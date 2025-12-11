Motorola Edge 70 - Vitko tijelo za snimanje

Specifikacije testiranog uređaja Ekran: 6,7 inča (1.220 x 2.712 piksela) Procesor: Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) Memorija: 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM Kamere: 50 MP + 50 MP ultrawide + 50 MP selfie Baterija: 4.800 mAh Dimenzije i masa: 160 x 74 x 6 mm, 159 g

Tri su glavna aduta Motorole Edge 70 - njegov izuzetno tanak i sofisticiran dizajn, snažan sustav kamera te impresivna baterija s obzirom na dimenzije. Telefon na prvu privlači pažnju profilom od samo 6 mm i težinom od 159 grama. Kućište djeluje čvrsto zahvaljujući ravnom Gorilla Glass 7i staklu sprijeda, aluminijskom okviru s finim detaljima i teksturiranoj stražnjoj ploči koja je otporna na otiske prstiju. U ruci je ugodan i nudi siguran hvat, što nije česta karakteristika kod ultra-tankih uređaja.

Certifikati IP68 i IP69, uz MIL-STD-810H standarde, jamče otpornost na prašinu, vodu i ekstremne uvjete, uključujući visoke temperature i vlagu. Dimenzije su 159,9 x 74 x 6 mm, što ga svrstava među najtanje telefone na tržištu, iako iPhone Air s 5,6 mm drži rekord. Ipak, u usporedbi s Galaxy S25 Edge (5,8 mm, baterija 3.900 mAh) i iPhone Air (3.149 mAh), Motorola nudi znatno veću bateriju od 4.800 mAh uz zadržavanje tankog profila.

Moć objektiva

Sustav kamera čine tri 50 MP senzora – glavni s optičkom stabilizacijom, ultrawide s autofokusom i selfie kamera. Glavna kamera snima detaljne fotografije s prirodnim bojama i širokim dinamičkim rasponom, a 2x zum zadržava dobru kvalitetu. Ultrawide kamera nudi odličnu oštrinu i realistične boje, a zahvaljujući autofokusu, služi i kao makro kamera. Selfie kamera je među najboljima u klasi, s preciznim tonovima kože i bogatim detaljima.

Noćne fotografije su iznenađujuće dobre, s malo šuma i širokim rasponom svjetla, dok video snimke podržavaju 4K pri 30 fps uz učinkovitu stabilizaciju. Stabilizacija je solidna, iako pri hodu ostaje malo podrhtavanja.

Ekran, zvuk, baterija…

Zaslon je 6,7-inčni P-OLED s rezolucijom 1220p, 120 Hz osvježenjem i HDR10+ podrškom. Svjetlina doseže do 1.458 nita u automatskom modu, a Motorola navodi i 4.500 nita u HDR sadržaju. Postoje tri načina rada osvježenja – Smart, Hyper Smooth i Efficiency First – koji balansiraju između 60 Hz i 120 Hz. Boje su živopisne, kontrast izvrstan, a Gorilla Glass 7i pruža dodatnu zaštitu.

Stereo zvučnici s Dolby Atmos podrškom nude dobar zvuk, iako srednji tonovi nisu naglašeni.

Baterija od 4.800 mAh pokazala se izdržljivom – aktivno korištenje prelazi 13 sati, a punjenje je brzo: 68 W žično puni bateriju do 48% za 15 minuta, 85% za pola sata i 100% za 41 minutu. Tu je i 15 W bežično punjenje uz magnetsku masku. Postoje opcije pametnog punjenja i ograničenja na 80% radi očuvanja baterije.

Performanse osigurava Snapdragon 7 Gen 4 uz 12 GB RAM-a i do 512 GB UFS 3.1 memorije. U praksi, telefon je brz i fluidan, sposoban za multitasking i gaming, iako postoje brži čipseti u konkurentskim modelima. Testovi pokazuju stabilnost pod opterećenjem, uz minimalno zagrijavanje. GPU podržava HDR10+ i gaming optimizacije, a AI zadaci se izvršavaju lokalno zahvaljujući snažnom NPU-u.

AI softver

Softver je Android 16 uz Hello UI, s čistim sučeljem i korisnim gestama poput dvostrukog okreta za kameru ili karate pokreta za svjetiljku.

Moto AI donosi niz funkcija – od glasovnih naredbi do vizualne analize kroz kameru, uz opcije poput Image Studio za kreiranje sadržaja, Catch Me Up za sažetak obavijesti, Pay Attention za transkripciju i Playlist Studio za personalizirane glazbene liste.

Smart Connect omogućuje povezivanje s računalom, tabletom ili TV-om, uz dijeljenje zaslona i sinkronizaciju podataka. Motorola obećava četiri godine OS nadogradnji i šest godina sigurnosnih zakrpa.

Zanimljivi su i neki dodatni detalji. Motorola Edge 70 nudi vrhunsku ergonomiju, Pantone boje kućišta, otpornost na udarce i ogrebotine, te AI integraciju s Google Gemini i Copilot Vision.

Moto AI omogućuje brze odgovore, kreiranje sadržaja i personalizaciju, dok Smart Connect donosi iskustvo poput desktopa na velikom ekranu. Sve to čini Edge 70 jednim od najinovativnijih uređaja u svojoj klasi.