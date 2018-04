Logitech MK540 Advanced Combo - Solidno. Mišek bi mogao i bolje

Onome kome je MK850 Wireless od istog proizvođača malo preskup (“too rich for my blood”) dolazi ova kombinacija bežičnih tipkovnice i miša, pristojno stiliziranih (posebice tipkovnica) i prikladnih za lakše uredsko tipkanje i klikanje po Facebookovim kvizovima

SPECIFIKACIJE Tip prekidača Membranski Sučelje Bežična tipkovnica Dodaci Multimedijalne kontrole Jamstvo 2 godine

Logitech odavna prakticira kombinirati tipkovnice s miševima u jednom praktičnom paketu za uredske ili druge potrebe, gdje dvojac košta manje nego da svaku periferiju kupujete odvojeno. Takav je slučaj i s ovim MK540 Advanced Combom koji (napredno?) kombinira bežičnog miša M310 s bežičnom tipkovnicom K540 po cijeni od zamalo 550 kuna.

Što se za to dobije? Univerzalni bežični prijemnik (Logitech Unifying Receiver) koji ide u USB utor računala, bežični miš i tipkovnica s priloženim standardnim AA baterijama, i – to je to.

Sustav trenutačno prepoznaje sve tri komponente bez ikakve potrebe za instaliranjem drivera, i sve radi isprve. Potrebno je, najprije, naravno, izvući papirnate izolatore koji čuvaju već instalirane Duracellove baterije od pražnjenja u uređajima, i oba upaliti.

Prema službenim podacima koje, naravno, nismo mogli provjeriti, priložene baterije dovoljne su za tri godine (36 mjeseci) rada tipkovnice i 18 mjeseci rada miša, što smo, poučeni iskustvom s drugom Logitechovom bežičnom periferijom, skloni povjerovati.

Tipkovnica

Bežična i umjereno stilizirana uredska tipkovnica, ni izdaleka ne cilja na igrače, pa čak ni povremene, a baš ni na žešće tipkače. Vrlo je ravna, s tek blago izbačenim tipkama i s minimalnim (ali postojećim) odmorištem za dlanove. Sva plastika je mat tamnosive boje, vrlo decentna i s minimumom multimedijalnih tipki i nestandardnih dodataka.

Tipkanja što se tiče, ako ste se navikli na druge takve tipkovnice, onda ste i s ovom na konju. Iako minimalno izbočene, tipke imaju standardnu dubinu pritiska, lijepo su zaobljenih rubova i ugodne pod prstima, tim prije što nisu ni prekratke ni preuske.

Primjerak na testu nije imao naše znakove i raspored, ali ovi koji su sada u prodaji ih, naravno, imaju. Naša osnovna zamjerka odnosi se na malu tipku Enter i raspored tipki š, đ, ž u gornjem slovnom redu, koji je za one koji su navikli na veliku tipku Enter uvijek zbunjujući.

Kvaliteta se čini uobičajena, Logitechova, iz ovog razreda tipkovnica, što znači da će vas služiti godinama u normalnim radnim uvjetima.

Za one koji po cijeli dan tipkaju, vjerojatno i nije najbolje rješenje.

Miš

Miš je manje impresivan dio kombinacije. Ima tri tipke i kotačić, a na donjoj strani prekidač za paljenje i gašenje bežične veze, koji ćete, po svoj prilici, jedan jedini puta upaliti i onda ga ostaviti upaljenoga.

Površina je mat sive boje, a bočne stranice su ugodno gumirane i nimalo ne klizi iz ruke.

Jednako je namijenjen ljevacima i dešnjacima, dakle, posve simetričan, a spada u manje, odnosno kompaktnije primjerke svoje vrste. S vremenom smo primijetili da mu nije strana ni česta boljka svih bežičnih miševa na svijetu – trzavost i nešto smanjena preciznost u odnosu na žično povezanog miša. Ovo nije stalna, već povremena karakteristika, ali čini ga posve neprikladnim za bilo kakvo igranje, a mnoge koji se ne igraju, vjerojatno će iritirati i prilikom običnog uredskog korištenja.

Za kraj

Očito je da je ova kombinacija namijenjena prije svega uredskim korisnicima, i to onima kojima je estetiziranost uređaja važna stavka. Miš je slabiji dio kombinacije pa se vjerojatno povremena “trzavost” neće dopasti ni neigračima.

Ukupna cijena čini se dobro odmjerena, posebno s obzirom na to da se radi o bežičnim uređajima.