunjenu Googleovim i Microsoftovim AI asistentima. Sve su to zgodne stvari, no nijedna od njih većini korisnika ne opravdava razliku u cijeni – pogotovo kad znamo da je C5 i prošle godine bio jedan od najboljih televizora u svojoj klasi.
Svjetlina bez začkoljica
Krenimo od onog najvažnijeg, kvalitete prikaza, koju ponovno možemo opisati isključivo superlativima. C5 koristi LG-jev OLED evo panel s tehnologijom Brightness Booster, koja vršnu svjetlinu HDR sadržaja na manjim segmentima slike podiže iznad 1.000 cd/m2. To je razina pri kojoj HDR sadržaji izgledaju točno onako kako su njihovi autori zamislili, sa izrazito svijetlim detaljima gdje i kad je to potrebno, a da pritom nije žrtvovano ono po čemu su OLED-i poznati – savršen prikaz crne boje i kontrast kojem, tehnički gledano, nema granice. LG se voli hvaliti certifikatima Perfect Black i Perfect Color, koje je za njegove panele izdala neovisna kuća UL Solutions, a naša mjerenja i subjektivni dojmovi tu priču u potpunosti potvrđuju. Preciznost boja "iz kutije" izvanredna je, uz gotovo stopostotnu pokrivenost filmskog DCI-P3 prostora boja.
Najbolji rezultati i ovaj se put dobivaju korištenjem profila Filmmaker Mode, koji ima opciju prilagodbe ambijentalnom svjetlu (Ambient Light Compensation). Dotičnu, doduše, preporučujemo isključiti, baš kao i cijelu plejadu AI funkcija kojima upravlja procesor Alpha 9 Gen8. Razlog je ostao isti kao prijašnjih godina: kojekakvi sustavi nastoje prilagoditi karakteristike slike (i zvuka) onome što trenutačno gledamo, a rezultat je nekonzistentan prikaz koji s autorskom intencijom nema previše veze. Isključite li sve to, C5 vas nagrađuje slikom kojoj je golim okom praktički nemoguće pronaći manu. Tonski prijelazi izuzetno su rafinirani, detaljnost u mračnim scenama besprijekorna, a skaliranje sadržaja niže razlučivosti među najboljima u klasi. Podrška za HDR standarde obuhvaća HDR10, Dolby Vision i HLG; HDR10+ tradicionalno izostaje, što korisnike Amazonovog Prime Videa može zaboljeti, ali u praksi se radi o minornom nedostatku.
Za igrače je C5 i dalje praktički nedodirljiv. Sva četiri HDMI priključka standarda su 2.1 (jedan podržava eARC), s propusnošću dovoljnom za 4K prikaz pri 144 Hz, koliko iznosi maksimalno osvježavanje panela. Input lag uporno ostaje unutar jednoznamenkastog broja milisekundi, deklarirano vrijeme odziva piksela iznosi 0,1 milisekundu, a tu su i sve relevantne tehnologije adaptivne sinkronizacije: G-SYNC, FreeSync Premium i standardni VRR. Sve postavke vezane uz igranje objedinjene su u izborniku Game Optimizer, dok webOS-ov Gaming Portal na jednom mjestu okuplja streaming servise za igranje, kao što je GeForce NOW.
Sustav za svaku namjenu
Softverski je C5 temeljen na webOS-u 25, koji je u međuvremenu, zahvaljujući LG-jevom programu Re:New, dobio jamstvo četiriju velikih nadogradnji operacijskog sustava u pet godina. Vlasnici se, dakle, ne moraju brinuti da će im televizor softverski zastarjeti prije panela. Sučelje je organizirano oko takozvanih kartica (Quick Cards), koje okupljaju sadržaje i funkcije prema namjeni. Tu su kartice za filmove i serije, igranje, sport (s praćenjem rezultata omiljenih klubova), glazbu te Home Hub, nasljednik Home Dashboarda, gdje se prikazuju aktivni ulazi, lokalni serveri s multimedijom i IoT uređaji. Posebno valja istaknuti karticu Home Office, koja omogućava povezivanje s udaljenim računalima te pretvara televizor u golemi uredski monitor. To je, kažimo to tako, nišna, ali potencijalno vrlo korisna funkcija. Tu su i korisnički profili, AI Concierge s personaliziranim preporukama sadržaja te glasovno pretraživanje koje, da budemo sasvim iskreni, i dalje koristimo uglavnom za demonstraciju gostima.
Softverskoj platformi webOS nema se što zamjeriti. Televizor podržava Google Cast i Apple AirPlay 2, pa se sadržaj iz kompatibilnih aplikacija može jednostavno slati s mobilnih uređaja, neovisno o tome jeste li u Googleovom ili Appleovom mobilnom ekosustavu. Ugrađeni zvučnici, konfiguracije 2.2 i ukupne snage 40 W, podržavaju Dolby Atmos te zvuče sasvim dobro za svakodnevno gledanje televizije, YouTubea i manje zahtjevnih sadržaja. Naravno, ne mogu ponuditi grandioznost, dubinu i prostornost pravog hi-fi sustava, pa iako on nije nužna nadogradnja, prije ili kasnije ćete ga htjeti dodati, jer će tek uz kvalitetne zvučnike ili barem soundbar zvuk svojim karakterom i raskoši doista pratiti vrhunsku sliku koju C5 može prikazati.
Manje tipki, više AI-ja
Uz C5 stiže redizajnirani daljinski upravljač Magic Remote, interno nazvan MR25, koji je u odnosu na prethodnike osjetno pojednostavljen. LG je prorijedio prednjicu, a najuočljivija novost jest namjenska AI tipka, kojom se poziva LG-jev glasovni asistent za pretraživanje sadržaja, snalaženje po postavkama i dijagnostiku problema. Kratki pritisak otvara AI funkcije, a dugi aktivira glasovni unos. Nova je i funkcija drag and drop, kojom se sadržaji i aplikacije razmještaju po sučelju izravno pokazivačem.
Srećom, najbolje svojstvo Magic Remotea preživjelo je redizajn: laganim pokretima iz zgloba po ekranu pomičemo virtualni pokazivač te tako pokrećemo aplikacije, namještamo postavke i upisujemo lozinke. Riječ je o načinu upravljanja televizorom koji nijedan drugi proizvođač i dalje ne uspijeva nadmašiti, premda bismo i ovaj put voljeli da se pokazivač može trajno isključiti, jer ga je vrlo lako nehotično aktivirati. Zadržane su i prečice za izravno pokretanje najpopularnijih streaming servisa.
Vratimo se na kraju na računicu s početka teksta. LG C6 nesumnjivo je odličan televizor i za godinu dana, kad mu cijena padne, o njemu ćemo vjerojatno pisati u sličnom tonu. Danas, međutim, C5 za manje od 1.000 eura nudi devedeset-i-nešto posto njegovih mogućnosti za znatno manje novca. Kako se radi o televizoru koji je do jučer bio predvodnik klase, teško je pronaći racionalan razlog za doplatu. Kupnja prošlogodišnjeg OLED-a rijetko je kad djelovala ovoliko pametno.
LG OLED55C5
- Vrhunska kvaliteta SDR i HDR prikaza
- Izvrstan tvornički Filmmaker Mode
- Izvanredne performanse u igrama (144 Hz, 4x HDMI 2.1)
- Bogat i redovito nadograđivan webOS
- Sjajan omjer cijene i kvalitete nakon dolaska nasljednika
- Površina ekrana može biti poprilično reflektivna pod izravnim svjetlom