Kućište Corsair Frame 4000D Wood RS oduševilo nas je fleksibilnošću i mogućnostima personalizacije

Sa serijom kućišta Frame, Corsair se trudi kupcima ponuditi što veću fleksibilnost za uloženi novac. Prošle godine smo imali priliku testirati originalno kućište Frame 4000D, gdje smo pohvalili njegovu kvalitetu izrade, ponudu prostora u unutrašnjosti te potencijal za personalizaciju i unaprjeđenje izgleda prema vlastitim preferencijama. Potonja karakteristika je najveći marketinški fokus ovog kućišta, ali prije godinu dana Corsair još jednostavno nije nudio zamjenjive elemente.